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encerrado
New Balance Arena Bergamo, Itália
Atalanta Atalanta
4 × 4
Frosinone Frosinone

8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Domingo, 25/1011h

Minuto a Minuto: Atalanta X Frosinone - 25/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Antonio Raimondo (Frosinone).

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Anthony Oyono, entra Enzo Tchato.

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Aleksa Terzić (Frosinone).

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Frosinone! Aleksa Terzić marca. Assistência de Farès Ghedjemis.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Atalanta: sai Nikola Krstović, entra Gianluca Scamacca.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Atalanta: sai Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Giorgio Cittadini, entra Ilario Monterisi.

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Éderson José dos Santos (Atalanta).

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Patrizio Masini, entra Matteo Cichella.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Atalanta: sai Jonathan Rowe, entra Nicola Zalewski.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Atalanta: sai Gianluca Gaetano, entra Mario Pašalić.

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do Atalanta! Elif Elmas marca. Assistência de Nikola Krstović.

inicio

3'

2ºTEMPO

Gol do Frosinone! Giacomo Calò marca. Assistência de Farès Ghedjemis.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Frosinone: sai Gabriele Bracaglia, entra Aleksa Terzić.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Atalanta! Nikola Krstović marca. Assistência de Davide Zappacosta.

bola

33'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Atalanta! Éderson José dos Santos converte.

bola

29'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Atalanta).

bola

29'

1ºTEMPO

Substituição no Atalanta: sai Raoul Bellanova, entra Lorenzo Bernasconi.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Giorgi Kvernadze (Frosinone).

inicio

17'

1ºTEMPO

Gol do Frosinone! Romano Schmid marca. Assistência de Farès Ghedjemis.

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Atalanta! Nikola Krstović marca. Assistência de Charles De Ketelaere.

bola

7'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriele Bracaglia (Frosinone).

inicio

1'

1ºTEMPO

Gol do Frosinone! Romano Schmid marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atalanta x Frosinone!

Atalanta ATA

  • M. Sarri

    TECNICO

Frosinone FCA

  • M. Alvini

    TECNICO

  • Livio Marinelli

    ÁRBITRO

Atalanta ATA
Frosinone FCA

GOLS

Gol Nikola Krstović
Gol Éderson José dos Santos
Gol Nikola Krstović
Gol Elif Elmas
Romano Schmid Gol
Romano Schmid Gol
Giacomo Calò Gol
Aleksa Terzić Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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