9ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 31/10•09h30
Minuto a Minuto: Chelsea X Manchester United - 31/10/2026
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Chelsea: sai Marco Palestra, entra Pep Chavarria.
26'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Chelsea).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kobbie Mainoo (Manchester United).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Andrey Santos, entra Ayden Heaven.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Matheus Cunha, entra Mason Mount.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Harry Maguire (Manchester United).
19'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Chelsea! Cole Palmer converte.
18'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Lisandro Martínez (Manchester United) é expulso.
16'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Chelsea).
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lisandro Martínez (Manchester United).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Carlos Baleba, entra Kobbie Mainoo.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Chelsea! Morgan Rogers marca. Assistência de Romeo Lavia.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
34'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Manchester United).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Chelsea x Manchester United!
Xabi Alonso
TECNICO
M. Carrick
TECNICO
Peter Bankes
ÁRBITRO