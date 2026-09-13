4ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 13/09•12h30
Minuto a Minuto: Manchester United X Manchester City - 13/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de derby! City bate o United na casa do rival mesmo com um a menos desde o primeiro tempo e segue 100% na Premier League.
50'
•
2ºTEMPO
DOOONNARUMMA!!! Bruno Fernandes acha linda enfiada para Mbeumo dentro da área, o camaronês fica na cara do gol e finaliza forte para importante defesa do goleiro italiano!
49'
•
2ºTEMPO
United conhecendo sua segunda derrota no campeonato.
48'
•
2ºTEMPO
Torcedores do United já vão deixando o estádio.
47'
•
2ºTEMPO
Torcedor visitante faz barulho nas arquibancadas.
46'
•
2ºTEMPO
Matheus Cunha cruza da ala esquerda e Guéhi tira de cabeça.
45'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.
43'
•
2ºTEMPO
Torcedor dos Red Devils impacientes no Old Trafford.
42'
•
2ºTEMPO
Haaland domina de costas perto da lateral no meio campo e sofre falta de Lisandro.
41'
•
2ºTEMPO
Mbeumo bate escanteio da direita aberto no meio da área, Maguire sobe mais que Dias e cabeceia à direita da meta.
40'
•
2ºTEMPO
City baixa suas linhas e tenta explorar os contra-ataques.
39'
•
2ºTEMPO
O United não consegue pressionar o rival mesmo com um a mais desde o primeiro tempo.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No United, sai Rashford para entrada de Zirkzee.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Reilly vem para o jogo no lugar de Enzo.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão para Enzo.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Enzo e Maguire.
35'
•
2ºTEMPO
Enzo finta Maguire dentro da área pela esquerda e se joga pedindo penalidade. O zagueiro não gosta, vai tirar satisfação com o argentino e empurra o adversário.
34'
•
2ºTEMPO
Dalot atropela Semenyo no meio campo e irrita o seu torcedor.
33'
•
2ºTEMPO
Enzo Fernández prende bola na intermediária de ataque e sofre falta de Dorgu.
32'
•
2ºTEMPO
Dorgu recebe passe esticado no fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro e Guéhi rebate.
31'
•
2ºTEMPO
QUASE O SEGUNDO! Enzo bate falta da ponta direita por baixo para o meio da área, Haaland desvia de bico de chuteira e manda à esquerda da meta.
30'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.
28'
•
2ºTEMPO
Torcedor do City faz muito barulho após o gol marcado por Haaland.
27'
•
2ºTEMPO
PRA FOORA!!! Dalot cruza da ponta direita para entrada da pequena área, Mbeumo raspa de cabeça e manda à esquerda da meta.
26'
•
2ºTEMPO
Mbeumo cobra escanteio da direita com força para segunda trave, Maguire ajeita de cabeça e Donnarumma sai atento para ficar com ela.
25'
•
2ºTEMPO
Vitória parcial mantém o City com 100% de aproveitamento neste começo de temporada.
24'
•
2ºTEMPO
DONNARUMMA! Bruno Fernandes solta uma bomba de pé direita de fora da área e o goleiro italiano cai para espalmar.
23'
•
2ºTEMPO
LAAMMENS!!! Enzo Fernández recebe de Semenyo na meia-lua, chuta colocado no cantinho e o goleiro belga consegue desviar de leve para a trave!
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no United: sai Tielemans, entra Sesko.
21'
•
2ºTEMPO
Mbeumo cruza da ponta direita por baixo e Anderson corta.
19'
•
2ºTEMPO
Agora o United deve sair mais ao ataque em busca do empate já que tem um a mais e joga em casa.
18'
•
2ºTEMPO
Festa azul no Old Trafford.
17'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! Haaland fecha na segunda trave sem marcação para chapar de canhota e completar cruzamento da esquerda de Gvardiol!
17'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! LANCE LEGAL!
16'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine checa posição de Haaland.
15'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE!!! Semenyo toca na esquerda da área para Gvardiol, o lateral/zagueiro bate cruzado com desvio da defesa, Haaland fecha na segunda trave e chapa no alto para marcar. O bandeira aponta impedimento.
14'
•
2ºTEMPO
Donnarumma ganha tempo no tiro de meta e o torcedor vaia.
13'
•
2ºTEMPO
Ndiaye cruza da direita sem olhar e Lisando alivia.
12'
•
2ºTEMPO
PRA FORA!!! Matheus Cunha recebe passe curto de Mbeumo pelo meio do ataque, abre para direita e finaliza forte por cima da meta.
11'
•
2ºTEMPO
Mbeumo recebe aberto na ala direita do ataque, chega perto do bico da área e chuta colocado. Sem direção.
