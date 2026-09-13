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encerrado
Old Trafford Manchester, Inglaterra
Manchester United Manchester United
0 × 1
Manchester City Manchester City

4ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27

Domingo, 13/0912h30

Minuto a Minuto: Manchester United X Manchester City - 13/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de derby! City bate o United na casa do rival mesmo com um a menos desde o primeiro tempo e segue 100% na Premier League.

bola

50'

2ºTEMPO

DOOONNARUMMA!!! Bruno Fernandes acha linda enfiada para Mbeumo dentro da área, o camaronês fica na cara do gol e finaliza forte para importante defesa do goleiro italiano!

bola

49'

2ºTEMPO

United conhecendo sua segunda derrota no campeonato.

bola

48'

2ºTEMPO

Torcedores do United já vão deixando o estádio.

bola

47'

2ºTEMPO

Torcedor visitante faz barulho nas arquibancadas.

bola

46'

2ºTEMPO

Matheus Cunha cruza da ala esquerda e Guéhi tira de cabeça.

bola

45'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.

bola

43'

2ºTEMPO

Torcedor dos Red Devils impacientes no Old Trafford.

bola

42'

2ºTEMPO

Haaland domina de costas perto da lateral no meio campo e sofre falta de Lisandro.

bola

41'

2ºTEMPO

Mbeumo bate escanteio da direita aberto no meio da área, Maguire sobe mais que Dias e cabeceia à direita da meta.

bola

40'

2ºTEMPO

City baixa suas linhas e tenta explorar os contra-ataques.

bola

39'

2ºTEMPO

O United não consegue pressionar o rival mesmo com um a mais desde o primeiro tempo.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No United, sai Rashford para entrada de Zirkzee.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Reilly vem para o jogo no lugar de Enzo.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão para Enzo.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Enzo e Maguire.

bola

35'

2ºTEMPO

Enzo finta Maguire dentro da área pela esquerda e se joga pedindo penalidade. O zagueiro não gosta, vai tirar satisfação com o argentino e empurra o adversário.

bola

34'

2ºTEMPO

Dalot atropela Semenyo no meio campo e irrita o seu torcedor.

bola

33'

2ºTEMPO

Enzo Fernández prende bola na intermediária de ataque e sofre falta de Dorgu.

bola

32'

2ºTEMPO

Dorgu recebe passe esticado no fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro e Guéhi rebate.

bola

31'

2ºTEMPO

QUASE O SEGUNDO! Enzo bate falta da ponta direita por baixo para o meio da área, Haaland desvia de bico de chuteira e manda à esquerda da meta.

bola

30'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.

bola

28'

2ºTEMPO

Torcedor do City faz muito barulho após o gol marcado por Haaland.

bola

27'

2ºTEMPO

PRA FOORA!!! Dalot cruza da ponta direita para entrada da pequena área, Mbeumo raspa de cabeça e manda à esquerda da meta.

bola

26'

2ºTEMPO

Mbeumo cobra escanteio da direita com força para segunda trave, Maguire ajeita de cabeça e Donnarumma sai atento para ficar com ela.

bola

25'

2ºTEMPO

Vitória parcial mantém o City com 100% de aproveitamento neste começo de temporada.

bola

24'

2ºTEMPO

DONNARUMMA! Bruno Fernandes solta uma bomba de pé direita de fora da área e o goleiro italiano cai para espalmar.

bola

23'

2ºTEMPO

LAAMMENS!!! Enzo Fernández recebe de Semenyo na meia-lua, chuta colocado no cantinho e o goleiro belga consegue desviar de leve para a trave!

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no United: sai Tielemans, entra Sesko.

bola

21'

2ºTEMPO

Mbeumo cruza da ponta direita por baixo e Anderson corta.

bola

19'

2ºTEMPO

Agora o United deve sair mais ao ataque em busca do empate já que tem um a mais e joga em casa.

bola

18'

2ºTEMPO

Festa azul no Old Trafford.

gol

17'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! Haaland fecha na segunda trave sem marcação para chapar de canhota e completar cruzamento da esquerda de Gvardiol!

bola

17'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO MANCHESTER CITY!!! LANCE LEGAL!

bola

16'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine checa posição de Haaland.

bola

15'

2ºTEMPO

NÃO VALE!!! Semenyo toca na esquerda da área para Gvardiol, o lateral/zagueiro bate cruzado com desvio da defesa, Haaland fecha na segunda trave e chapa no alto para marcar. O bandeira aponta impedimento.

bola

14'

2ºTEMPO

Donnarumma ganha tempo no tiro de meta e o torcedor vaia.

bola

13'

2ºTEMPO

Ndiaye cruza da direita sem olhar e Lisando alivia.

bola

12'

2ºTEMPO

PRA FORA!!! Matheus Cunha recebe passe curto de Mbeumo pelo meio do ataque, abre para direita e finaliza forte por cima da meta.

bola

11'

