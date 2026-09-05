🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
encerrado
San Siro Milão, Itália
Inter de Milão Inter de Milão
3 × 2
Napoli Napoli

3ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Sábado, 05/0913h

Minuto a Minuto: Inter de Milão X Napoli - 05/09/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. A Inter derrota o Napoli por 3 a 2, conquistando uma virada histórica em segundo tempo eletrizante nos pés de Lautaro.

bola

49'

2ºTEMPO

Çalhanoglu força o escanteio para a Inter e o jogo se encaminhar para o fim com virada histórica.

bola

48'

2ºTEMPO

Thuram disputa a jogada, mas a bola acaba saindo em lateral para o Napoli.

bola

47'

2ºTEMPO

David Neres até recebe a bola, mas o assistente marca impedimento e a jogada é anulada.

bola

46'

2ºTEMPO

Agora a Inter adota postura mais cautelosa, recuando para segurar o resultado.

bola

45'

2ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! LAUTARO MARTÍNEZ!!! É A VIRADA! HISTÓRICO! Após confusão na área, Thuram acha Lautaro, que desvia de esquerda e vira o placar para 3 a 2.

bola

44'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!

bola

43'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Lucca arrisca cruzado, a bola sobra para Anguissa quase em cima da linha, mas ele desvia para fora e perde um gol incrível.

bola

42'

2ºTEMPO

O equilíbrio marca o duelo, com chances claras para Inter e Napoli em sequência.

bola

41'

2ºTEMPO

UUUUUHH! David Neres invade a área, vê o passe ser rebatido, recupera a bola e chuta por cima do gol.

bola

40'

2ºTEMPO

UUUUUHH! PERDEUU! Após passe preciso de Çalhano?lu, Thuram aparece bem posicionado, mas conclui sem direção e a bola sai por cima.

bola

38'

2ºTEMPO

O domínio segue com a Inter, que tem 60% da posse, contra 40% do Napoli.

bola

37'

2ºTEMPO

A partida ganha contornos épicos: quatro gols no segundo tempo cheio de emoção.

gol

36'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! THURAM!!! Carlos Augusto cruza com precisão pela esquerda e Thuram sobe alto para cabecear no canto, empatando em 2 a 2.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Rafa Marín da lugar a Benoit Badiashile no time visitante.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Napoli promove duas substituições. Stanislav Lobotka é trocado por Billy Gilmour.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Inter de Milão. Sai Alessandro Bastoni e entra Ange-Yoan Bonny.

bola

32'

2ºTEMPO

Mais uma pausa técnica acontece, desta vez para as substituições das equipes.

bola

31'

2ºTEMPO

PARA FORA! Após cruzamento de Çalhanoglu, Lautaro se joga de peixinho e cabeceia, mas a bola vai para fora.

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rafa Marín chega atrasado e recebe cartão amarelo.

bola

29'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Após cruzamento de Çalhanoglu, Lautaro se joga de peixinho e cabeceia, mas a bola vai para fora.

bola

28'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Diouf, Akanji sobe bem, mas cabeceia por cima do gol.

bola

27'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Thuram arrisca a finalização e a bola explode na trave, assustando o goleiro.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Napoli. Sai Rasmus Hojlund e entra Lorenzo Lucca.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Inter de Milão. Sai Piotr Zielinski e entra Hakan Calhanoglu.

bola

24'

2ºTEMPO

O juiz aproveita o momento e determina a pausa oficial para hidratação.

bola

23'

2ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para atendimento médico a Rafa Marín, depois de nova falta cometida por Lautaro.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lautaro Martínez recebe cartão amarelo em disputa no ataque e fica furioso.

bola

21'

2ºTEMPO

UUUHH! Marcus Thuram abre espaço e toca para Diouf, que finaliza de dentro da área, mas manda para fora.

bola

20'

2ºTEMPO

A Inter apresenta superioridade na posse de bola: 60% contra 40% do Napoli.

bola

19'

2ºTEMPO

O jogo fica concentrado no meio, com a bola girando de pé em pé entre os times.

