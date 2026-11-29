12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 29/11•13h30
Minuto a Minuto: Arsenal X Manchester City - 29/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
APITA O ÁRBITRO! Em jogo bastante pegado e de muitas polêmicas, Arsenal e Manchester City ficam no empate em Londres!
45'
•
2ºTEMPO
SEGUE O JOGO! Para desespero de Maresca!
45'
•
2ºTEMPO
VAR entra em ação! Possível toque na mão de Gyokeres dentro da área do Arsenal!
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Guehi (Manchester City).
45'
•
2ºTEMPO
Gabriel Magalhães perde a bola na entrada da área, Haaland é acionado e chuta, Konsa vai muito bem no lance e se joga nela para evitar o gol!
45'
•
2ºTEMPO
Agora é o City que troca passes e o Arsenal se fecha para partir nos contra ataques.
45'
•
2ºTEMPO
Hincapié troca passes com Madueke na ponta esquerda, cruza e ninguém do Arsenal chega para finalizar!
45'
•
2ºTEMPO
Arsenal troca passes dentro da área, Timber tenta driblar Gvardiol e é desarmado!
45'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Anderson cobra falta com muito veneno e a bola passa raspando a trave direita de Raya!
45'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com seis de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jurriën Timber (Arsenal).
44'
•
2ºTEMPO
O'Reilly briga pela bola com Timber no contra ataque do City e frecebe falta do lateral.
44'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gianluigi Donnarumma (Manchester City).
43'
•
2ºTEMPO
Donnarumma reclama muito mais uma vez com o árbitro, e dessa vez recebe o amarelo por reclamação.
42'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Havertz é acionado dentro da área, o goleiro sai muito bem no lance e faz o desarme. Alemão cai pedindo pênalti.
41'
•
2ºTEMPO
GOL VALIDADO!!! Timber comemora com a torcida e Donnarumma fica furioso com a falta não marcada.
40'
•
2ºTEMPO
Por outro ângulo, o VAR mostra que a bola não bate na mão, e sim no quadril!
39'
•
2ºTEMPO
VAR ainda analisa o lance. Momentos de tensão no Emirates.
38'
•
2ºTEMPO
VAR analisa o lance. Possível toque na mão e falta de Gabriel Magahães em Donnarumma!
38'
•
2ºTEMPO
Gol do Arsenal! Jurriën Timber marca.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!! TIMBER!!! Escanteio é cobrado bem fechado da esquerda, a bola bate no braço do lateral e entra!
36'
•
2ºTEMPO
Mais um escanteio para o Arsenal, que pressiona.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Noni Madueke, entra Max Dowman.
34'
•
2ºTEMPO
Ms o árbitro não marca e o escanteio é marcado.
33'
•
2ºTEMPO
Hincapié lança Madueke na ponta esquerda, Matheus Nunes aparece, faz a parece e reccebe falta na sequência.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Iliman Ndiaye, entra M. Kovacic.
31'
•
2ºTEMPO
A torcida do Arsenal fica apreensiva neste momento.
30'
•
2ºTEMPO
A dinâmica do jogo neste momento é o Arsenal atacando e o City se defendendo muito bem.
29'
•
2ºTEMPO
Arsenal para em todas as bolas na entrada da área. Zaga do City é um paredão.
28'
•
2ºTEMPO
Bruno Guimarães recebe bola depois da batida do escanteio e cruza para ninguém.
27'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Bruno Guimarães bate de fora da área, a zaga desvia na zaga e o goleiro é obrigado a dar um tapa para evitar o gol!
26'
•
2ºTEMPO
Anderson prende a bola na ponta esquerda e recebe falta de Madueke.
25'
•
2ºTEMPO
Haaland toca em Gvardiol, o croata tenta retribuir e Gabriel Magalhães em cima da hora faz o corte.
24'
•
2ºTEMPO
Bruno Guimarães recebe bola dentro da área e na hora do arremate, é travado por Bouadi.
