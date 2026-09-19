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encerrado
Amex Stadium Falmer, Inglaterra
Brighton and Hove Brighton and Hove
3 × 0
Arsenal Arsenal

5ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Sábado, 19/0911h

Minuto a Minuto: Brighton and Hove X Arsenal - 19/09/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Rice empurra o adversário após apito final e recebe amarelo.

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Brighton domina o Arsenal em casa e impõe a primeira derrota ao time da capital, que perde a liderança do campeonato.

bola

50'

2ºTEMPO

Corte de Vuskovic pelo meio da área no cruzamento de Eze pela esquerda.

bola

49'

2ºTEMPO

Arteta abatido no banco; Arsenal completamente dominado pelo Brighton.

bola

47'

2ºTEMPO

Arsenal vai perdendo a liderança para o City que ainda joga na rodada.

bola

46'

2ºTEMPO

Em andamento: Newcastle 2x1 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

RAAAYA!!! Boa transição do Brighton pelo meio, O Reiley recebe corta luz de Rutter e finaliza por baixo para defesa do goleiro.

bola

43'

2ºTEMPO

Público: 31.944 torcedores.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Reily no lugar de Gómez.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Struijk, entra Svoboda.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chema deixa o jogo para entrada de Yalcouyé.

bola

39'

2ºTEMPO

Torcedor do Arsenal vai deixando o estádio em Brighton.

bola

38'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, pós da FIFA, o Brighton visita o Sunderland, já o Arsenal recebe o Leeds.

bola

37'

2ºTEMPO

Max Dowman é uma jovem promessa do Arsenal de apenas 16 anos.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dowman no lugar de Saka.

bola

35'

2ºTEMPO

UUHH! Finalização de De Cuyper da entrada da área, Rutter desvia no meio do caminho e manda por cima.

bola

34'

2ºTEMPO

Arsenal não perde por três gols desde maio de 2023, justamente para o Brighton.

bola

33'

2ºTEMPO

VERBRUUGEN!!! Havertz recebe ótimo passe por cima de Gyokeres nas costas da defesa, sai na cara do gol e finaliza por baixo para defesa do goleiro com o pé!

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Kadioglu deixa o jogo para entrada de Costinha.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Brighton: sai Kostoulas, entra Rutter.

bola

31'

2ºTEMPO

Konsa acha belo lançamento para Saka na direita da área, o camisa 7 invade sozinho e chuta em cima de Struijk.

bola

30'

2ºTEMPO

Arsenal trabalha a bola de lado no campo de ataque.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eze substitui Tzolis.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Gyokeres, vai Odegaard.

bola

27'

2ºTEMPO

Em andamento: Newcastle 2x1 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Struijk.

bola

25'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar.

bola

24'

2ºTEMPO

Struijk recebe atendimento no gramado após choque de cabeça no lance anterior.

bola

23'

2ºTEMPO

QUASE O QUARTO! Escanteio cobrado da direita na direção da primeira trave, Struijk cabeceia antecipando o zagueiro e desvia à direita da meta.

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, pós da FIFA, o Brighton visita o Sunderland, já o Arsenal recebe o Leeds.

bola

22'

2ºTEMPO

Festa das Seagulls no Amex.

bola

21'

2ºTEMPO

Odegaard puxa Ayari no meio campo e comete falta.

bola

20'

2ºTEMPO

Vitória parcial coloca o Brighton na terceira posição.

bola

19'

2ºTEMPO

Com esta derrota o Arsenal já vai perdendo a liderança mesmo sem o City jogar por causa do saldo.

bola

18'

2ºTEMPO

Diego Gómez recebe inversão na ponta direita, cruza rasteiro para entrada da área e Zubimendi corta.

bola

17'

2ºTEMPO

Nas últimas duas rodadas o Brighton venceu os atuais campeões jogando em casa; Manchester City e Liverpool, agora é a vez do Arsenal.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Timber, entra Merino.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Arsenal: sai Bruno, entra Zubimendi.

bola

14'

2ºTEMPO

Torcedor do Brighton ensandecido no Amex.

bola

13'

2ºTEMPO

Primeiro gol de Chema com a camisa do Brighton. Belo jogo dos mandantes.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Gross bate escanteio da esquerda fechado na segunda trave, Raya fica parado na meta e Chema sobe muito para testar para baixo e ampliar!

