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encerrado
Allianz Arena Munique, Alemanha
Bayern de Munique Bayern de Munique
2 × 2
Borussia Dortmund Borussia Dortmund

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 31/1014h30

Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Borussia Dortmund - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

FIM DE JOGO! Bayern e Munique e Borussia Dortmund empatam na Allianz Arena e não mudam de posições na tabela em partida muito movimentada!

bola

45'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! No último lance do jogo, Karl recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta com categoria no poste de Kobel!!!

bola

45'

2ºTEMPO

Karl acina Laimer dentro da área e ele chuta em cima da zaga, na sequência, Davies manda na área e Kobel sai do gol para ficar com ela!

bola

45'

2ºTEMPO

O torcedor do Borussia Dortmund faz a festa e cala a Allianz Arena!

bola

45'

2ºTEMPO

Sobe a placa com quatro de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

Arbitragem aguarda a verificação do VAR e na sequência confirma o gol.

bola

44'

2ºTEMPO

Fabio Silva ai ao delírio e é muito festejado por titulares e reservas do Borussia!

inicio

44'

2ºTEMPO

Gol do Borussia Dortmund! Fábio Silva marca. Assistência de Konstantinos Karetsas.

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! FABIO SILVA!!! Bola é cruzada na área, o português aproveita a sobra, domina já girando e chuta cruzado no canto direito para empatar!!!

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Borussia Dortmund: sai J. Gadou, entra Julian Ryerson.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Borussia Dortmund: sai Jobe Bellingham, entra Samuele Inácio.

bola

41'

2ºTEMPO

Karetsas bate direto para o gol, a bola passa por todo mundo, menos por Upamecano, que desvia. Escanteio.

bola

40'

2ºTEMPO

Ryerson ginga pra cima de Davies na ponta direita e recebe a falta.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Michael Olise, entra Lennart Karl.

bola

38'

2ºTEMPO

Ryerson cruza da direita na primeira trave de Kim Min-Jae afasta de cabeça.

bola

37'

2ºTEMPO

Kimmich cobra falta fechada, Upamecano desvia levemente e Kobel fica com ela nas mãos.

bola

36'

2ºTEMPO

Gadou não deixa Davies passar pela marcação e faz falta na linha de fundo. Vem bola na área de Kobel.

bola

35'

2ºTEMPO

Borussia Dortmund troca passes, Fabio Silva recebe dentro da área e chuta cruzado rasteiro nas mãos de Urbig.

bola

34'

2ºTEMPO

Olise recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta chapado nas mãos de Kobel.

bola

33'

2ºTEMPO

Fabio Silva recebe na intermediária, gira e chuta torto a esquerda do gol.

bola

32'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Olise serve Davies que toca em Brown dentro da área, o atacante escora e Harry Kane chuta de primeira a esquerda do gol!!!

bola

31'

2ºTEMPO

E hoje não é o dia do melhor do mundo. Harry Kane já acertou por duas vezes a trave de Kobel!

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Borussia Dortmund: sai Felix Nmecha, entra Fábio Silva.

bola

30'

2ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Brown recebe de Davies dentro da área e aos trancos e barrancos passa por dois tocando em Kane, o atacante domina e solta o p´d no poste esquerdo!!! Na sequência Brown chuta em cima da zaga e perde o gol!

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Konrad Laimer (Bayern de Munique).

bola

28'

2ºTEMPO

Laimer faz falta dura em Schlotterbeck e recebe o amarelo.

bola

27'

2ºTEMPO

Svensson recebe na ponta direita, se estiva todo, mas ela vem com muito efeito e ele não consegue evitar a saída.

bola

26'

2ºTEMPO

E o Bayern volta ao modo Bayern... trocando passes e envolvendo seu adversário.

bola

25'

2ºTEMPO

Bola e cruzada na área de Urbig, que faz o encaixe da bola a um passo da linha.

bola

24'

2ºTEMPO

A torcida do Bayern agora volta a sorrir e faz grande festa na Allianz Arena!

bola

23'

2ºTEMPO

É impressionante como o Bayern de Munique tem poder de pressionar o adversário e fazer o gol quando acelera o jogo.

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! UPAMECANO!!! Kimmich faz linda virada de jogo no segundo pau, Kane escora de cabeça para dentro e o zagueirão sem nenhuma marcação só escora no segundo poste para marcar!!!

