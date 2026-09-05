3ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Sábado, 05/09•13h
Minuto a Minuto: Inter de Milão X Napoli - 05/09/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. A Inter derrota o Napoli por 3 a 2, conquistando uma virada histórica em segundo tempo eletrizante nos pés de Lautaro.
49'
•
2ºTEMPO
Çalhanoglu força o escanteio para a Inter e o jogo se encaminhar para o fim com virada histórica.
48'
•
2ºTEMPO
Thuram disputa a jogada, mas a bola acaba saindo em lateral para o Napoli.
47'
•
2ºTEMPO
David Neres até recebe a bola, mas o assistente marca impedimento e a jogada é anulada.
46'
•
2ºTEMPO
Agora a Inter adota postura mais cautelosa, recuando para segurar o resultado.
45'
•
2ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! LAUTARO MARTÍNEZ!!! É A VIRADA! HISTÓRICO! Após confusão na área, Thuram acha Lautaro, que desvia de esquerda e vira o placar para 3 a 2.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!
43'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Lucca arrisca cruzado, a bola sobra para Anguissa quase em cima da linha, mas ele desvia para fora e perde um gol incrível.
42'
•
2ºTEMPO
O equilíbrio marca o duelo, com chances claras para Inter e Napoli em sequência.
41'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! David Neres invade a área, vê o passe ser rebatido, recupera a bola e chuta por cima do gol.
40'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! PERDEUU! Após passe preciso de Çalhano?lu, Thuram aparece bem posicionado, mas conclui sem direção e a bola sai por cima.
38'
•
2ºTEMPO
O domínio segue com a Inter, que tem 60% da posse, contra 40% do Napoli.
37'
•
2ºTEMPO
A partida ganha contornos épicos: quatro gols no segundo tempo cheio de emoção.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! THURAM!!! Carlos Augusto cruza com precisão pela esquerda e Thuram sobe alto para cabecear no canto, empatando em 2 a 2.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Rafa Marín da lugar a Benoit Badiashile no time visitante.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Napoli promove duas substituições. Stanislav Lobotka é trocado por Billy Gilmour.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Inter de Milão. Sai Alessandro Bastoni e entra Ange-Yoan Bonny.
32'
•
2ºTEMPO
Mais uma pausa técnica acontece, desta vez para as substituições das equipes.
31'
•
2ºTEMPO
PARA FORA! Após cruzamento de Çalhanoglu, Lautaro se joga de peixinho e cabeceia, mas a bola vai para fora.
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rafa Marín chega atrasado e recebe cartão amarelo.
29'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Após cruzamento de Çalhanoglu, Lautaro se joga de peixinho e cabeceia, mas a bola vai para fora.
28'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Diouf, Akanji sobe bem, mas cabeceia por cima do gol.
27'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Thuram arrisca a finalização e a bola explode na trave, assustando o goleiro.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Napoli. Sai Rasmus Hojlund e entra Lorenzo Lucca.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Inter de Milão. Sai Piotr Zielinski e entra Hakan Calhanoglu.
24'
•
2ºTEMPO
O juiz aproveita o momento e determina a pausa oficial para hidratação.
23'
•
2ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para atendimento médico a Rafa Marín, depois de nova falta cometida por Lautaro.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lautaro Martínez recebe cartão amarelo em disputa no ataque e fica furioso.
21'
•
2ºTEMPO
UUUHH! Marcus Thuram abre espaço e toca para Diouf, que finaliza de dentro da área, mas manda para fora.
20'
•
2ºTEMPO
A Inter apresenta superioridade na posse de bola: 60% contra 40% do Napoli.
19'
•
2ºTEMPO
O jogo fica concentrado no meio, com a bola girando de pé em pé entre os times.
18'
•
2ºTEMPO
Lautaro Martínez se aproveita da falha defensiva e serve Marcus Thuram, que corta para a direita e finaliza, mas a defesa bloqueia.
17'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Barella, Bisseck testa firme, mas sem direção, e a bola sai.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Inter de Milão. Sai Federico Dimarco e entra Carlos Augusto.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Matteo Politano da lugar a David Neres nos visitantes.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Napoli promove duas substituições. Antonio Vergara é trocado por Kevin De Bruyne.
14'
•
2ºTEMPO
O jogo ganha contornos mais calmos após as muitas alterações feitas pelas equipes.
13'
•
2ºTEMPO
Após passe de Diouf, Dimarco coloca no meio, mas o toque sai muito forte e Lautaro não consegue concluir.
12'
•
2ºTEMPO
A Inter volta a crescer na partida e passa a trocar passes no campo ofensivo.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! LAUTARO MARTINEZ!!! Após belo passe de Zielinski, Dimarco cruza rasteiro e Lautaro Martínez completa para o fundo da rede: 2x1.
11'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!
10'
•
2ºTEMPO
O segundo tempo começa eletrizante, com as equipes equilibrando forças e mantendo o jogo aberto.