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BRIGHTON!!!

bola

10'

2ºTEMPO

Derrota parcial pode tirar o Arsenal da liderança já que o City ainda joga na rodada.

bola

9'

2ºTEMPO

Odegaard tenta passar entre dois marcadores pelo meio do ataque e perde para Gómez.

bola

8'

2ºTEMPO

Boscagli fecha os espaços pela esquerda da área defensiva e trava cruzamento de Saka.

bola

7'

2ºTEMPO

Os campeonatos europeus param após este fim de semana para disputa de datas FIFA retornando apenas em 9 de outubro.

bola

6'

2ºTEMPO

UUHH!!! Kostoulas traz a bola dominada pelo meio do ataque cercado por dois, consegue o chute cruzado e manda à esquerda da meta.

bola

5'

2ºTEMPO

Tzolis pega errado na bola ao tentar cruzar da ponta esquerda e manda direto para fora.

bola

4'

2ºTEMPO

Havertz tenta dominar de costas no meio campo e sofre falta de Vuskovic.

bola

2'

2ºTEMPO

Saka bate escanteio da direita para pequena área, Gabriel disputa pelo alto e manda por cima.

bola

1'

2ºTEMPO

Os times voltam sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Diego Gómez carrega com espaço na meia direita e toca por dentro para Kostoulas. O atacante grego bate forte, rasante no canto esquerdo e amplia!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BRIGHTON!!!

bola

45'

1ºTEMPO

VERBRUGEN! Transição do Arsenal em velocidade, Saka invade e chuta com desvio. Na sobra, Odegaard finaliza fraco e o goleiro defende.

bola

44'

1ºTEMPO

Em andamento: Newcastle 2x0 Hull City e Everton 1x0 Ipswich.

bola

43'

1ºTEMPO

Saka faz fila ao sair com a bola dominada pela lateral direita e ganha arremesso no carrinho de De Cuyper.

bola

42'

1ºTEMPO

Rice tenta alçar da meia direita para área e carimba Gross.

bola

41'

1ºTEMPO

Impedimento do Arsenal pela direita do ataque no lance com Saka.

bola

40'

1ºTEMPO

Torcedor da casa faz barulho no Amex.

bola

39'

1ºTEMPO

UUHH! De Cuyper cruza da esquerda por baixo para segunda trave, Kadioglu ajeita para trás dentro da área e Ayari finaliza na rede por fora.

bola

38'

1ºTEMPO

Brighton tem dois jogos em casa e ainda não perdeu; uma vitória e um empate.

bola

37'

1ºTEMPO

Rice acelera da meia direita para entrada da área, Boscagli se joga de carrinho e trava o lance do camisa 41.

bola

36'

1ºTEMPO

Havertz busca jogo na esquerda do campo defensivo, tenta lançamento e fica travado por Kadioglu.

bola

35'

1ºTEMPO

ASSIM NÃO! Kostoulas recebe passe com espaço na meia central, tenta o chute colocado com a destra e manda muito longe.

bola

34'

1ºTEMPO

Terceiro gol de Gross no campeonato. O volante alemão é ídolo do Brighton com nove temporadas seguidas.

amarelo

33'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Kostoulas por falta perto do meio campo.

bola

32'

1ºTEMPO

O capitão do Brighton abre o placar no Amex.

gol

31'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BRIGHTON!!! Gross recebe passe vertical Kostoulas na frente da área, ajeita com espaço e bate rasante com a destra. A bola pega no pé da trave e entra do outro lado!

bola

31'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BRIGHTON!!!

bola

30'

1ºTEMPO

Encerrado: Tottenham 2x3 Aston Villa.

bola

29'

1ºTEMPO

Jogo de muita intensidade entre as intermediárias e poucas chances criadas.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Newcastle 2x0 Hull City.

bola

27'

1ºTEMPO

Odegaard aperta marcação pelo meio do ataque e comete falta no giro de De Cuyper.

bola

26'

1ºTEMPO

Vuskovic faz bem a leitura pelo meio da defesa e corta de lado na arrancada de Tzolis.

bola

25'

1ºTEMPO

Em andamento: Everton 1x0 Ipswich.

bola

24'

1ºTEMPO

Time da casa roda a bola de lado perto do meio campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Saka tenta chegar antes do zagueiro dentro da área após traço de Tzolis, cai sozinho e o Brighton ganha tiro de meta.

bola

22'

1ºTEMPO

De Cuyper aperta marcação pela esquerda do ataque, segura Timber e comete falta.

bola

21'

1ºTEMPO

Belo público no Amex Stadium.

bola

20'

1ºTEMPO

Saka recebe enfiada no fundo da área pela direita, cruza aberto, Calafiori cabeceia em cima de Kadioglu e Struijk alivia.

bola

19'

1ºTEMPO

Timber gira pressionado no meio campo e sofre falta de Gross.

bola

18'

1ºTEMPO

FORA! Rice acha boa enfiada para o fundo da área pela direita, Bruno Guimarães chega batendo com pouco ângulo e manda na rede por fora.