bola

18'

2ºTEMPO

Lautaro Martínez se aproveita da falha defensiva e serve Marcus Thuram, que corta para a direita e finaliza, mas a defesa bloqueia.

bola

17'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Barella, Bisseck testa firme, mas sem direção, e a bola sai.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Inter de Milão. Sai Federico Dimarco e entra Carlos Augusto.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Matteo Politano da lugar a David Neres nos visitantes.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Napoli promove duas substituições. Antonio Vergara é trocado por Kevin De Bruyne.

bola

14'

2ºTEMPO

O jogo ganha contornos mais calmos após as muitas alterações feitas pelas equipes.

bola

13'

2ºTEMPO

Após passe de Diouf, Dimarco coloca no meio, mas o toque sai muito forte e Lautaro não consegue concluir.

bola

12'

2ºTEMPO

A Inter volta a crescer na partida e passa a trocar passes no campo ofensivo.

gol

11'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! LAUTARO MARTINEZ!!! Após belo passe de Zielinski, Dimarco cruza rasteiro e Lautaro Martínez completa para o fundo da rede: 2x1.

bola

11'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!

bola

10'

2ºTEMPO

O segundo tempo começa eletrizante, com as equipes equilibrando forças e mantendo o jogo aberto.

bola

9'

2ºTEMPO

Curtis Jones arrisca de fora da área, mas a defesa trava o chute com firmeza.

bola

8'

2ºTEMPO

Cruzamento na área encontra Lautaro Martínez, que finaliza de primeira. A defesa desvia e a bola sai em escanteio.

gol

7'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!! HOJLUND!!! Højlund recebe de Di Lorenzo, ajeita para a esquerda e finaliza rasteiro no cantinho para marcar o segundo gol: 2x0 Napoli.

bola

7'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!!

bola

5'

2ºTEMPO

UUUUHH! Chute forte de Diouf leva perigo, mas Meret faz defesa segura e mantém o placar.

gol

4'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!! POLITANO! Erro de Barella gera chance para Alisson Santos, que para na defesa. Na sobra, Politano insiste duas vezes e, de pé esquerdo, coloca no cantinho para abrir o placar.

bola

4'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!!

bola

3'

2ºTEMPO

A Inter reclama de pênalti por toque de mão de Lobotka, mas o árbitro manda seguir.

bola

2'

2ºTEMPO

Manuel Akanji levanta na área, o Napoli afasta no meio, mas a bola volta para a Inter.

bola

1'

2ºTEMPO

Alisson chega ao fundo pela esquerda, cruza após disputa com Bisseck, mas a bola sai pela linha de fundo.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Petar Sucic da lugar a Curtis Jones no time da casa.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Inter de Milão promove duas substituições. Francesco Pio Esposito é trocado por Marcus Thuram.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

49'

1ºTEMPO

UUUUHH! QUASE GOLAÇO! Federico Dimarco solta a bomba na cobrança de falta e carimba o travessão.

bola

48'

1ºTEMPO

Matteo Politano toca com a mão na bola e concede falta perigosa para a Inter nos minutos finais do primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

UUUUUUUHH! Após o corte da defesa, Lautaro Martínez pega a sobra, invade a área e chuta forte de esquerda, mas o goleiro do Napoli evita o gol.

bola

46'

1ºTEMPO

UUUUUUHH! Na sobra do escanteio, Hojlund finaliza de direita dentro da área, mas o goleiro da Inter salva com grande defesa.

bola

45'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Diouf afasta para escanteio na defesa e o Napoli tem oportunidade de colocar perigo.

bola

43'

1ºTEMPO

A Internazionale se fecha na defesa e o Napoli ganha espaço para ditar o ritmo.

bola

42'

1ºTEMPO

Alisson insiste na jogada individual pela direita, mas Barella acompanha bem e manda para lateral.

bola

41'

1ºTEMPO

O Napoli insiste pelo lado esquerdo e troca passes, buscando inverter a posse da partida.

bola

40'