9'
•
2ºTEMPO
Curtis Jones arrisca de fora da área, mas a defesa trava o chute com firmeza.
8'
•
2ºTEMPO
Cruzamento na área encontra Lautaro Martínez, que finaliza de primeira. A defesa desvia e a bola sai em escanteio.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!! HOJLUND!!! Højlund recebe de Di Lorenzo, ajeita para a esquerda e finaliza rasteiro no cantinho para marcar o segundo gol: 2x0 Napoli.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!!
5'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Chute forte de Diouf leva perigo, mas Meret faz defesa segura e mantém o placar.
4'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!! POLITANO! Erro de Barella gera chance para Alisson Santos, que para na defesa. Na sobra, Politano insiste duas vezes e, de pé esquerdo, coloca no cantinho para abrir o placar.
4'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO NAPOLI!!!
3'
•
2ºTEMPO
A Inter reclama de pênalti por toque de mão de Lobotka, mas o árbitro manda seguir.
2'
•
2ºTEMPO
Manuel Akanji levanta na área, o Napoli afasta no meio, mas a bola volta para a Inter.
1'
•
2ºTEMPO
Alisson chega ao fundo pela esquerda, cruza após disputa com Bisseck, mas a bola sai pela linha de fundo.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Petar Sucic da lugar a Curtis Jones no time da casa.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Inter de Milão promove duas substituições. Francesco Pio Esposito é trocado por Marcus Thuram.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
49'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! QUASE GOLAÇO! Federico Dimarco solta a bomba na cobrança de falta e carimba o travessão.
48'
•
1ºTEMPO
Matteo Politano toca com a mão na bola e concede falta perigosa para a Inter nos minutos finais do primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
UUUUUUUHH! Após o corte da defesa, Lautaro Martínez pega a sobra, invade a área e chuta forte de esquerda, mas o goleiro do Napoli evita o gol.
46'
•
1ºTEMPO
UUUUUUHH! Na sobra do escanteio, Hojlund finaliza de direita dentro da área, mas o goleiro da Inter salva com grande defesa.
45'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Diouf afasta para escanteio na defesa e o Napoli tem oportunidade de colocar perigo.
43'
•
1ºTEMPO
A Internazionale se fecha na defesa e o Napoli ganha espaço para ditar o ritmo.
42'
•
1ºTEMPO
Alisson insiste na jogada individual pela direita, mas Barella acompanha bem e manda para lateral.
41'
•
1ºTEMPO
O Napoli insiste pelo lado esquerdo e troca passes, buscando inverter a posse da partida.
40'
•
1ºTEMPO
A partida é retomada e a Internazionale começa com a posse de bola.
38'
•
1ºTEMPO
O jogo é interrompido para que Alessandro Bastoni receba atendimento médico.
37'
•
1ºTEMPO
Hojlund dispara pela direita em contra-ataque, mas Bisseck chega firme e desarma sem cometer falta.
36'
•
1ºTEMPO
O Napoli soma quatro finalizações, superando as três da Inter até aqui.
34'
•
1ºTEMPO
O Napoli deixa o jogo mais parelho e gira a bola pelo setor central.
33'
•
1ºTEMPO
Bisseck brilha pela direita, aplica uma caneta em Rafa Marín, invade a área e finaliza de esquerda, mas a bola sai.
32'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vergara trava o contra-ataque do Napoli e é advertido com cartão amarelo.
31'
•
1ºTEMPO
Escanteio baixo de Alisson pela esquerda, e a zaga corta com habilidade, mandando para o contra-ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Politano cruza pela direita, mas Martínez se impõe e afasta de soco para escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Com 65% de posse, a Inter controla o ritmo, mas o Napoli, com 35%, passa a segurar mais a bola gradualmente.
28'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Alisson Santos tenta avançar na individual, mas é bloqueado e conquista apenas o lateral.
27'
•
1ºTEMPO
O Napoli corrige a marcação durante a parada técnica e melhora a qualidade da posse de bola.
26'
•
1ºTEMPO
Di Lorenzo cruza rasteiro, Anguissa aparece livre e chuta de direita, mas a bola não entra e vai para a rede pelo lado externo.
25'
•
1ºTEMPO
A jogada da Inter é interrompida pelo assistente, que aponta impedimento de Esposito.
24'
•
1ºTEMPO
O jogo recomeça e o Napoli trabalha a primeira posse após a parada.
23'
•
1ºTEMPO
O árbitro interrompe a partida para a parada técnica de hidratação.
22'
•
1ºTEMPO
Agora Dimarco aparece pelo meio e cruza na medida para Esposito, que sobe bem, mas cabeceia para fora.
21'
•
1ºTEMPO
Dimarco conduz pelo meio, busca o cruzamento, mas é bloqueado pela defesa adversária.
20'
•
1ºTEMPO
Alisson Santos recebe pela esquerda, corta para o meio e chuta de direita, mas o goleiro defende bem.