2ºTEMPO

Mbeumo recebe aberto na ala direita do ataque, chega perto do bico da área e chuta colocado. Sem direção.

bola

10'

2ºTEMPO

Resultados da rodada: Aston Villa 1x2 Nottingham Forest, Bournemouth 2x2 Brentford, Chelsea 2x2 Hull City, Liverpool 0x0 Fulham, Tottenham 0x0 Everton, Sunderland 0x2 Arsenal e Coventry 0x5 Brighton.

bola

9'

2ºTEMPO

Rashford tenta alçar do bico da área pela esquerda e carimba Matheus Nunes.

bola

8'

2ºTEMPO

United começa o segundo tempo buscando mais ofensividade para pressionar o rival.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o United visita o Fulham, já o City recebe o Sunderland.

bola

6'

2ºTEMPO

Rashford recebe de Mainoo na esquerda da área, corta para fora e finaliza com desvio do marcador. Ela pega na rede por fora.

bola

5'

2ºTEMPO

UUUHH!!! Mainoo recebe de Bruno Fernandes na frente da área, bate colocado com a destra e acerta a trave de Donnarumma.

bola

4'

2ºTEMPO

Anderson bate escanteio da esquerda e Maguire corta de cabeça.

bola

3'

2ºTEMPO

Ndiaye disputa espaço com Dorgu e ganha arremesso no campo defensivo.

bola

2'

2ºTEMPO

United é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Maresca volta com Ndiaye na vaga de Cherki.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

Amarelo para Maresco por reclamação.

bola

46'

1ºTEMPO

OPA! Enzo recebe dentro da área, tenta se livrar de Maguire e cai ao ser segurado. Nada marcado.

bola

46'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Rashford bate falta no capricho com o pé direito, ela encobre a barreira e pega na trave direita de Donnarumma.

bola

44'

1ºTEMPO

Falta para o United na meia central após bote errado de Enzo.

bola

43'

1ºTEMPO

Derby disputado, brigado e de poucas emoções até aqui.

bola

42'

1ºTEMPO

Maguire se aventura no campo de ataque pela meia direita, bate forte e carimba Dias.

bola

41'

1ºTEMPO

Rashford cruza da ala esquerda muito fechado e deixa nas mãos de Donnarumma.

bola

40'

1ºTEMPO

City postado no campo defensivo e esperto para contra-atacar.

bola

39'

1ºTEMPO

United roda a bola no ataque em busca de espaços.

bola

38'

1ºTEMPO

City toca na defesa e o United não sobe tanto a pressão.

bola

37'

1ºTEMPO

City tenta sair com a bola no chão pela direita da defesa, Matheus Nunes chapela o adversário mas ela sai.

bola

36'

1ºTEMPO

Anderson cruza da meia direita fatiando na área e Dorgu corta de cabeça.

bola

35'

1ºTEMPO

Semenyo finta Dalot para o fundo da área pela esquerda, cruza rasteiro forte e Tielemans desvia para fora.

bola

34'

1ºTEMPO

United passa a ter mais posse de bola mas sem conseguir levar perigo ao gol de Donnarumma.

bola

33'

1ºTEMPO

Cherki recebe inversão de Haaland na ponta direita, pedala para dentro e cruza no vazio. Só tiro de meta.

bola

32'

1ºTEMPO

Apenas a segunda expulsão na carreira de Foden, a primeira na Premier League.

bola

31'

1ºTEMPO

Donnarumma sai atento por baixo e fica com a bola após o não domínio de Rashford na enfiada de Bruno Fernandes.

bola

30'

1ºTEMPO

Movimentação no banco do City.

bola

29'

1ºTEMPO

United ameaça uma pressão usando bolas aéreas.

bola

28'

1ºTEMPO

Bruno Fernandes bate escanteio da direita por baixo e Matheus Nunes rebate.

bola

27'

1ºTEMPO

Semenyo desloca Dalot na disputa pelo alto e comete falta.

bola

26'

1ºTEMPO

NA ZAGA! Cherki domina rebatida de Lammens na meia-lua, bate rasante com a canhota e Mainoo rebate no meio do caminho.

bola

25'

1ºTEMPO

Bola em jogo e o United tem um a mais agora.

bola

24'

1ºTEMPO

Foden justifica com que foi chutado por Bruno Fernandes no chão, mas nada de cartão para o jogador da casa.

vermelho

23'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CONFUSÃO! Bruno Fernandes se estranha com Foden na lateral, o jogador do City deixa uma sola na barriga do português e recebe vermelho direto.

bola

22'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Bola longa para ponta esquerda buscando Semenyo, Dalot chega na frente, tenta recuar, bate fraco, o ponta tenta o cruzamento com o goleiro fora da meta mas consegue firme defesa.

bola

21'

1ºTEMPO

Mainoo aperta marcação no ataque e comete falta em Enzo Fernández.

bola

20'

