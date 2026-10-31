9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•12h
Minuto a Minuto: Manchester City X Brighton and Hove - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Diego Gomez, entra Georginio Rutter.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pascal Groß (Brighton and Hove).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Josko Gvardiol, entra Phil Foden.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Iliman Ndiaye, entra Allan Andrade Elias.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Charalampos Kostoulas, entra Jack Hinshelwood.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Maxim De Cuyper, entra Malick Yalcouyé.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Olivier Boscagli, entra Jaouen Hadjam.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Chema Andrés, entra Mats Wieffer.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Enzo Fernández, entra Nico O'Reilly.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Ayyoub Bouaddi, entra Rayan Cherki.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Maxim De Cuyper (Brighton and Hove).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Chema Andrés (Brighton and Hove).
11'
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1ºTEMPO
Gol do Brighton and Hove! Yasin Ayari marca. Assistência de Maxim De Cuyper.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Manchester City x Brighton and Hove!
E. Maresca
TECNICO
F. Hürzeler
TECNICO
Craig Pawson
ÁRBITRO