9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 25/10•12h30
Minuto a Minuto: Estoril X Moreirense - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Estoril! André Tiago Ramos das Neves marca.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para André Lacximicant (Estoril).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gilberto Batista (Moreirense).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Leonardo Vonić, entra Yan Maranhão.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Tiago Andrade, entra Álvaro Martínez.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Kiko Bondoso, entra Mateja Stjepanović.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Antef Tsoungui, entra Miguel Angelo Da Silva Rocha.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Nile John, entra Landerson Costa Araújo.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Moreirense: sai Manuel Mendonça, entra Rodrigo Alonso.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Axel Camblan, entra Fernando Medrano.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai João Carvalho, entra André Tiago Ramos das Neves.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Ricard Sanchez Sendra, entra Pedro Carvalho.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Estoril: sai Nail Omerovic, entra André Lacximicant.
28'
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1ºTEMPO
Gol do Moreirense! Nile John marca.
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Antef Tsoungui (Estoril).
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nail Omerovic (Estoril).
15'
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1ºTEMPO
Gol do Moreirense! Tiago Andrade marca.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Moreirense! Manuel Mendonça marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Estoril x Moreirense!
Leandro Pires
TECNICO
Vasco Costa
TECNICO
Carlos Macedo
ÁRBITRO