19'
•
1ºTEMPO
Com pressão intensa a Inter consegue retomar a bola em zonas próximas da área adversária.
18'
•
1ºTEMPO
Bastoni recebe pela esquerda, levanta na área, mas Vergara corta de qualquer maneira.
16'
•
1ºTEMPO
Di Lorenzo busca Anguissa em profundidade, mas o passe sai muito forte e termina em tiro de meta.
15'
•
1ºTEMPO
Politano recebe pela direita e procura cadenciar o jogo, reduzindo o ritmo da equipe da casa.
14'
•
1ºTEMPO
Jogo é pausado para o intervalo de hidratação dos atletas.
14'
•
1ºTEMPO
Barella cruza pela esquerda, mas Meret sai bem e segura a bola com tranquilidade.
13'
•
1ºTEMPO
Com maior presença no ataque, a Inter pressiona, e o Napoli responde em contra-golpes rápidos.
12'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Diouf levanta na área, Esposito ganha da zaga pelo alto, mas cabeceia fraco e facilita a defesa do goleiro.
11'
•
1ºTEMPO
Andy Diouf cruza rasteiro da linha de fundo, Zielinski finaliza da entrada da área, mas a defesa bloqueia e manda para escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Nicolò Barella levanta escanteio pela direita, porém a zaga corta no meio sem maiores dificuldades.
9'
•
1ºTEMPO
O jogo começa intenso, com oportunidades para ambos, mas a Inter pressiona mais e se faz presente no campo de ataque.
8'
•
1ºTEMPO
TRAVADO! Diouf aciona Zielinski na entrada da área, o meia ajeita e chuta, mas a defesa bloqueia.
7'
•
1ºTEMPO
Federico Dimarco desce pela lateral esquerda, levanta na área, porém a zaga napolitana afasta sem sustos.
6'
•
1ºTEMPO
Na cobrança curta de Bergara, Politano recebe e busca o cruzamento, mas é travado pela marcação.
5'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! DEFENDE! Anguissa aproveita o cruzamento rasteiro e finaliza no canto, mas Martínez defende. No rebote, Politano chuta cruzado e o goleiro salva novamente.
4'
•
1ºTEMPO
O Napoli procura avançar suas linhas, chamando atenção pelo uniforme praticamente todo vermelho.
3'
•
1ºTEMPO
Yann Bisseck recebe na ponta esquerda, avança e tenta construir a jogada pelo setor sob forte marcação.
2'
•
1ºTEMPO
A Inter trabalha a bola com paciência, trocando passes e avançando ao campo ofensivo.
1'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEEE MERET! Zielinski tenta a finalização, mas é bloqueado. Na sobra, Lautaro ajeita de cabeça para Diouf, que bate rasteiro e vê o goleiro defender com categoria.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Giuseppe Meazza.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Simone Sozza é quem apita o jogo.
PRÉ-JOGO
No último encontro entre as equipes, disputado no Giuseppe Meazza, o placar terminou empatado em 2 a 2.
PRÉ-JOGO
O Napoli chega pressionado após perder para o Como por 2 a 1 e figura apenas na 10ª colocação, com três pontos.
PRÉ-JOGO
Invicta na Serie A, a Inter de Milão vem embalada pela vitória fora de casa sobre o Cagliari por 1 a 0 e aparece na terceira posição, com seis pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 178 jogos entre as duas equipes, com 79 vitórias do Internazionale, 48 empates e 51 triunfos do Napoli.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Inter de Milão recebe o Napoli pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a partir das 13h (de Brasília).
Cristian Chivu
TECNICO
Josep Martínez
Goleiro
Yann Bisseck
Defesa
Manuel Akanji
Defesa
Alessandro Bastoni
Defesa
Ange Bonny
Atacante
Andy Diouf
Meio-Campo
Nicolo Barella
Meio-Campo
Piotr Zielinski
Meio-Campo
Hakan Calhanoglu
Meio-Campo
Petar Sucic
Meio-Campo
Curtis Jones
Meio-Campo
Federico Dimarco
Defesa
Carlos Augusto
Defesa
Pio Esposito
Atacante
Marcus Thuram
Atacante
Lautaro Martínez
Atacante
Massimiliano Allegri
TECNICO
Alex Meret
Goleiro
Giovanni Di Lorenzo
Defesa
Amir Rrahmani
Defesa
Rafa Marín
Defesa
Benoit Badiashile
Defesa
Leonardo Spinazzola
Defesa
Zambo Anguissa
Meio-Campo
Stanislav Lobotka
Meio-Campo
Billy Gilmour
Meio-Campo
Antonio Vergara
Meio-Campo
Kevin De Bruyne
Meio-Campo
Matteo Politano
Atacante
David Neres
Atacante
Rasmus Hojlund
Atacante
Lorenzo Lucca
Atacante
Alisson Santos
Atacante
Simone Sozza
ÁRBITRO
Giovanni Baccini
ASSISTENTE
Giorgio Peretti
ASSISTENTE