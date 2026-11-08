11ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 08/11•12h30
Minuto a Minuto: Nacional da Madeira X Académico Viseu - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Soufiane Messeguem, entra Mohamed Bouldini.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matheus dos Santos Dias (Nacional da Madeira).
41'
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2ºTEMPO
Gol do Nacional da Madeira! Matchoi Djaló marca. Assistência de Pablo Ruan.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para José Vitor Lima Cardoso (Nacional da Madeira).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Song Min-kyu, entra Pablo Ruan.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Anthony Correia (Académico Viseu).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Chiheb Labidi, entra Danel Dongmo.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Markus Jensen, entra Deivison Souza Brito.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Nils Mortimer, entra Lorougnon Gohi.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai João Guilherme, entra Alvaro Zamora.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Cihan Kahraman, entra Alejandro Mestanza.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Miguel Baeza, entra Matchoi Djaló.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Robinho (Académico Viseu).
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Guilherme (Académico Viseu).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Nacional da Madeira: sai Stavros Gavriel, entra Daniel de Melo Araujo Junior.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Stavros Gavriel (Nacional da Madeira).
7'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Cihan Kahraman (Académico Viseu).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Nacional da Madeira x Académico Viseu!
João Henriques
TECNICO
Bruno Pinheiro
TECNICO
Pedro Miguel Torres Ramalho
ÁRBITRO