10'
•
2ºTEMPO
Resultados da rodada: Aston Villa 1x2 Nottingham Forest, Bournemouth 2x2 Brentford, Chelsea 2x2 Hull City, Liverpool 0x0 Fulham, Tottenham 0x0 Everton, Sunderland 0x2 Arsenal e Coventry 0x5 Brighton.
9'
•
2ºTEMPO
Rashford tenta alçar do bico da área pela esquerda e carimba Matheus Nunes.
8'
•
2ºTEMPO
United começa o segundo tempo buscando mais ofensividade para pressionar o rival.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.
6'
•
2ºTEMPO
Rashford recebe de Mainoo na esquerda da área, corta para fora e finaliza com desvio do marcador. Ela pega na rede por fora.
5'
•
2ºTEMPO
UUUHH!!! Mainoo recebe de Bruno Fernandes na frente da área, bate colocado com a destra e acerta a trave de Donnarumma.
4'
•
2ºTEMPO
Anderson bate escanteio da esquerda e Maguire corta de cabeça.
3'
•
2ºTEMPO
Ndiaye disputa espaço com Dorgu e ganha arremesso no campo defensivo.
2'
•
2ºTEMPO
United é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Maresca volta com Ndiaye na vaga de Cherki.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
Amarelo para Maresco por reclamação.
46'
•
1ºTEMPO
OPA! Enzo recebe dentro da área, tenta se livrar de Maguire e cai ao ser segurado. Nada marcado.
46'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Rashford bate falta no capricho com o pé direito, ela encobre a barreira e pega na trave direita de Donnarumma.
44'
•
1ºTEMPO
Falta para o United na meia central após bote errado de Enzo.
43'
•
1ºTEMPO
Derby disputado, brigado e de poucas emoções até aqui.
42'
•
1ºTEMPO
Maguire se aventura no campo de ataque pela meia direita, bate forte e carimba Dias.
41'
•
1ºTEMPO
Rashford cruza da ala esquerda muito fechado e deixa nas mãos de Donnarumma.
40'
•
1ºTEMPO
City postado no campo defensivo e esperto para contra-atacar.
39'
•
1ºTEMPO
United roda a bola no ataque em busca de espaços.
38'
•
1ºTEMPO
City toca na defesa e o United não sobe tanto a pressão.
37'
•
1ºTEMPO
City tenta sair com a bola no chão pela direita da defesa, Matheus Nunes chapela o adversário mas ela sai.
36'
•
1ºTEMPO
Anderson cruza da meia direita fatiando na área e Dorgu corta de cabeça.
35'
•
1ºTEMPO
Semenyo finta Dalot para o fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro forte e Tielemans desvia para fora.
34'
•
1ºTEMPO
United passa a ter mais posse de bola mas sem conseguir levar perigo ao gol de Donnarumma.
33'
•
1ºTEMPO
Cherki recebe inversão de Haaland na ponta direita, pedala para dentro e cruza no vazio. Só tiro de meta.
32'
•
1ºTEMPO
Apenas a segunda expulsão na carreira de Foden, a primeira na Premier League.
31'
•
1ºTEMPO
Donnarumma sai atento por baixo e fica com a bola após o não domínio de Rashford na enfiada de Bruno Fernandes.
30'
•
1ºTEMPO
Movimentação no banco do City.
29'
•
1ºTEMPO
United ameaça uma pressão usando bolas aéreas.
28'
•
1ºTEMPO
Bruno Fernandes bate escanteio da direita por baixo e Matheus Nunes rebate.
27'
•
1ºTEMPO
Semenyo desloca Dalot na disputa pelo alto e comete falta.
26'
•
1ºTEMPO
NA ZAGA! Cherki domina rebatida de Lammens na meia-lua, bate rasante com a canhota e Mainoo rebate no meio do caminho.
25'
•
1ºTEMPO
Bola em jogo e o United tem um a mais agora.
24'
•
1ºTEMPO
Foden justifica com que foi chutado por Bruno Fernandes no chão, mas nada de cartão para o jogador da casa.
23'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CONFUSÃO! Bruno Fernandes se estranha com Foden na lateral, o jogador do City deixa uma sola na barriga do português e recebe vermelho direto.
22'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Bola longa para ponta esquerda buscando Semenyo, Dalot chega na frente, tenta recuar, bate fraco, o ponta tenta o cruzamento com o goleiro fora da meta mas consegue firme defesa.
21'
•
1ºTEMPO
Mainoo aperta marcação no ataque e comete falta em Enzo Fernández.
20'
•
1ºTEMPO
Rashford recebe de Cunha na esquerda da área, corta para dentro e chuta travado por Matheus Nunes.
