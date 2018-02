A ciência para ser feliz – até depois do Carnaval

É tempo de ser feliz. No Carnaval, durante aqueles quatro dias que antecedem os sacrifícios e penitências da Quaresma, a ordem é pular de alegria até o sol raiar, em um paroxismo de prazer entremeado de amores fugazes, risos e purpurina. A canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, porém, ensina que a “doce ilusão” tem prazo de validade, “pra tudo se acabar na quarta-feira”.

Reportagem de VEJA desta semana explica a diferença científica entra a gratificação instantânea, como a alegria encapsulada no Carnaval, e a felicidade duradoura, sentimento derivado de um grupo distinto de neurônios. A descoberta sobre essa geografia cerebral faz parte de diversos estudos e pesquisas científicas que vêm esmiuçando, à luz da neurociência e da psicologia, a forma como o organismo e o meio social, juntos, predispõem as pessoas a ser – ou não – felizes.

Assine agora o site para ler na íntegra esta reportagem e tenha acesso a todas as edições de VEJA:

Ou adquira a edição desta semana, a partir desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018, para iOS e Android.

Aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.