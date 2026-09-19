5ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Sábado, 19/09•11h
Minuto a Minuto: Brighton and Hove X Arsenal - 19/09/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Rice empurra o adversário após apito final e recebe amarelo.
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Brighton domina o Arsenal em casa e impõe a primeira derrota ao time da capital, que perde a liderança do campeonato.
50'
•
2ºTEMPO
Corte de Vuskovic pelo meio da área no cruzamento de Eze pela esquerda.
49'
•
2ºTEMPO
Arteta abatido no banco; Arsenal completamente dominado pelo Brighton.
47'
•
2ºTEMPO
Arsenal vai perdendo a liderança para o City que ainda joga na rodada.
46'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Newcastle 2x1 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.
45'
•
2ºTEMPO
Seis de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
RAAAYA!!! Boa transição do Brighton pelo meio, O Reiley recebe corta luz de Rutter e finaliza por baixo para defesa do goleiro.
43'
•
2ºTEMPO
Público: 31.944 torcedores.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Reily no lugar de Gómez.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Struijk, entra Svoboda.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chema deixa o jogo para entrada de Yalcouyé.
39'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Arsenal vai deixando o estádio em Brighton.
38'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, pós da FIFA, o Brighton visita o Sunderland, já o Arsenal recebe o Leeds.
37'
•
2ºTEMPO
Max Dowman é uma jovem promessa do Arsenal de apenas 16 anos.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dowman no lugar de Saka.
35'
•
2ºTEMPO
UUHH! Finalização de De Cuyper da entrada da área, Rutter desvia no meio do caminho e manda por cima.
34'
•
2ºTEMPO
Arsenal não perde por três gols desde maio de 2023, justamente para o Brighton.
33'
•
2ºTEMPO
VERBRUUGEN!!! Havertz recebe ótimo passe por cima de Gyokeres nas costas da defesa, sai na cara do gol e finaliza por baixo para defesa do goleiro com o pé!
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Kadioglu deixa o jogo para entrada de Costinha.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Brighton: sai Kostoulas, entra Rutter.
31'
•
2ºTEMPO
Konsa acha belo lançamento para Saka na direita da área, o camisa 7 invade sozinho e chuta em cima de Struijk.
30'
•
2ºTEMPO
Arsenal trabalha a bola de lado no campo de ataque.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eze substitui Tzolis.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Gyokeres, vai Odegaard.
27'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Newcastle 2x1 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Struijk.
25'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar.
24'
•
2ºTEMPO
Struijk recebe atendimento no gramado após choque de cabeça no lance anterior.
23'
•
2ºTEMPO
QUASE O QUARTO! Escanteio cobrado da direita na direção da primeira trave, Struijk cabeceia antecipando o zagueiro e desvia à direita da meta.
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, pós da FIFA, o Brighton visita o Sunderland, já o Arsenal recebe o Leeds.
22'
•
2ºTEMPO
Festa das Seagulls no Amex.
21'
•
2ºTEMPO
Odegaard puxa Ayari no meio campo e comete falta.
20'
•
2ºTEMPO
Vitória parcial coloca o Brighton na terceira posição.
19'
•
2ºTEMPO
Com esta derrota o Arsenal já vai perdendo a liderança mesmo sem o City jogar por causa do saldo.
18'
•
2ºTEMPO
Diego Gómez recebe inversão na ponta direita, cruza rasteiro para entrada da área e Zubimendi corta.
17'
•
2ºTEMPO
Nas últimas duas rodadas o Brighton venceu os atuais campeões jogando em casa; Manchester City e Liverpool, agora é a vez do Arsenal.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Timber, entra Merino.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Arsenal: sai Bruno, entra Zubimendi.
14'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Brighton ensandecido no Amex.
13'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Chema com a camisa do Brighton. Belo jogo dos mandantes.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Gross bate escanteio da esquerda fechado na segunda trave, Raya fica parado na meta e Chema sobe muito para testar para baixo e ampliar!
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BRIGHTON!!!
10'
•
2ºTEMPO
Derrota parcial pode tirar o Arsenal da liderança já que o City ainda joga na rodada.
9'
•
2ºTEMPO
Odegaard tenta passar entre dois marcadores pelo meio do ataque e perde para Gómez.
8'
•
2ºTEMPO
Boscagli fecha os espaços pela esquerda da área defensiva e trava cruzamento de Saka.
