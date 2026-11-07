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encerrado
I Abbé-Deschamps Auxerre, França
Auxerre Auxerre
0 × 1
Paris FC Paris FC

10ª RODADA • Campeonato Francês 2026/27

Sábado, 07/1115h

Minuto a Minuto: Auxerre X Paris FC - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Pablo Pagis, entra Moustapha Mbow.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Lassine Sinayoko, entra Omar Sissoko.

bola

43'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Kevin Danois (Auxerre).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Fredrik Oppegard, entra Rayan Mandengue.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para William Still (Auxerre).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Danny Namaso, entra Remy Labeau Lascary.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Naouirou Ahamada, entra Kevin Danois.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Ilan Kebbal, entra Patrick Zabi.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Paris FC: sai Moses Simon, entra Luca Koleosho.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Marvin Senaya, entra Lamine Sy.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Auxerre: sai Telli Siwe, entra Clément Akpa.

inicio

18'

2ºTEMPO

Gol do Paris FC! Lassine Sinayoko marca. Assistência de Pablo Pagis.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

39'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (Auxerre).

bola

16'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Sinaly Diomande (Auxerre).

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Cameron Archer (Auxerre).

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pierre Lees Melou (Paris FC).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Auxerre x Paris FC!

Auxerre ARR

  • W. Still

    TECNICO

Paris FC PFC

  • L. Rosenior

    TECNICO

  • Marc Bollengier

    ÁRBITRO

Auxerre ARR
Paris FC PFC

GOLS

Lassine Sinayoko Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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