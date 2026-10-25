8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Domingo, 25/10•11h
Minuto a Minuto: Atalanta X Frosinone - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Antonio Raimondo (Frosinone).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Anthony Oyono, entra Enzo Tchato.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aleksa Terzić (Frosinone).
37'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Aleksa Terzić marca. Assistência de Farès Ghedjemis.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Nikola Krstović, entra Gianluca Scamacca.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giorgio Cittadini, entra Ilario Monterisi.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Éderson José dos Santos (Atalanta).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Patrizio Masini, entra Matteo Cichella.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Jonathan Rowe, entra Nicola Zalewski.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Gianluca Gaetano, entra Mario Pašalić.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Atalanta! Elif Elmas marca. Assistência de Nikola Krstović.
3'
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2ºTEMPO
Gol do Frosinone! Giacomo Calò marca. Assistência de Farès Ghedjemis.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Frosinone: sai Gabriele Bracaglia, entra Aleksa Terzić.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Atalanta! Nikola Krstović marca. Assistência de Davide Zappacosta.
33'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Atalanta! Éderson José dos Santos converte.
29'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Atalanta).
29'
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1ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Raoul Bellanova, entra Lorenzo Bernasconi.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Giorgi Kvernadze (Frosinone).
17'
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1ºTEMPO
Gol do Frosinone! Romano Schmid marca. Assistência de Farès Ghedjemis.
14'
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1ºTEMPO
Gol do Atalanta! Nikola Krstović marca. Assistência de Charles De Ketelaere.
7'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriele Bracaglia (Frosinone).
1'
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1ºTEMPO
Gol do Frosinone! Romano Schmid marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atalanta x Frosinone!
M. Sarri
TECNICO
M. Alvini
TECNICO
Livio Marinelli
ÁRBITRO