1ºTEMPO

Rashford recebe de Cunha na esquerda da área, corta para dentro e chuta travado por Matheus Nunes.

bola

19'

1ºTEMPO

Jogo com muita posse de bola entre as intermediárias e poucas ações de perigo no ataque.

bola

18'

1ºTEMPO

Torcedor do United faz barulho na sua casa.

bola

17'

1ºTEMPO

Gvardiol fecha bem os espaços no bico da área pela esquerda e desarma Mbeumo.

bola

16'

1ºTEMPO

Matheus Cunha acelera pelo meio do ataque entre três e sofre falta de Enzo Fernández.

bola

15'

1ºTEMPO

United é um time mais vertical quando recupera a bola. City trabalha com mais paciência.

bola

14'

1ºTEMPO

Foden acelera pela ponta direita para o fundo da área, deixa Dorgu para trás mas acaba desarmado por Lisandro.

bola

13'

1ºTEMPO

Allan, ex-Palmeiras, está no banco do City como opção para Enzo Maresca.

bola

12'

1ºTEMPO

Matheus Cunha recebe com espaço pelo meio do ataque, leva para perto da entrada da área e bate torto com a destra. Apenas tiro de meta.

bola

11'

1ºTEMPO

Anderson aperta marcação no campo de ataque e comete falta em Mbeumo.

bola

10'

1ºTEMPO

City toca na defesa e o United aperta.

bola

9'

1ºTEMPO

Mainoo domina pressionado no campo defensivo e sofre falta na carga de Cherki.

bola

8'

1ºTEMPO

Old Trafford lotado para o derby.

bola

7'

1ºTEMPO

Lisandro Martínez recebe de Dorgu na entrada da área pela esquerda, bate colocado e Donnarumma defende em dois tempos.

bola

6'

1ºTEMPO

Rashford puxa o United da lateral direita para dentro do ataque e sofre falta ao ser deslocado por Semenyo.

bola

5'

1ºTEMPO

Marcação pressão do City para cima do rival.

bola

4'

1ºTEMPO

Cherki cruza do bico direita da grande área e Foden não consegue o cabeceio em cheio. Mainoo alivia.

bola

3'

1ºTEMPO

Enzo recebe de Foden na meia central, carrega para entrada da área e bate travado pela direita.

bola

3'

1ºTEMPO

Impedimento de Matheus Nunes na ponta direita.

bola

2'

1ºTEMPO

Raro domingo de solta em Manchester.

bola

1'

1ºTEMPO

United veste vermelho e branco, City de azul e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Old Traford!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Michael Oliver. Nas bandeiras, Stuart Burt e Tim Wood.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados da rodada: Aston Villa 1x2 Nottingham Forest, Bournemouth 2x2 Brentford, Chelsea 2x2 Hull City, Liverpool 0x0 Fulham, Tottenham 0x0 Everton, Sunderland 0x2 Arsenal e Coventry 0x5 Brighton.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

City busca manter o 100% de aproveitamento para seguir colado no líder Arsenal que já jogou e venceu na rodada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O United vem de empate fora de casa diante do Everton por 2x2. O City bateu o Coventry em casa pela contagem mínima.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Red Devils ocupam apenas a 13ª posição na tabela com quatro pontos, já os Citizens são os vice-líderes com nove.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tarde em Manchester com 22°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! DERBY DE MANCHESTER! Acompanhe os lances de United x City pela quarta rodada da Premier League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início da partida.

Manchester United MAN

  • Michael Carrick

    TECNICO

  • Senne Lammens

    Goleiro

  • Diogo Dalot

    Defesa

  • Harry MaguireAmarelo

    Defesa

  • Lisandro Martinez

    Defesa

  • Patrick Dorgu

    Defesa

  • Kobbie Mainoo

    Meio-Campo

  • Youri TielemansSaiu

    Meio-Campo

  • Benjamin SeskoEntrou

    Atacante

  • Bruno Fernandes

    Meio-Campo

  • Marcus RashfordSaiu

    Atacante

  • Joshua ZirkzeeEntrou

    Atacante

  • Bryan Mbeumo

    Atacante

  • Matheus Cunha

    Atacante

Manchester City MCI

  • Enzo Maresca

    TECNICO

  • Gianluigi Donnarumma

    Goleiro

  • Matheus Nunes

    Meio-Campo

  • Rúben Dias

    Defesa

  • Marc Guéhi

    Defesa

  • Josko Gvardiol

    Defesa

  • Elliot Anderson

    Meio-Campo

  • Enzo FernándezSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Nico O ReillyEntrou

    Defesa

  • Phil FodenVermelho

    Atacante

  • Rayan CherkiSaiu

    Atacante

  • Iliman NdiayeEntrou

    Atacante

  • Antoine Semenyo

    Atacante

  • Erling HaalandGol

    Atacante

  • Michael Oliver

    ÁRBITRO

  • Stuart Burt

    ASSISTENTE

  • Tim Wood

    ASSISTENTE

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