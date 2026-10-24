10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 24/10•16h
Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Dep. La Coruña - 24/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giuliano Simeone Baldini (Atl. de Madrid).
41'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Baena Rodríguez (Atl. de Madrid).
40'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Sorloth (Atl. de Madrid).
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Lorenzo Amatucci, entra Riki Rodríguez.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Morten Hjulmand, entra Rodrigo Mendoza.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Giacomo Quagliata, entra Jonathan Asp Jensen.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Bil Nsongo, entra Kevin Sánchez Rey.
34'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giacomo Quagliata (Dep. La Coruña).
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yeremay Hernández (Dep. La Coruña).
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Lee Kang-In, entra A. Sorloth.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Diego Villares, entra Luismi Cruz.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai David Mella, entra Adama Traoré.
3'
•
2ºTEMPO
Gol do Atl. de Madrid! Julián Álvarez marca. Assistência de Alejandro Grimaldo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Ademola Lookman, entra R. Le Normand.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Pablo Barrios Rivas, entra Giuliano Simeone Baldini.
26'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Pubill (Atl. de Madrid).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Atl. de Madrid x Dep. La Coruña!
D. Simeone
TECNICO
Antonio Hidalgo
TECNICO
Jose Maria Sanchez Martinez
ÁRBITRO