19'
•
1ºTEMPO
Jogo com muita posse de bola entre as intermediárias e poucas ações de perigo no ataque.
18'
•
1ºTEMPO
Torcedor do United faz barulho na sua casa.
17'
•
1ºTEMPO
Gvardiol fecha bem os espaços no bico da área pela esquerda e desarma Mbeumo.
16'
•
1ºTEMPO
Matheus Cunha acelera pelo meio do ataque entre três e sofre falta de Enzo Fernández.
15'
•
1ºTEMPO
United é um time mais vertical quando recupera a bola. City trabalha com mais paciência.
14'
•
1ºTEMPO
Foden acelera pela ponta direita para o fundo da área, deixa Dorgu para trás mas acaba desarmado por Lisandro.
13'
•
1ºTEMPO
Allan, ex-Palmeiras, está no banco do City como opção para Enzo Maresca.
12'
•
1ºTEMPO
Matheus Cunha recebe com espaço pelo meio do ataque, leva para perto da entrada da área e bate torto com a destra. Apenas tiro de meta.
11'
•
1ºTEMPO
Anderson aperta marcação no campo de ataque e comete falta em Mbeumo.
10'
•
1ºTEMPO
City toca na defesa e o United aperta.
9'
•
1ºTEMPO
Mainoo domina pressionado no campo defensivo e sofre falta na carga de Cherki.
8'
•
1ºTEMPO
Old Trafford lotado para o derby.
7'
•
1ºTEMPO
Lisandro Martínez recebe de Dorgu na entrada da área pela esquerda, bate colocado e Donnarumma defende em dois tempos.
6'
•
1ºTEMPO
Rashford puxa o United da lateral direita para dentro do ataque e sofre falta ao ser deslocado por Semenyo.
5'
•
1ºTEMPO
Marcação pressão do City para cima do rival.
4'
•
1ºTEMPO
Cherki cruza do bico direita da grande área e Foden não consegue o cabeceio em cheio. Mainoo alivia.
3'
•
1ºTEMPO
Enzo recebe de Foden na meia central, carrega para entrada da área e bate travado pela direita.
3'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Matheus Nunes na ponta direita.
2'
•
1ºTEMPO
Raro domingo de solta em Manchester.
1'
•
1ºTEMPO
United veste vermelho e branco, City de azul e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Old Traford!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Michael Oliver. Nas bandeiras, Stuart Burt e Tim Wood.
PRÉ-JOGO
Resultados da rodada: Aston Villa 1x2 Nottingham Forest, Bournemouth 2x2 Brentford, Chelsea 2x2 Hull City, Liverpool 0x0 Fulham, Tottenham 0x0 Everton, Sunderland 0x2 Arsenal e Coventry 0x5 Brighton.
PRÉ-JOGO
City busca manter o 100% de aproveitamento para seguir colado no líder Arsenal que já jogou e venceu na rodada.
PRÉ-JOGO
O United vem de empate fora de casa diante do Everton por 2x2. O City bateu o Coventry em casa pela contagem mínima.
PRÉ-JOGO
Os Red Devils ocupam apenas a 13ª posição na tabela com quatro pontos, já os Citizens são os vice-líderes com nove.
PRÉ-JOGO
Tarde em Manchester com 22°C.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! DERBY DE MANCHESTER! Acompanhe os lances de United x City pela quarta rodada da Premier League.
PRÉ-JOGO
Aguardando início da partida.
Michael Carrick
TECNICO
Senne Lammens
Goleiro
Diogo Dalot
Defesa
Harry Maguire
Defesa
Lisandro Martinez
Defesa
Patrick Dorgu
Defesa
Kobbie Mainoo
Meio-Campo
Youri Tielemans
Meio-Campo
Benjamin Sesko
Atacante
Bruno Fernandes
Meio-Campo
Marcus Rashford
Atacante
Joshua Zirkzee
Atacante
Bryan Mbeumo
Atacante
Matheus Cunha
Atacante
Enzo Maresca
TECNICO
Gianluigi Donnarumma
Goleiro
Matheus Nunes
Meio-Campo
Rúben Dias
Defesa
Marc Guéhi
Defesa
Josko Gvardiol
Defesa
Elliot Anderson
Meio-Campo
Enzo Fernández
Meio-Campo
Nico O Reilly
Defesa
Phil Foden
Atacante
Rayan Cherki
Atacante
Iliman Ndiaye
Atacante
Antoine Semenyo
Atacante
Erling Haaland
Atacante
Michael Oliver
ÁRBITRO
Stuart Burt
ASSISTENTE
Tim Wood
ASSISTENTE