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encerrado
Antonio Coimbra da Mota Estoril, Portugal
Estoril Estoril
1 × 3
Moreirense Moreirense

9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 25/1012h30

Minuto a Minuto: Estoril X Moreirense - 25/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Estoril! André Tiago Ramos das Neves marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para André Lacximicant (Estoril).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gilberto Batista (Moreirense).

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Leonardo Vonić, entra Yan Maranhão.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Tiago Andrade, entra Álvaro Martínez.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Kiko Bondoso, entra Mateja Stjepanović.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Estoril: sai Antef Tsoungui, entra Miguel Angelo Da Silva Rocha.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Nile John, entra Landerson Costa Araújo.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Moreirense: sai Manuel Mendonça, entra Rodrigo Alonso.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Estoril: sai Axel Camblan, entra Fernando Medrano.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Estoril: sai João Carvalho, entra André Tiago Ramos das Neves.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Estoril: sai Ricard Sanchez Sendra, entra Pedro Carvalho.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Estoril: sai Nail Omerovic, entra André Lacximicant.

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Moreirense! Nile John marca.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Antef Tsoungui (Estoril).

bola

23'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Nail Omerovic (Estoril).

inicio

15'

1ºTEMPO

Gol do Moreirense! Tiago Andrade marca.

inicio

12'

1ºTEMPO

Gol do Moreirense! Manuel Mendonça marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Estoril x Moreirense!

Estoril EIL

  • Leandro Pires

    TECNICO

Moreirense MSE

  • Vasco Costa

    TECNICO

  • Carlos Macedo

    ÁRBITRO

Estoril EIL
Moreirense MSE

GOLS

Gol André Tiago Ramos das Neves
Manuel Mendonça Gol
Tiago Andrade Gol
Nile John Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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