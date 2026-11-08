10ª RODADA • Campeonato Inglês 2026/27
Domingo, 08/11•11h
Minuto a Minuto: Brighton and Hove X Brentford - 08/11/2026
16'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lewis Dunk (Brighton and Hove).
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Keane Lewis-Potter, entra El Hadji Malick Diouf.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Mamadou Sangare, entra Mathias Jensen.
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mats Wieffer (Brighton and Hove).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Aaron Hickey, entra Nathan Collins.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Brentford: sai Dango Ouattara, entra Yehor Yarmoliuk.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Chema Andrés, entra Mats Wieffer.
42'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Brighton and Hove! Pascal Groß converte.
27'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Olivier Boscagli (Brighton and Hove).
23'
•
1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Brentford).
23'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! Igor Thiago (Brentford) é expulso.
22'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Chema Andrés (Brighton and Hove).
15'
•
1ºTEMPO
Gol do Brighton and Hove! Diego Gomez marca.
5'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kristoffer Ajer (Brentford).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Brighton and Hove x Brentford!
F. Hürzeler
TECNICO
Keith Andrews
TECNICO
Michael Oliver
ÁRBITRO