1ºTEMPO

A partida é retomada e a Internazionale começa com a posse de bola.

bola

38'

1ºTEMPO

O jogo é interrompido para que Alessandro Bastoni receba atendimento médico.

bola

37'

1ºTEMPO

Hojlund dispara pela direita em contra-ataque, mas Bisseck chega firme e desarma sem cometer falta.

bola

36'

1ºTEMPO

O Napoli soma quatro finalizações, superando as três da Inter até aqui.

bola

34'

1ºTEMPO

O Napoli deixa o jogo mais parelho e gira a bola pelo setor central.

bola

33'

1ºTEMPO

Bisseck brilha pela direita, aplica uma caneta em Rafa Marín, invade a área e finaliza de esquerda, mas a bola sai.

amarelo

32'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vergara trava o contra-ataque do Napoli e é advertido com cartão amarelo.

bola

31'

1ºTEMPO

Escanteio baixo de Alisson pela esquerda, e a zaga corta com habilidade, mandando para o contra-ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Politano cruza pela direita, mas Martínez se impõe e afasta de soco para escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Com 65% de posse, a Inter controla o ritmo, mas o Napoli, com 35%, passa a segurar mais a bola gradualmente.

bola

28'

1ºTEMPO

Pela esquerda, Alisson Santos tenta avançar na individual, mas é bloqueado e conquista apenas o lateral.

bola

27'

1ºTEMPO

O Napoli corrige a marcação durante a parada técnica e melhora a qualidade da posse de bola.

bola

26'

1ºTEMPO

Di Lorenzo cruza rasteiro, Anguissa aparece livre e chuta de direita, mas a bola não entra e vai para a rede pelo lado externo.

bola

25'

1ºTEMPO

A jogada da Inter é interrompida pelo assistente, que aponta impedimento de Esposito.

bola

24'

1ºTEMPO

O jogo recomeça e o Napoli trabalha a primeira posse após a parada.

bola

23'

1ºTEMPO

O árbitro interrompe a partida para a parada técnica de hidratação.

bola

22'

1ºTEMPO

Agora Dimarco aparece pelo meio e cruza na medida para Esposito, que sobe bem, mas cabeceia para fora.

bola

21'

1ºTEMPO

Dimarco conduz pelo meio, busca o cruzamento, mas é bloqueado pela defesa adversária.

bola

20'

1ºTEMPO

Alisson Santos recebe pela esquerda, corta para o meio e chuta de direita, mas o goleiro defende bem.

bola

19'

1ºTEMPO

Com pressão intensa a Inter consegue retomar a bola em zonas próximas da área adversária.

bola

18'

1ºTEMPO

Bastoni recebe pela esquerda, levanta na área, mas Vergara corta de qualquer maneira.

bola

16'

1ºTEMPO

Di Lorenzo busca Anguissa em profundidade, mas o passe sai muito forte e termina em tiro de meta.

bola

15'

1ºTEMPO

Politano recebe pela direita e procura cadenciar o jogo, reduzindo o ritmo da equipe da casa.

bola

14'

1ºTEMPO

Jogo é pausado para o intervalo de hidratação dos atletas.

bola

14'

1ºTEMPO

Barella cruza pela esquerda, mas Meret sai bem e segura a bola com tranquilidade.

bola

13'

1ºTEMPO

Com maior presença no ataque, a Inter pressiona, e o Napoli responde em contra-golpes rápidos.

bola

12'

1ºTEMPO

UUUHH! Diouf levanta na área, Esposito ganha da zaga pelo alto, mas cabeceia fraco e facilita a defesa do goleiro.

bola

11'

1ºTEMPO

Andy Diouf cruza rasteiro da linha de fundo, Zielinski finaliza da entrada da área, mas a defesa bloqueia e manda para escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Nicolò Barella levanta escanteio pela direita, porém a zaga corta no meio sem maiores dificuldades.

bola

9'

1ºTEMPO

O jogo começa intenso, com oportunidades para ambos, mas a Inter pressiona mais e se faz presente no campo de ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