23'
•
2ºTEMPO
Gvardiol recebe bola na ponta esquerda, tenta driblar dois e acaba sendo desarmado no contra ataque.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Jeremy Doku, entra Phil Foden.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Enzo Fernández, entra Nico O'Reilly.
21'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Madueke lança Gyokeres dentro da área e de canhota o sueco manda para fora!
20'
•
2ºTEMPO
Arsenal volta a rondar a área do City, mas não encontra espaços para finalizar.
19'
•
2ºTEMPO
Bruno Guimarães recebe de Odegaard dentro da área e solta o pé por cima do gol.
18'
•
2ºTEMPO
Arsenal tem a bola no ataque e o City se fecha na entrada da área de Donnarumma.
17'
•
2ºTEMPO
ISOLOU!!! Gyokeres recebe cruzamento da direita e testa no poste esquerdo, na sequência Timber dentro da pequena área chuta para o alto!
16'
•
2ºTEMPO
Timber abre em Madueke na ponta direita, Anderson toma a frente, faz a cobertura e deixa ela passar. Tiro de meta.
15'
•
2ºTEMPO
Madueke recebe de Gyokeres e chuta em cima de Gheri.
14'
•
2ºTEMPO
E as faltas no primeiro tempo, começam a acontecer no segundo também.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai M. Odegaard, entra V. Gyokeres.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Christos Tzolis, entra Eberechi Eze.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Mikel Merino, entra Myles Lewis-Skelly.
12'
•
2ºTEMPO
Arsenal está penando com a falta de concentração. City aproveita e é melhor neste momento do jogo.
11'
•
2ºTEMPO
Havertz e Merino trocam passes na entrada da área e Matheus Nunes chega junto para afastar.
10'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA!!! Odegaard cobra escanteio fechado no primeiro pau, a bola desvia em Matheus Nunes e o goleiro tira o perigo com o pé!
9'
•
2ºTEMPO
Doku aciona Ndiaye na frente, o atacante entra na área e chuta em cima de Raya, que espalma para frente.
8'
•
2ºTEMPO
Enzo recebe na quina da área pela direita e cruza direto para fora.
7'
•
2ºTEMPO
Arsennal erra muitos passes e dá muitos presentes ao City.
6'
•
2ºTEMPO
Anderson recebe na entrada da área e chuta cruzado sem perigo a direita do gol.
5'
•
2ºTEMPO
Mesmo vencendo o jogo, o City pressiona em busca do terceiro gol.
4'
•
2ºTEMPO
Enzo faz seu segundo gol nesta edição d Premier League!
3'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! ENZO FERNÁNDEZ!!! Bouaddi rouba a bola de Odegaard, conduz e faz a enfiada de bola para dentro da área, o meia dá um biquinho na saída de Raya e faz o segundo!
3'
•
2ºTEMPO
Gol do Manchester City! Enzo Fernández marca. Assistência de Ayyoub Bouaddi.
2'
•
2ºTEMPO
Gvardiol tenta acionar Haaland pelo alto e Gabriel Magalhães chega junto para fazer o corte, mas mãos de Raya.
1'
•
2ºTEMPO
Os times voltam dos vestiários sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim do 1º tempo no Emirates! Tudo igual até aqui.
45'
•
1ºTEMPO
Enzo cobra falta no meio da área e Gvardiol cabeceia sem perigo pela direita do gol.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Guimarães (Arsenal).
45'
•
1ºTEMPO
Bruno Guimarães acerta só o pé de Ndiaye e recebe o cartão aamarelo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Riccardo Calafiori, entra Piero Hincapié.
44'
•
1ºTEMPO
Neste momento, o jogo é concentrado no meio de campo.
43'
•
1ºTEMPO
Bouaddi rouba a bola na entrada da área, ela sobra para Haaland, que chuta com desvio na zaga para a defesa de Raya.
