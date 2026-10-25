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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 57,66% 193.574 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 42,34% 142.169 VOTOS
Presidente
0,25%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 58,54% 5.126 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 41,46% 3.630 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,52%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

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encerrado
Madeira Funchal, Portugal
Nacional da Madeira Nacional da Madeira
1 × 0
Braga Braga

9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 25/1015h

Minuto a Minuto: Nacional da Madeira X Braga - 25/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustaf Lagerbielke (Braga).

bola

41'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Stavros Gavriel (Nacional da Madeira).

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Miguel Baeza, entra Daniel de Melo Araujo Junior.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Sergio Barcia (Braga).

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai N. Kader, entra Pablo Ruan.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Chiheb Labidi, entra Danel Dongmo.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Bright Arrey Mbi, entra Denis Huseinbasic.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Song Min-kyu, entra Matchoi Djaló.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Markus Jensen, entra Deivison Souza Brito.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Jovan Milosevic, entra Fra Navarro.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Jean-Baptiste Gorby, entra Mario Dorgeles.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Tommy Marqués, entra João Moutinho.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Gabriel Silva, entra Gabriel Martínez Aguilera.

bola

33'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Chico Gonçalves (Nacional da Madeira).

bola

19'

1ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Nacional da Madeira).

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Nacional da Madeira! Miguel Baeza marca. Assistência de Song Min-kyu.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Nacional da Madeira x Braga!

Nacional da Madeira NCL

  • João Henriques

    TECNICO

Braga BGA

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

  • Jose Bessa

    ÁRBITRO

Nacional da Madeira NCL
Braga BGA

GOLS

Gol Miguel Baeza
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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