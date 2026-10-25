9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 25/10•15h
Minuto a Minuto: Rio Ave X Famalicão - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Famalicão! Óscar Aranda Subiela converte.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Petrasso (Rio Ave).
40'
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2ºTEMPO
Gol do Famalicão! Óscar Aranda Subiela marca. Assistência de Pedro Santos.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Marcos Vinicios Lopes Moura, entra Óscar Aranda Subiela.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Tom Van De Looi, entra Marcos Peña.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Georgios Liavas, entra Dario Špikić.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Diogo Bezerra, entra Tamble Ulisses Folgado Monteiro.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Famalicão! Pedro Santos marca. Assistência de Marcos Vinicios Lopes Moura.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves (Rio Ave).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Miguel Patricío, entra Roland Galcik.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Roméo Beney, entra Paulo Moreira.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Sebastian Clemensen, entra Malik Sellouki.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai João Tomé Baptista, entra Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Georgios Koutsias, entra Pedro Santos.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Tamás Szűcs, entra Patricio Salas.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Famalicão! Roméo Beney marca. Assistência de Rodrigo Pinheiro.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguel Patricío (Rio Ave).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vasco César Freire de Seabra (Rio Ave).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Rio Ave x Famalicão!
Vasco Seabra
TECNICO
Ricardo Silva
TECNICO
Helder Carvalho
ÁRBITRO