42'
•
1ºTEMPO
Jogo continua picado. Enzo abre os braços e acerta o rosto de Bruno Guimarães.
41'
•
1ºTEMPO
A torcida do Arsenal vai ao delírio no Emirates!
40'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!! HAVERTZ!!! Tsoliz recebe bola na ponta esquerda e cruza no segundo pau, Merino vê a chegada do alemão e escora para o meio conscientemente, Havertz chega e cabeceia, sem chances para Donnarumma!!!
40'
•
1ºTEMPO
Gol do Arsenal! Kai Havertz marca. Assistência de Mikel Merino.
39'
•
1ºTEMPO
Faltas cometidas: Arsenal 8 x 0 Manchester City.
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Iliman Ndiaye (Manchester City).
38'
•
1ºTEMPO
Ndiaye recebe o cartão amarelo por parar o contra ataque do Arsenal, puxado por Calafiori.
37'
•
1ºTEMPO
Odegaard dá lindo passe a Tzolis na ponta esquerda, o lateral cruza no segundo pau e Havertz cjuta cruzado de primeira para fora.
36'
•
1ºTEMPO
Haaland faz cinco gols nos últimos cinco confrontos contra o Arsenal.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! HAALAND!!! Arsenal sai mais uma vez errado, Gvardiol dá linda finta por entre as pernas de Timber e aciona o norueguês, que domina e chuta colocado no canto esquerdo de Raya para abrir o placar!!!
34'
•
1ºTEMPO
Doku recebe inversão de jogo na ponta esquerda, cruza e a zaga corta com Gabriel Magalhães.
34'
•
1ºTEMPO
Gol do Manchester City! Erling Haaland marca. Assistência de Josko Gvardiol.
33'
•
1ºTEMPO
Anderson cobra escanteio aberto e Gvardiol cabeceia sem perigo por cima do gol.
32'
•
1ºTEMPO
Timber sai errado na intermediária, Enzo recebe dentro da área e chuta, Gabriel Magalhães se joga nela e evita o gol. Escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Doku recebe na ponta esquerda, corta para o meio e chuta fraco nas mãos de Raya.
30'
•
1ºTEMPO
Ndiaye tem a bola dominada dentro da área, toca em direção a Haaland e em cima da hora Calafiori faz o corte.
29'
•
1ºTEMPO
O jogo é muito picado até aqui, com muitas faltinhas no meio de campo.
28'
•
1ºTEMPO
Madueke toca em Havertz no círculo central, e ele recebe falta de Anderson.
27'
•
1ºTEMPO
Ndiaye toca na passagem de Enzo na ponta direita, o meia manda forte para a área e ninguém aproveita.
26'
•
1ºTEMPO
Matheus Nunes manda a bola na área e Gabriel Magalhães sobe mais alto que Haaland para fazer o corte.
25'
•
1ºTEMPO
No contra ataque, Madueke tenta fintar Gvardiol, mas o croata dá bote certo e sai jogando.
24'
•
1ºTEMPO
Gheri rouba a bola na defesa e aciona Enzo, ele toca em Ndiaye, que dribla os dois brasileiros e na hora do chute, é travado por Odegaard.
23'
•
1ºTEMPO
Enzo dá novo tranco em Bruno Guimarães e desta vez não escapa do amarelo para o argentino.
23'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Enzo Fernández (Manchester City).
22'
•
1ºTEMPO
Torcida do Arsenal canta alto e faz barulho no Emirates.
21'
•
1ºTEMPO
Calafiori cobra escanteio curto, Odegaard aciona Madueke na entrada da área e ele chuta rasteiro para a defesa de Donnarumma.
20'
•
1ºTEMPO
Madueke cisca pra cima da marcação na ponta direita e Haaland ajudando a zaga cede escanteio.
19'
•
1ºTEMPO
VAR paralisa o jogo analisa o lance na verificação de cartão vermelho.
