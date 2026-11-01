10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27
Domingo, 01/11•15h
Minuto a Minuto: Académico Viseu X Rio Ave - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai André Clóvis, entra Mohamed Bouldini.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Georgios Liavas, entra Ryan Guilherme.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Nils Mortimer, entra Valery Fernandez Estrada.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Sebastian Clemensen, entra Tamble Ulisses Folgado Monteiro.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai João Tomé Baptista, entra Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Académico Viseu! André Clóvis marca. Assistência de Alejandro Mestanza.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Georgios Liavas (Rio Ave).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Rio Ave: sai Miguel Patricío, entra Malik Sellouki.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Académico Viseu! Soufiane Messeguem marca. Assistência de André Clóvis.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai João Guilherme, entra Lorougnon Gohi.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Anthony Correia, entra Hugo Gambor.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Académico Viseu: sai Cihan Kahraman, entra Alejandro Mestanza.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Soufiane Messeguem (Académico Viseu).
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jalen Blesa (Rio Ave).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
38'
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1ºTEMPO
Gol do Rio Ave! Miguel Patricío marca. Assistência de João Tomé Baptista.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Académico Viseu x Rio Ave!
Bruno Pinheiro
TECNICO
Vasco Seabra
TECNICO
Joao Goncalves
ÁRBITRO