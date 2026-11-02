10ª RODADA • Campeonato Italiano 2026/27
Segunda-feira, 02/11•14h30
Minuto a Minuto: Sassuolo X Fiorentina - 02/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Kulla (Sassuolo).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Víctor Valdepeñas Talavera marca. Assistência de Cher Ndour.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Wilfried Gnonto (Fiorentina).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Franco Mastantuono, entra Víctor Valdepeñas Talavera.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Sebastiano Esposito, entra Gabriel Kulla.
34'
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2ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Franco Mastantuono marca. Assistência de Pedro Goncalves.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Josh Doig, entra Rafael Obrador.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Sebastian Walukiewicz, entra Simone Cinquegrano.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Marco Brescianini, entra Pedro Goncalves.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Mateo Pellegrino, entra Beto.
20'
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2ºTEMPO
Gol do Sassuolo! Armand Lauriente marca. Assistência de Nemanja Matić.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Alieu Njie, entra Wilfried Gnonto.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Fiorentina: sai Nicolo Fagioli, entra Christ Inao Oulaï.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Vasilije Adzic, entra Kieron Bowie.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Alieu Njie marca. Assistência de Marco Brescianini.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Fiorentina! Mateo Pellegrino marca. Assistência de Alieu Njie.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sassuolo: sai Ibrahim Sulemana, entra Darryl Bakola.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alieu Njie (Fiorentina).
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Radu Drăguşin (Fiorentina).
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ibrahim Sulemana (Sassuolo).
25'
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1ºTEMPO
Gol do Sassuolo! Armand Lauriente marca. Assistência de Sebastiano Esposito.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sassuolo x Fiorentina!
A. Aquilani
TECNICO
P. Vanoli
TECNICO
Matteo Marcenaro
ÁRBITRO