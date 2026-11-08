11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 08/11•12h30
Minuto a Minuto: Santa Clara X Gil Vicente - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Murilo Souza, entra Agustín Moreira.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai António João Gonçalves Infante, entra Léo Jacó.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mohamed Kaba (Gil Vicente).
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Andreas Lausen, entra Guilherme Gomes.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Walace França, entra Mohamed Kaba.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Vinicius lopes, entra Luiz Fernando Salles De Castro.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai José Tavares, entra Vitor Hugo Amorim de Assis.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Luis Fernando Santos Oliveira, entra Gonçalo Paciência.
36'
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2ºTEMPO
Gol do Gil Vicente! Murilo Souza marca.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para António João Gonçalves Infante (Santa Clara).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Gil Vicente: sai Diogo Prioste, entra Jose Carlos Natario Ferreira.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Santa Clara: sai Joao Vasconcelos, entra Henrique Silva.
17'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Pedro Pacheco (Santa Clara) é expulso.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Emanuel Moreira (Santa Clara).
7'
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2ºTEMPO
Gol do Gil Vicente! Walace França marca. Assistência de Murilo Souza.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Fernando Santos Oliveira (Santa Clara).
29'
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1ºTEMPO
Gol contra! Antonio Espigares (Gil Vicente) marca contra.
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Diogo Prioste (Gil Vicente).
3'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Soares (Santa Clara).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Santa Clara x Gil Vicente!
Petit
TECNICO
Luís Pinto
TECNICO
Diogo Rosa
ÁRBITRO