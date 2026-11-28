12ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sábado, 28/11•15h
Minuto a Minuto: Académico Viseu X Alverca - 28/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Chiquinho (Alverca).
43'
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1ºTEMPO
Gol do Alverca! Dawda Camara Sankharé marca. Assistência de Francisco Chiquinho.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Yaya Bojang (Alverca).
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Miguel Nogueira Pinheiro (Académico Viseu).
7'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Anthony Correia (Académico Viseu).
2'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikos Michelis (Académico Viseu).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Académico Viseu x Alverca!
Bruno Pinheiro
TECNICO
Sérgio Ferreira
TECNICO
Vitor Jorge Fernandes Ferreira
ÁRBITRO