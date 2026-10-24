9ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: Gil Vicente X Porto - 24/10/2026
39'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Marvin Elimbi Gilbert (Gil Vicente) é expulso.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Santiago García González, entra Guilherme Gomes.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Diogo Prioste, entra Tidjany Chabrol Toure.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Porto: sai Borja Sainz, entra Santiago Giménez.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Porto: sai Pablo Rosario, entra Alan Gonzalo Varela.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Porto! Borja Sainz marca.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Porto: sai André Silva, entra Samuel Aghehowa.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Andreas Lausen, entra Jose Carlos Natario Ferreira.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Walace França, entra Mohamed Kaba.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Joelson Fernandes, entra Gil Pinto Martins.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pablo Rosario (Porto).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Porto: sai Gabri Veiga, entra Hwang In-Beom.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Gil Vicente x Porto!
Luís Pinto
TECNICO
F. Farioli
TECNICO
Luis Miguel Branco Godinho
ÁRBITRO