bola

17'

1ºTEMPO

Bola longa para Saka na ponta direita, o camisa 7 corta para dentro da área marcado por dois e finaliza travado por Struijk.

bola

16'

1ºTEMPO

Havertz disputa espaço com Vuskovic no meio campo e deixa o braço aberto cometendo falta.

bola

15'

1ºTEMPO

Interceptação importante de Rice para cima de Ayari na frente da área defensiva após erro de passe de Raya.

bola

14'

1ºTEMPO

Arsenal toca do meio para trás com o Brighton em cima

bola

13'

1ºTEMPO

OLHO NELE! Kostoulas soma três gols nos últimos sete jogos pelo Brighton.

bola

12'

1ºTEMPO

Na temporada passada Brighton e Arsenal se enfrentaram três vezes em jogos oficiais (dois pela Premier League e um pela Copa da Liga Inglesa), com três vitórias dos Gunners.

bola

11'

1ºTEMPO

Mais uma falta em Bruno no círculo central, desta vez cometida por Chema.

bola

10'

1ºTEMPO

Bruno Guimarães tabela com Odegaard no meio campo e sofre falta no carrinho de Gómez.

bola

9'

1ºTEMPO

Finalmente o Arsenal consegue sair um pouco do campo defensivo e roda a bola no ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

Vuskovic puxa Havertz por trás no meio campo e comete falta.

bola

7'

1ºTEMPO

RAAYA!! Kostoulas ganha dividida com Gabriel na frente da área, ajeita para destra e finaliza cruzado com a destra. A bola sai mascada e o goleiro espanhol se joga no cantinho para desviar!

bola

6'

1ºTEMPO

Konsa sai pela direita com um pouco de espaço e sofre falta de Kostoulas.

bola

5'

1ºTEMPO

Arsenal sufocado na defesa sem conseguir respirar.

bola

4'

1ºTEMPO

Brighton começa o jogo apertando muito a saída do Arsenal.

bola

3'

1ºTEMPO

De Cuyper recupera a bola na ponta esquerda para cima de Konsa, tenta chegar no fundo e acaba travado por Timber.

bola

2'

1ºTEMPO

Encerrado: Tottenham 2x3 Aston Villa.

bola

1'

1ºTEMPO

Brighton de camisa azul comemorativa e calção branco, Arsenal de vermelho e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Amex Stadium!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Darren England apita o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A cidade de Brighton fica a cerca de 75 km ao sul de Londres.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na rodada passada o Brighton goleou o Coventry, fora de casa, por 5x0. Os Gunners venceram o Sunderland, também fora, por 2x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Brighton é o sexto colocado com sete pontos, já o Arsenal lidera o campeonato com 12 pontos, 100% de aproveitamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 18°C em Brighton e Hove, sudeste da Inglaterra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia! Acompanhe os lances de Brighton x Arsenal pela quinta rodada da Premier League.

Brighton and Hove BHA

  • Fabian Hurzeler

    TECNICO

  • Bart Verbruggen

    Goleiro

  • Ferdi KadiogluSaiu

    Defesa

  • CostinhaEntrou

    Defesa

  • Luka Vuskovic

    Defesa

  • Pascal StruijkSaiuAmarelo

    Defesa

  • Michael SvobodaEntrou

    Defesa

  • Olivier Boscagli

    Defesa

  • Chema AndrésSaiuGol

    Meio-Campo

  • Malick YalcouyéEntrou

    Meio-Campo

  • Yasin Ayari

    Meio-Campo

  • Pascal GrossGol

    Meio-Campo

  • Maxim De Cuyper

    Defesa

  • Diego GómezSaiu

    Meio-Campo

  • Matt O RileyEntrou

    Meio-Campo

  • Charalampos KostoulasSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • Georginio RutterEntrou

    Atacante

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • David Raya

    Goleiro

  • Jurrien TimberSaiu

    Defesa

  • Mikel MerinoEntrou

    Meio-Campo

  • Ezri Konsa

    Defesa

  • Gabriel Magalhães

    Defesa

  • Riccardo Calafiori

    Defesa

  • Declan RiceAmarelo

    Meio-Campo

  • Bruno GuimarãesSaiu

    Meio-Campo

  • Martín ZubimendiEntrou

    Meio-Campo

  • Martin OdegaardSaiu

    Meio-Campo

  • Viktor GyokeresEntrou

    Atacante

  • Bukayo SakaSaiu

    Atacante

  • Max DowmanEntrou

    Atacante

  • Christos TzolisSaiu

    Atacante

  • Eberechi EzeEntrou

    Atacante

  • Kai Havertz

    Atacante

  • Darren England

    ÁRBITRO

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