7'
•
2ºTEMPO
Os campeonatos europeus param após este fim de semana para disputa de datas FIFA retornando apenas em 9 de outubro.
6'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Kostoulas traz a bola dominada pelo meio do ataque cercado por dois, consegue o chute cruzado e manda à esquerda da meta.
5'
•
2ºTEMPO
Tzolis pega errado na bola ao tentar cruzar da ponta esquerda e manda direto para fora.
4'
•
2ºTEMPO
Havertz tenta dominar de costas no meio campo e sofre falta de Vuskovic.
2'
•
2ºTEMPO
Saka bate escanteio da direita para pequena área, Gabriel disputa pelo alto e manda por cima.
1'
•
2ºTEMPO
Os times voltam sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Diego Gómez carrega com espaço na meia direita e toca por dentro para Kostoulas. O atacante grego bate forte, rasante no canto esquerdo e amplia!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BRIGHTON!!!
45'
•
1ºTEMPO
VERBRUGEN! Transição do Arsenal em velocidade, Saka invade e chuta com desvio. Na sobra, Odegaard finaliza fraco e o goleiro defende.
44'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Newcastle 2x0 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.
43'
•
1ºTEMPO
Saka faz fila ao sair com a bola dominada pela lateral direita e ganha arremesso no carrinho de De Cuyper.
42'
•
1ºTEMPO
Rice tenta alçar da meia direita para área e carimba Gross.
41'
•
1ºTEMPO
Impedimento do Arsenal pela direita do ataque no lance com Saka.
40'
•
1ºTEMPO
Torcedor da casa faz barulho no Amex.
39'
•
1ºTEMPO
UUHH! De Cuyper cruza da esquerda por baixo para segunda trave, Kadioglu ajeita para trás dentro da área e Ayari finaliza na rede por fora.
38'
•
1ºTEMPO
Brighton tem dois jogos em casa e ainda não perdeu; uma vitória e um empate.
37'
•
1ºTEMPO
Rice acelera da meia direita para entrada da área, Boscagli se joga de carrinho e trava o lance do camisa 41.
36'
•
1ºTEMPO
Havertz busca jogo na esquerda do campo defensivo, tenta lançamento e fica travado por Kadioglu.
35'
•
1ºTEMPO
ASSIM NÃO! Kostoulas recebe passe com espaço na meia central, tenta o chute colocado com a destra e manda muito longe.
34'
•
1ºTEMPO
Terceiro gol de Gross no campeonato. O volante alemão é ídolo do Brighton com nove temporadas seguidas.
33'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Kostoulas por falta perto do meio campo.
32'
•
1ºTEMPO
O capitão do Brighton abre o placar no Amex.
31'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Gross recebe passe vertical Kostoulas na frente da área, ajeita com espaço e bate rasante com a destra. A bola pega no pé da trave e entra do outro lado!
31'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BRIGHTON!!!
30'
•
1ºTEMPO
Encerrado: Tottenham 2x3 Aston Villa.
29'
•
1ºTEMPO
Jogo de muita intensidade entre as intermediárias e poucas chances criadas.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Newcastle 2x0 Hull City.
27'
•
1ºTEMPO
Odegaard aperta marcação pelo meio do ataque e comete falta no giro de De Cuyper.
26'
•
1ºTEMPO
Vuskovic faz bem a leitura pelo meio da defesa e corta de lado na arrancada de Tzolis.
25'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Everton 1x0 Ipswich.
24'
•
1ºTEMPO
Time da casa roda a bola de lado perto do meio campo.
23'
•
1ºTEMPO
Saka tenta chegar antes do zagueiro dentro da área após traço de Tzolis, cai sozinho e o Brighton ganha tiro de meta.
22'
•
1ºTEMPO
De Cuyper aperta marcação pela esquerda do ataque, segura Timber e comete falta.
21'
•
1ºTEMPO
Belo público no Amex Stadium.
20'
•
1ºTEMPO
Saka recebe enfiada no fundo da área pela direita, cruza aberto, Calafiori cabeceia em cima de Kadioglu e Struijk alivia.
19'
•
1ºTEMPO
Timber gira pressionado no meio campo e sofre falta de Gross.
18'
•
1ºTEMPO
FORA! Rice acha boa enfiada para o fundo da área pela direita, Bruno Guimarães chega batendo com pouco ângulo e manda na rede por fora.
