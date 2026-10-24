8ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 24/10•08h30
Minuto a Minuto: Aston Villa X Manchester City - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Emiliano Buendía (Aston Villa).
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Brian Madjo (Aston Villa).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai João Gomes, entra Leon Goretzka.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Brian Madjo.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan McAidoo (Manchester City).
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Elliot Anderson (Manchester City).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Iliman Ndiaye, entra Ryan McAidoo.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai John McGinn, entra Ross Barkley.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Johan Manzambi, entra Emiliano Buendía.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Nicolas Jackson marca. Assistência de Ibrahim Mbaye.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra Ibrahim Mbaye.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matty Cash (Aston Villa).
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Johan Manzambi (Aston Villa).
7'
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2ºTEMPO
Gol do Manchester City! Erling Haaland marca. Assistência de Iliman Ndiaye.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Rayan Cherki, entra Phil Foden.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester City: sai Marc Guehi, entra Rico Lewis.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rayan Cherki (Manchester City).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Guehi (Manchester City).
6'
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1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Nicolas Jackson marca. Assistência de John McGinn.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Aston Villa x Manchester City!
Unai Emery
TECNICO
E. Maresca
TECNICO
Peter Bankes
ÁRBITRO