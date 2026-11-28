12ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 28/11•12h
Minuto a Minuto: Manchester United X Brentford - 28/11/2026
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Patrick Dorgu, entra Shea Lacey.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Mikkel Damsgaard, entra Mathias Jensen.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Joshua Zirkzee, entra Matheus Cunha.
8'
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2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Callum Wilson, entra Kevin Schade.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leny Yoro (Manchester United).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Amad Diallo, entra Bryan Mbeumo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Lisandro Martínez, entra Luke Shaw.
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lisandro Martínez (Manchester United).
32'
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1ºTEMPO
Gol do Brentford! Callum Wilson marca. Assistência de Dango Ouattara.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Brentford! Callum Wilson marca. Assistência de Dango Ouattara.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Manchester United x Brentford!
M. Pochettino
TECNICO
Keith Andrews
TECNICO
Robert Jones
ÁRBITRO