18'
•
1ºTEMPO
Timber puxa o cabelo de Doku, que fica revoltado!
17'
•
1ºTEMPO
Tzolis recebe de Merino na ala esquerda, cruza no primeiro pau e Khusanov afasta.
16'
•
1ºTEMPO
Na sequência do lance, Madueke tem a bola dominada dentro da área e solta o pé na rede pelo lado de fora.
15'
•
1ºTEMPO
Madueke troca passes com Tzolis, Timber aparece cara a cara com Donnarumma, que fecha o ângulo e fica com ela.
14'
•
1ºTEMPO
Arteta reclama muito e é outro amarelado no Arsenal.
14'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Arteta Amatriain (Arsenal).
13'
•
1ºTEMPO
É um cartão atrás do outro. Merino chega atrasado em Enzo e é amarelado.
13'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Merino (Arsenal).
12'
•
1ºTEMPO
Calafiori não deixa Ndiaye passar e recebe o primeiro amarelo do jogo.
12'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Riccardo Calafiori (Arsenal).
11'
•
1ºTEMPO
Konsa faz a parede na cobertura dentro da área e Haaland puxa a camisa do zagueiro para fazer a falta.
10'
•
1ºTEMPO
Tzolis recebe na ponta esquerda, cruza e Havertz faz o gol. Mas o alemão está impedido.
9'
•
1ºTEMPO
Odegaard cobra falta no meio da área e depois do bate rebate, Anderson afasta com um chutão.
8'
•
1ºTEMPO
Pare retrucar, Enzo dá um tranco em Bruno Guimarães, faz a falta e recebe bronca do árbitro.
7'
•
1ºTEMPO
Enzo tem a bola dominada de frente para o gol, Bruno Guimarães chega por trás, o argentino cai pedindo falta e o árbitro manda o jogo seguir.
6'
•
1ºTEMPO
Bruno Guimarães levanta a bola para ninguém e a bola para nas mãos de Donnarumma
5'
•
1ºTEMPO
Nos primeiros minutos de jogo, o City tem mais a posse da bola em seu campo de ataque
4'
•
1ºTEMPO
Bola é alçada na área do Arsenal e Bruno Guimarães afasta com um chutão para frente.
3'
•
1ºTEMPO
Enzo Fernández recebe falta de Merino, que dá o carrinho e só fica na conversa com o árbitro.
2'
•
1ºTEMPO
Tzolios recebe ótima bola de Odegaard na ponta esquerda, cruza para trás e ninguém do Arsenal chega para finalizar.
1'
•
1ºTEMPO
City troca passes lá atrás e a torcida do Arsenal vaia.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Arsenal x Manchester City!
PRÉ-JOGO
Nos últimos quatro jogos na Premier League, o City perdeu três e empatou um. O time passa por mal momento, e Maresca precisa do resultado positivo para seguir na caça do líder.
PRÉ-JOGO
Caso vença o City hoje, o Arsenal abre nove pontos de vantagem para o atual vice campeão inglês.
PRÉ-JOGO
Faz frio na noite da capital da Inglaterra. Os termômetros marcam nove graus.
PRÉ-JOGO
Teremos três brasileiros em ação no jogo de hoje. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães são titulares do Arsenal. Vitor Reis é opção no banco do City.
PRÉ-JOGO
Manchester City é o terceiro na tabela com 22 pontos somados. Na última rodada, o time recebeu o Fulham e empatou em 1 a 1.
PRÉ-JOGO
Arsenal nada de braçadas na liderança do Campeonato Inglês, com 28 em 33 possíveis. Na rodada passada, o time empatou em 2 a 2 com o Newcastle fora de casa.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco vamos acompanhar todas as emoções do clássico da 12ª rodada da Premier League! Arsenal recebe o Manchester City em Londres!
Mikel Arteta
TECNICO
E. Maresca
TECNICO
John Brooks
ÁRBITRO