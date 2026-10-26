9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Segunda-feira, 26/10•15h45
Minuto a Minuto: Santa Clara X Benfica - 26/10/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Rafa Silva, entra Dodi Lukebakio.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Heorhii Sudakov, entra Andreas Schjelderup.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Pacheco (Santa Clara).
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Emanuel Moreira (Santa Clara).
32'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Santa Clara! Luis Fernando Santos Oliveira converte.
10'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marco Alexandre Saraiva da Silva (Benfica).
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexander Bah (Benfica).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Santa Clara x Benfica!
Petit
TECNICO
Marco Silva
TECNICO
Claudio Pereira
ÁRBITRO