TRAVADO! Diouf aciona Zielinski na entrada da área, o meia ajeita e chuta, mas a defesa bloqueia.

bola

7'

1ºTEMPO

Federico Dimarco desce pela lateral esquerda, levanta na área, porém a zaga napolitana afasta sem sustos.

bola

6'

1ºTEMPO

Na cobrança curta de Bergara, Politano recebe e busca o cruzamento, mas é travado pela marcação.

bola

5'

1ºTEMPO

UUUUHH! DEFENDE! Anguissa aproveita o cruzamento rasteiro e finaliza no canto, mas Martínez defende. No rebote, Politano chuta cruzado e o goleiro salva novamente.

bola

4'

1ºTEMPO

O Napoli procura avançar suas linhas, chamando atenção pelo uniforme praticamente todo vermelho.

bola

3'

1ºTEMPO

Yann Bisseck recebe na ponta esquerda, avança e tenta construir a jogada pelo setor sob forte marcação.

bola

2'

1ºTEMPO

A Inter trabalha a bola com paciência, trocando passes e avançando ao campo ofensivo.

bola

1'

1ºTEMPO

DEFENDEEEEE MERET! Zielinski tenta a finalização, mas é bloqueado. Na sobra, Lautaro ajeita de cabeça para Diouf, que bate rasteiro e vê o goleiro defender com categoria.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Giuseppe Meazza.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Simone Sozza é quem apita o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No último encontro entre as equipes, disputado no Giuseppe Meazza, o placar terminou empatado em 2 a 2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Napoli chega pressionado após perder para o Como por 2 a 1 e figura apenas na 10ª colocação, com três pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Invicta na Serie A, a Inter de Milão vem embalada pela vitória fora de casa sobre o Cagliari por 1 a 0 e aparece na terceira posição, com seis pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 178 jogos entre as duas equipes, com 79 vitórias do Internazionale, 48 empates e 51 triunfos do Napoli.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Inter de Milão recebe o Napoli pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a partir das 13h (de Brasília).

Inter de Milão INZ

  • Cristian Chivu

    TECNICO

  • Josep Martínez

    Goleiro

  • Yann Bisseck

    Defesa

  • Manuel Akanji

    Defesa

  • Alessandro BastoniSaiu

    Defesa

  • Ange BonnyEntrou

    Atacante

  • Andy Diouf

    Meio-Campo

  • Nicolo Barella

    Meio-Campo

  • Piotr ZielinskiSaiu

    Meio-Campo

  • Hakan CalhanogluEntrou

    Meio-Campo

  • Petar SucicSaiu

    Meio-Campo

  • Curtis JonesEntrou

    Meio-Campo

  • Federico DimarcoSaiu

    Defesa

  • Carlos AugustoEntrou

    Defesa

  • Pio EspositoSaiu

    Atacante

  • Marcus ThuramEntrouGol

    Atacante

  • Lautaro MartínezGolGolAmarelo

    Atacante

Napoli NAP

  • Massimiliano Allegri

    TECNICO

  • Alex Meret

    Goleiro

  • Giovanni Di Lorenzo

    Defesa

  • Amir Rrahmani

    Defesa

  • Rafa MarínSaiuAmarelo

    Defesa

  • Benoit BadiashileEntrou

    Defesa

  • Leonardo Spinazzola

    Defesa

  • Zambo Anguissa

    Meio-Campo

  • Stanislav LobotkaSaiu

    Meio-Campo

  • Billy GilmourEntrou

    Meio-Campo

  • Antonio VergaraSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Kevin De BruyneEntrou

    Meio-Campo

  • Matteo PolitanoSaiuGol

    Atacante

  • David NeresEntrou

    Atacante

  • Rasmus HojlundSaiuGol

    Atacante

  • Lorenzo LuccaEntrou

    Atacante

  • Alisson Santos

    Atacante

  • Simone Sozza

    ÁRBITRO

  • Giovanni Baccini

    ASSISTENTE

  • Giorgio Peretti

    ASSISTENTE

Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).