17'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Saka na ponta direita, o camisa 7 corta para dentro da área marcado por dois e finaliza travado por Struijk.
16'
•
1ºTEMPO
Havertz disputa espaço com Vuskovic no meio campo e deixa o braço aberto cometendo falta.
15'
•
1ºTEMPO
Interceptação importante de Rice para cima de Ayari na frente da área defensiva após erro de passe de Raya.
14'
•
1ºTEMPO
Arsenal toca do meio para trás com o Brighton em cima
13'
•
1ºTEMPO
OLHO NELE! Kostoulas soma três gols nos últimos sete jogos pelo Brighton.
12'
•
1ºTEMPO
Na temporada passada Brighton e Arsenal se enfrentaram três vezes em jogos oficiais (dois pela Premier League e um pela Copa da Liga Inglesa), com três vitórias dos Gunners.
11'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta em Bruno no círculo central, desta vez cometida por Chema.
10'
•
1ºTEMPO
Bruno Guimarães tabela com Odegaard no meio campo e sofre falta no carrinho de Gómez.
9'
•
1ºTEMPO
Finalmente o Arsenal consegue sair um pouco do campo defensivo e roda a bola no ataque.
8'
•
1ºTEMPO
Vuskovic puxa Havertz por trás no meio campo e comete falta.
7'
•
1ºTEMPO
RAAYA!! Kostoulas ganha dividida com Gabriel na frente da área, ajeita para destra e finaliza cruzado com a destra. A bola sai mascada e o goleiro espanhol se joga no cantinho para desviar!
6'
•
1ºTEMPO
Konsa sai pela direita com um pouco de espaço e sofre falta de Kostoulas.
5'
•
1ºTEMPO
Arsenal sufocado na defesa sem conseguir respirar.
4'
•
1ºTEMPO
Brighton começa o jogo apertando muito a saída do Arsenal.
3'
•
1ºTEMPO
De Cuyper recupera a bola na ponta esquerda para cima de Konsa, tenta chegar no fundo e acaba travado por Timber.
2'
•
1ºTEMPO
Encerrado: Tottenham 2x3 Aston Villa.
1'
•
1ºTEMPO
Brighton de camisa azul comemorativa e calção branco, Arsenal de vermelho e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Amex Stadium!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Darren England apita o jogo.
PRÉ-JOGO
A cidade de Brighton fica a cerca de 75 km ao sul de Londres.
PRÉ-JOGO
Na rodada passada o Brighton goleou o Coventry, fora de casa, por 5x0. Os Gunners venceram o Sunderland, também fora, por 2x0.
PRÉ-JOGO
O Brighton é o sexto colocado com sete pontos, já o Arsenal lidera o campeonato com 12 pontos, 100% de aproveitamento.
PRÉ-JOGO
Temos 18°C em Brighton e Hove, sudeste da Inglaterra.
PRÉ-JOGO
Bom dia! Acompanhe os lances de Brighton x Arsenal pela quinta rodada da Premier League.
Fabian Hurzeler
TECNICO
Bart Verbruggen
Goleiro
Ferdi Kadioglu
Defesa
Costinha
Defesa
Luka Vuskovic
Defesa
Pascal Struijk
Defesa
Michael Svoboda
Defesa
Olivier Boscagli
Defesa
Chema Andrés
Meio-Campo
Malick Yalcouyé
Meio-Campo
Yasin Ayari
Meio-Campo
Pascal Gross
Meio-Campo
Maxim De Cuyper
Defesa
Diego Gómez
Meio-Campo
Matt O Riley
Meio-Campo
Charalampos Kostoulas
Atacante
Georginio Rutter
Atacante
Mikel Arteta
TECNICO
David Raya
Goleiro
Jurrien Timber
Defesa
Mikel Merino
Meio-Campo
Ezri Konsa
Defesa
Gabriel Magalhães
Defesa
Riccardo Calafiori
Defesa
Declan Rice
Meio-Campo
Bruno Guimarães
Meio-Campo
Martín Zubimendi
Meio-Campo
Martin Odegaard
Meio-Campo
Viktor Gyokeres
Atacante
Bukayo Saka
Atacante
Max Dowman
Atacante
Christos Tzolis
Atacante
Eberechi Eze
Atacante
Kai Havertz
Atacante
Darren England
ÁRBITRO