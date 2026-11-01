10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 01/11•17h30
Minuto a Minuto: Braga X Famalicão - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jean-Baptiste Gorby (Braga).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Mario Dorgeles, entra Denis Huseinbasic.
43'
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2ºTEMPO
Gol do Braga! Pau Victor marca. Assistência de Victor Gómez.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sergio Barcia (Braga).
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Fra Navarro, entra Pau Victor.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fra Navarro (Braga).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Óscar Aranda Subiela (Famalicão).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Pedro Santos, entra Gil Dias.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Roméo Beney, entra Juvenal Augusto Gomes Correia.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Gabriel Martínez Aguilera, entra Flinto Augusto Patrão Da Costa.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Ricardo Horta, entra Diego Henrique.
25'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Rodrigo Pinheiro (Famalicão) é expulso.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Pinheiro (Famalicão).
22'
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2ºTEMPO
Gol contra! Víctor Rofino Gordo (Famalicão) marca contra.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Marcos Vinicios Lopes Moura, entra Óscar Aranda Subiela.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Gustavo Garcia, entra Pedro Bondo Francisco.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Martínez Aguilera (Braga).
8'
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2ºTEMPO
Gol do Braga! Ricardo Horta marca. Assistência de Adrian Barisic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Vitor Carvalho, entra Jean-Baptiste Gorby.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Famalicão: sai Leonardo Realpe, entra Finn van Breemen.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mathias De Amorim (Famalicão).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vitor Carvalho (Braga).
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcos Vinicios Lopes Moura (Famalicão).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Braga x Famalicão!
Franclim Carvalho
TECNICO
Ricardo Silva
TECNICO
David Rafael Oliveira da Silva
ÁRBITRO