A busca pela baleia mais solitária do mundo

Em 1989, cientistas encontraram sinais daquela que, desde então, se tornou conhecida como “a baleia mais solitária do mundo”. A Marinha dos Estados Unidos detectou o canto de uma baleia na frequência de 52Hz, muito mais alto do que de outros cetáceos grandes, que se comunicam na frequência de aproximadamente 20Hz. Surgiram, assim, diversas dúvidas: será que outras baleias conseguiriam entendê-la? Deveriam os cientistas monitoras seus movimentos e acompanhá-la ao longo de sua vida de solidão?

Agora, um novo documentário, dirigido por Joshua Zerman e produzido por ninguém menos do que Leonardo DiCaprio, trará detalhes da busca pelo animal, apelidado de “52”. Ao longo do filme, o espectador assistirá aos cientistas no habitat natural da baleia, procurando por um animal que, embora gigantesco, será dificílimo de encontrar na imensidão do mar.

No documentário, serão abordados temas como a história da caça às baleias, a incrível habilidade de comunicação desses seres e, é claro, a missão de achar 52.

Zeman já comparou a obra a filmes de roubo, indicando que há muito mistério e adrenalina envolvidos na jornada. De certa forma, afirma o diretor, 52 reflete o maior medo do homem, que é estar sozinho e jamais ser compreendido por seus pares. Se ele estiver certo, o documentário deve atrair a atenção de muita gente.