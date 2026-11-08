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encerrado
Madeira Funchal, Portugal
Nacional da Madeira Nacional da Madeira
1 × 0
Académico Viseu Académico Viseu

11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 08/1112h30

Minuto a Minuto: Nacional da Madeira X Académico Viseu - 08/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Soufiane Messeguem, entra Mohamed Bouldini.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Matheus dos Santos Dias (Nacional da Madeira).

inicio

41'

2ºTEMPO

Gol do Nacional da Madeira! Matchoi Djaló marca. Assistência de Pablo Ruan.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para José Vitor Lima Cardoso (Nacional da Madeira).

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Song Min-kyu, entra Pablo Ruan.

bola

33'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Anthony Correia (Académico Viseu).

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Chiheb Labidi, entra Danel Dongmo.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Markus Jensen, entra Deivison Souza Brito.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Nils Mortimer, entra Lorougnon Gohi.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai João Guilherme, entra Alvaro Zamora.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Cihan Kahraman, entra Alejandro Mestanza.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Miguel Baeza, entra Matchoi Djaló.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Robinho (Académico Viseu).

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para João Guilherme (Académico Viseu).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Nacional da Madeira: sai Stavros Gavriel, entra Daniel de Melo Araujo Junior.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Stavros Gavriel (Nacional da Madeira).

bola

7'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Cihan Kahraman (Académico Viseu).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Nacional da Madeira x Académico Viseu!

Nacional da Madeira NCL

  • João Henriques

    TECNICO

Académico Viseu ACD

  • Bruno Pinheiro

    TECNICO

  • Pedro Miguel Torres Ramalho

    ÁRBITRO

Nacional da Madeira NCL
Académico Viseu ACD

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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