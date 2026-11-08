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encerrado
São Miguel Ponta Delgada, Portugal
Santa Clara Santa Clara
1 × 2
Gil Vicente Gil Vicente

11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 08/1112h30

Minuto a Minuto: Santa Clara X Gil Vicente - 08/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Gil Vicente: sai Murilo Souza, entra Agustín Moreira.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai António João Gonçalves Infante, entra Léo Jacó.

bola

42'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mohamed Kaba (Gil Vicente).

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Gil Vicente: sai Andreas Lausen, entra Guilherme Gomes.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Gil Vicente: sai Walace França, entra Mohamed Kaba.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Vinicius lopes, entra Luiz Fernando Salles De Castro.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai José Tavares, entra Vitor Hugo Amorim de Assis.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Luis Fernando Santos Oliveira, entra Gonçalo Paciência.

inicio

36'

2ºTEMPO

Gol do Gil Vicente! Murilo Souza marca.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para António João Gonçalves Infante (Santa Clara).

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Gil Vicente: sai Diogo Prioste, entra Jose Carlos Natario Ferreira.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Santa Clara: sai Joao Vasconcelos, entra Henrique Silva.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Pedro Pacheco (Santa Clara) é expulso.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Emanuel Moreira (Santa Clara).

inicio

7'

2ºTEMPO

Gol do Gil Vicente! Walace França marca. Assistência de Murilo Souza.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Luis Fernando Santos Oliveira (Santa Clara).

bola

29'

1ºTEMPO

Gol contra! Antonio Espigares (Gil Vicente) marca contra.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Diogo Prioste (Gil Vicente).

bola

3'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucas Soares (Santa Clara).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Santa Clara x Gil Vicente!

Santa Clara CLA

  • Petit

    TECNICO

Gil Vicente GVI

  • Luís Pinto

    TECNICO

  • Diogo Rosa

    ÁRBITRO

Santa Clara CLA
Gil Vicente GVI

GOLS

Antonio Espigares Gol Contra
Walace França Gol
Murilo Souza Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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