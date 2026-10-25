9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 25/10•15h
Minuto a Minuto: Nacional da Madeira X Braga - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustaf Lagerbielke (Braga).
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stavros Gavriel (Nacional da Madeira).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Miguel Baeza, entra Daniel de Melo Araujo Junior.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sergio Barcia (Braga).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai N. Kader, entra Pablo Ruan.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Chiheb Labidi, entra Danel Dongmo.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Bright Arrey Mbi, entra Denis Huseinbasic.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Song Min-kyu, entra Matchoi Djaló.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Markus Jensen, entra Deivison Souza Brito.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Jovan Milosevic, entra Fra Navarro.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Jean-Baptiste Gorby, entra Mario Dorgeles.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Tommy Marqués, entra João Moutinho.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Gabriel Silva, entra Gabriel Martínez Aguilera.
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Chico Gonçalves (Nacional da Madeira).
19'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Nacional da Madeira).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Nacional da Madeira! Miguel Baeza marca. Assistência de Song Min-kyu.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Nacional da Madeira x Braga!
João Henriques
TECNICO
Franclim Carvalho
TECNICO
Jose Bessa
ÁRBITRO