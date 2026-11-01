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encerrado
Fontelo Viseu, Portugal
Académico Viseu Académico Viseu
2 × 1
Rio Ave Rio Ave

10ª RODADA • Campeonato Português 2026/27

Domingo, 01/1115h

Minuto a Minuto: Académico Viseu X Rio Ave - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai André Clóvis, entra Mohamed Bouldini.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Georgios Liavas, entra Ryan Guilherme.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Nils Mortimer, entra Valery Fernandez Estrada.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Sebastian Clemensen, entra Tamble Ulisses Folgado Monteiro.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai João Tomé Baptista, entra Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves.

inicio

32'

2ºTEMPO

Gol do Académico Viseu! André Clóvis marca. Assistência de Alejandro Mestanza.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Georgios Liavas (Rio Ave).

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Rio Ave: sai Miguel Patricío, entra Malik Sellouki.

inicio

24'

2ºTEMPO

Gol do Académico Viseu! Soufiane Messeguem marca. Assistência de André Clóvis.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai João Guilherme, entra Lorougnon Gohi.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Anthony Correia, entra Hugo Gambor.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Académico Viseu: sai Cihan Kahraman, entra Alejandro Mestanza.

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Soufiane Messeguem (Académico Viseu).

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jalen Blesa (Rio Ave).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

38'

1ºTEMPO

Gol do Rio Ave! Miguel Patricío marca. Assistência de João Tomé Baptista.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Académico Viseu x Rio Ave!

Académico Viseu ACD

  • Bruno Pinheiro

    TECNICO

Rio Ave RAV

  • Vasco Seabra

    TECNICO

  • Joao Goncalves

    ÁRBITRO

Académico Viseu ACD
Rio Ave RAV

GOLS

Gol Soufiane Messeguem
Gol André Clóvis
Miguel Patricío Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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