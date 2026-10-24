8ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 24/10•10h
Minuto a Minuto: Cagliari X Bologna - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Federico Bernardeschi, entra Samuel Mbangula Tshifunda.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Yanis Massolin, entra Giuseppe Aurelio.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Matteo Darmian, entra Martin Vitik.
35'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Bologna! Federico Bernardeschi converte.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Deiola (Cagliari).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Alessandro Romano, entra Alieu Fadera.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Juan Miranda, entra Rahim Alhassane.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Jens Odgaard, entra Mikel Jesús Amondarain.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Bologna: sai Nadir Zortea, entra Marco Libra.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Daniel Maldini, entra Kevin Carlos.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Bologna! Nicolo Casale marca. Assistência de Juan Miranda.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Roberto Gagliardini (Cagliari).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Harry Winks, entra Roberto Gagliardini.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cagliari: sai Zé Pedro, entra Yukinari Sugawara.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Zé Pedro (Cagliari).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Federico Bernardeschi (Bologna).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Cagliari x Bologna!
F. Pisacane
TECNICO
Raffaele Palladino
TECNICO
Kevin Bonacina
ÁRBITRO