🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
encerrado
Mapei Stadium – Città del Tricolore Reggio Emilia
Sassuolo Sassuolo
2 × 4
Fiorentina Fiorentina

10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27

Segunda-feira, 02/1114h30

Minuto a Minuto: Sassuolo X Fiorentina - 02/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Kulla (Sassuolo).

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Fiorentina! Víctor Valdepeñas Talavera marca. Assistência de Cher Ndour.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Wilfried Gnonto (Fiorentina).

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Franco Mastantuono, entra Víctor Valdepeñas Talavera.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Sebastiano Esposito, entra Gabriel Kulla.

inicio

34'

2ºTEMPO

Gol do Fiorentina! Franco Mastantuono marca. Assistência de Pedro Goncalves.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Josh Doig, entra Rafael Obrador.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Sebastian Walukiewicz, entra Simone Cinquegrano.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Marco Brescianini, entra Pedro Goncalves.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Mateo Pellegrino, entra Beto.

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Sassuolo! Armand Lauriente marca. Assistência de Nemanja Matić.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Alieu Njie, entra Wilfried Gnonto.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Fiorentina: sai Nicolo Fagioli, entra Christ Inao Oulaï.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Vasilije Adzic, entra Kieron Bowie.

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do Fiorentina! Alieu Njie marca. Assistência de Marco Brescianini.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Fiorentina! Mateo Pellegrino marca. Assistência de Alieu Njie.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sassuolo: sai Ibrahim Sulemana, entra Darryl Bakola.

bola

44'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alieu Njie (Fiorentina).

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Radu Drăguşin (Fiorentina).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ibrahim Sulemana (Sassuolo).

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Sassuolo! Armand Lauriente marca. Assistência de Sebastiano Esposito.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sassuolo x Fiorentina!

Sassuolo SAS

  • A. Aquilani

    TECNICO

Fiorentina FIO

  • P. Vanoli

    TECNICO

  • Matteo Marcenaro

    ÁRBITRO

Sassuolo SAS
Fiorentina FIO

GOLS

Gol Armand Lauriente
Gol Armand Lauriente
Mateo Pellegrino Gol
Alieu Njie Gol
Franco Mastantuono Gol
Víctor Valdepeñas Talavera Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).