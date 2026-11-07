10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27
Sábado, 07/11•15h
Minuto a Minuto: Auxerre X Paris FC - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Pablo Pagis, entra Moustapha Mbow.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Lassine Sinayoko, entra Omar Sissoko.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kevin Danois (Auxerre).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Fredrik Oppegard, entra Rayan Mandengue.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para William Still (Auxerre).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Danny Namaso, entra Remy Labeau Lascary.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Naouirou Ahamada, entra Kevin Danois.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Ilan Kebbal, entra Patrick Zabi.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Paris FC: sai Moses Simon, entra Luca Koleosho.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Marvin Senaya, entra Lamine Sy.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Auxerre: sai Telli Siwe, entra Clément Akpa.
18'
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2ºTEMPO
Gol do Paris FC! Lassine Sinayoko marca. Assistência de Pablo Pagis.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Auxerre).
16'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sinaly Diomande (Auxerre).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Cameron Archer (Auxerre).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pierre Lees Melou (Paris FC).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Auxerre x Paris FC!
W. Still
TECNICO
L. Rosenior
TECNICO
Marc Bollengier
ÁRBITRO