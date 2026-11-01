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encerrado
Municipal Braga Braga, Portugal
Braga Braga
3 × 0
Famalicão Famalicão

10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 01/1117h30

Minuto a Minuto: Braga X Famalicão - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jean-Baptiste Gorby (Braga).

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Mario Dorgeles, entra Denis Huseinbasic.

inicio

43'

2ºTEMPO

Gol do Braga! Pau Victor marca. Assistência de Victor Gómez.

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Sergio Barcia (Braga).

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Fra Navarro, entra Pau Victor.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Fra Navarro (Braga).

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Óscar Aranda Subiela (Famalicão).

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Pedro Santos, entra Gil Dias.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Roméo Beney, entra Juvenal Augusto Gomes Correia.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Gabriel Martínez Aguilera, entra Flinto Augusto Patrão Da Costa.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Ricardo Horta, entra Diego Henrique.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Rodrigo Pinheiro (Famalicão) é expulso.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Rodrigo Pinheiro (Famalicão).

bola

22'

2ºTEMPO

Gol contra! Víctor Rofino Gordo (Famalicão) marca contra.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Marcos Vinicios Lopes Moura, entra Óscar Aranda Subiela.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Gustavo Garcia, entra Pedro Bondo Francisco.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Martínez Aguilera (Braga).

inicio

8'

2ºTEMPO

Gol do Braga! Ricardo Horta marca. Assistência de Adrian Barisic.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Braga: sai Vitor Carvalho, entra Jean-Baptiste Gorby.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Famalicão: sai Leonardo Realpe, entra Finn van Breemen.

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Mathias De Amorim (Famalicão).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Vitor Carvalho (Braga).

bola

21'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Marcos Vinicios Lopes Moura (Famalicão).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Braga x Famalicão!

Braga BGA

  • Franclim Carvalho

    TECNICO

Famalicão FMC

  • Ricardo Silva

    TECNICO

  • David Rafael Oliveira da Silva

    ÁRBITRO

Braga BGA
Famalicão FMC

GOLS

Gol Ricardo Horta
Gol Pau Victor
Víctor Rofino Gordo Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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