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Ciência

A descoberta de robô da Nasa sobre a poeira de Marte que pode ajudar astronautas em missões espaciais

Rover Perseverance analisou os grãos de areia ultrafinos característicos do Planeta Vermelho e como eles se prendem a tecidos usados em trajes espaciais

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 16h00
Paisagem desértica com terreno rochoso e montanhas cinzentas em segundo plano, sob um céu claro e pálido. O solo é irregular, com pequenas elevações e depressões, em tons de marrom e cinza escuro
Rover explora a superfície de Marte desde 2021 (Nasa/Reprodução)
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Em Marte, o rover Perseverance da agência espacial americana, a Nasa, analisou durante mais de mil dias as pequenas partículas de areia do solo marciano, frequentemente encontradas presas a amostras de tecidos usados em trajes espaciais. O robô carrega em seu corpo algumas dessas amostras, e sua análise do material chegou à conclusão de que algumas dessas partículas de areia ultrafinas são minúsculas o suficiente para penetrar no pulmão e entrar na corrente sanguínea. 

As análises dos cientistas foram possíveis graças à medição dos grãos feita pelo rover Perseverance. O resultado dos estudos foi publicado na última terça-feira, 27, na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Apesar de parecer algo simples, a poeira dos planetas pode se tornar um grande problema durante a exploração. 

Poeira espacial

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À época das missões Apollo na Lua, a poeira lunar — mais abrasiva do que o esperado — foi responsável por arranhar visores, deteriorar camadas exteriores dos trajes espaciais e estragar os fechos dos trajes, que protegiam os astronautas. O problema foi tão presente que os exploradores que foram à Lua relataram sintomas semelhantes à rinite alérgica, muito relacionada com a poeira. 

No caso de Marte, a poeira é um pouco diferente. Por causa das colisões com o vento, ela é mais arredondada do que outras partículas, e consequentemente também é menos abrasiva (ao menos em comparação com a Lua). A poeira marciana é rica em enxofre, cloro, ferro e tem mais sílica que no caso lunar. As tempestades de poeira de Marte fazem com que esses grãos não fiquem parados, mas sim circulem ao redor do planeta. 

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As primeiras medições feitas das partículas marcianas mostravam que a poeira poderia chegar ao tamanho (minúsculo) de 3 micrômetros. Apesar disso, com o Instrumento Planetário para Litoquímica de Raios-X (PIXL), ferramenta acoplada ao robô Perseverance, foi possível ir além e identificar as partículas menores do que 3 micrômetros. Algumas partículas com 2,5 micrômetros e outras (as ultrafinas) com 100 nanômetros (700 vezes mais finas que um cabelo humano, que costuma ter 70 micrômetros de largura) fazem parte do novo grupo de poeira de Marte.  

Astronautas

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A existência de partículas ultrafinas em Marte pode representar um risco similar ao que as minúsculas partículas terráqueas já representam aos humanos. Qualquer material com menos de 2,5 nanômetros disperso no ar está ligado a piora na saúde, por causa de sua fácil penetração nos pulmões e, consequentemente, na corrente sanguínea. Partículas ainda mais finas (menores que 100 nanômetros), podem ainda entrar pelo nariz e viajar com facilidade até o cérebro, através dos nervos olfatórios.

No caso de Marte, a maior parte da poeira é composta por minerais de silicato, e eles carregam componentes extremamente reativos, como percloratos que podem prejudicar as funções da tireóide e um tipo de ferro que pode induzir dano celular. Para os pesquisadores da Nasa, o perigo da poeira de Marte deve estar relacionada à quantidade de poeira e ao período de exposição.

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Com os resultados da Perseverance, do PIXL e dos cientistas, a Nasa pode seguir com novas ferramentas na procura por uma melhora de qualidade nos tecidos dos trajes espaciais e nos materiais utilizados para as ferramentas. A Nasa tem um longo histórico em transformar desafios em soluções e em encontrar jeitos criativos de usar as informações que temos para responder questões”, explica a diretora da divisão de Ciência Planetária da Nasa, Lindsay Hays. 

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