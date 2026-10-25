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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 57,66% 193.574 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 42,34% 142.169 VOTOS
Presidente
0,25%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 58,54% 5.126 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 41,46% 3.630 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,52%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

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encerrado
Arcos Vila do Conde
Rio Ave Rio Ave
0 × 4
Famalicão Famalicão

9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 25/1015h

Minuto a Minuto: Rio Ave X Famalicão - 25/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Famalicão! Óscar Aranda Subiela converte.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Francisco Petrasso (Rio Ave).

inicio

40'

2ºTEMPO

Gol do Famalicão! Óscar Aranda Subiela marca. Assistência de Pedro Santos.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Marcos Vinicios Lopes Moura, entra Óscar Aranda Subiela.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Tom Van De Looi, entra Marcos Peña.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Georgios Liavas, entra Dario Špikić.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Diogo Bezerra, entra Tamble Ulisses Folgado Monteiro.

inicio

35'

2ºTEMPO

Gol do Famalicão! Pedro Santos marca. Assistência de Marcos Vinicios Lopes Moura.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves (Rio Ave).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Miguel Patricío, entra Roland Galcik.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Roméo Beney, entra Paulo Moreira.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Sebastian Clemensen, entra Malik Sellouki.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai João Tomé Baptista, entra Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Georgios Koutsias, entra Pedro Santos.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Tamás Szűcs, entra Patricio Salas.

inicio

3'

2ºTEMPO

Gol do Famalicão! Roméo Beney marca. Assistência de Rodrigo Pinheiro.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Miguel Patricío (Rio Ave).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Vasco César Freire de Seabra (Rio Ave).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Rio Ave x Famalicão!

Rio Ave RAV

  • Vasco Seabra

    TECNICO

Famalicão FMC

  • Ricardo Silva

    TECNICO

  • Helder Carvalho

    ÁRBITRO

Rio Ave RAV
Famalicão FMC

GOLS

Roméo Beney Gol
Pedro Santos Gol
Óscar Aranda Subiela Gol
Óscar Aranda Subiela Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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