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Borussia Dortmund: sai Maximilian Beier, entra Konstantinos Karetsas.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Borussia Dortmund: sai Carney Chukwuemeka, entra Marcel Sabitzer.

bola

21'

2ºTEMPO

Stanisic abre em Laimer na ponta direita e o lateral chuta com desvio na zaga e ganha o escanteio.

inicio

21'

2ºTEMPO

Gol do Bayern de Munique! Dayot Upamecano marca. Assistência de Harry Kane.

bola

20'

2ºTEMPO

Depois do gol sofrido, o Bayern parte pra cima em busca do segundo gol.

bola

19'

2ºTEMPO

Davies passa pela marcação de Anton e cruza para a zaga do Borussia afastar no primeiro pau.

bola

18'

2ºTEMPO

Brown recebe bola dentro da área, tenta fazer a enfiada e fica com o escanteio.

bola

17'

2ºTEMPO

Olise cobra escanteio fechado e depois do bate rebate, Guirassy ajudando a zaga afasta com um chutão.

bola

16'

2ºTEMPO

Depois de cinco jogos na, Guirassy faz seu oitavo gol na temporada!

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! GUIRASSY!!! Schlotterbeck rouba a bola no meio de campo e toca em Chukwuemeka, que serve o camisa nove dentro da área e ele de primeira solta o pé no canto direito!!!

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Borussia Dortmund! Serhou Guirassy marca. Assistência de Carney Chukwuemeka.

bola

14'

2ºTEMPO

Nmecha arrisca da entrada da área e Urbig faz tranquila defesa.

bola

13'

2ºTEMPO

Dortmund vai ao ataque e não encontra espaços para penetrar na área de Urbig.

bola

12'

2ºTEMPO

Logo depois de banhar a Bola de Ouro, o atacante Harry Kane erra o pênalti e cala a Allianz Arena!

bola

11'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO!!! Kane bate o pênalti e a bola explode no poste!!!

bola

11'

2ºTEMPO

Harry Kane (Bayern de Munique) desperdiça o pênalti!

bola

10'

2ºTEMPO

PÊNALTI! Escanteio é cobrado na área do Borussia Dortmund, Kane bate e a bola explode na mão de Nmecha!

bola

9'

2ºTEMPO

Laimer rouba a bola de Gadou, cruza em direção a Davies e a zaga corta. Escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para J. Stanisic (Bayern de Munique).

bola

7'

2ºTEMPO

Stanisic parra Schlotterbeck na velocidade e leva o amarelo para casa.

bola

6'

2ºTEMPO

Davies faz jogada individual pela esquerda, cruza rasteiro direto para fora e pede desculpas aos seus companheiros.

bola

5'

2ºTEMPO

Borussia tenta impedir o ímpeto do adversário e troca passes em seu campo de defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

Bayern começa o segundo tempo pressionando e buscando o segundo gol.

bola

3'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Davies faz bela jogada individual pela esquerda, cruza e Olise finaliza muito rápido a esquerda do gol.

bola

2'

2ºTEMPO

Olise é acionado na entrada da área e de primeira manda chapado a direita do gol.

bola

1'

2ºTEMPO

KOBEL!!! Olise dá o passe na medida para Laimer, que chuta chapado no canto direito para grande defesa do goleirão!

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim de papo no 1 º tempo! Jogo é disputado e o Bayern vai vencendo parcialmente.

bola

45'

1ºTEMPO

Bayern troca passes no meio de campo e espera o tempo passar.

bola

45'

1ºTEMPO

Mesmo perdendo o jogo, o Borussia Dortmund joga de igual para igual e leva perigo ao gol adversário.

bola

45'

1ºTEMPO

STANISIC!!! Bola é cruzada da esquerda na área do Bayern, Guirassy disputa bola com Urbig e Beier chuta, mas em cima da hora Stanisic faz a trava!

bola

45'

1ºTEMPO

Beier recebe bola esticada na ponta direita e domina já no campo pelado lado de fora.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais uma troca de passes do Borussia, Chukwuemeka chuta rasteiro de dentro da área e a bola é desviada na zaga. Escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos seis minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Bayern troca passes no ataque e o Borussia se fecha na entrada da área.

bola

43'

1ºTEMPO

Olise tenta acionar Harry Kane na entrada da área e Scholotterbeck bem posicionado faz o corte.

bola

42'

1ºTEMPO

Urbig é pressionado na saída de bola e é obrigado a rifar a bola para a lateral.

bola

41'

1ºTEMPO

A torcida do Bayern canta alta e faz uma bonita festa na Allianz Arena!

bola

40'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Bellingham recebe bola na entrada da área e chuta com muito perigo por cima do gol de Urbig.

bola

39'

1ºTEMPO

Esse gol é como uma ducha de água fria para o Dortmund. Gol anulado e na jogada seguinte, toma o tento.

bola

38'

1ºTEMPO

Laimer faz seu primeiro gol na atual temporada!

inicio

38'

1ºTEMPO

Gol do Bayern de Munique! Konrad Laimer marca.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! LAIMER!!! Olise rouba a bola no meio de campo, vê a passagem do lateral e faz a enfiada, Laimer invade a área e chuta, Kobel faz a defesa com o pé e dá rebote nos pés do próprio lateral que só escora com o gol vazio!!!

bola

36'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Depois de analisar o lance na cabine do VAR, o árbitro dá falta do atacante do Borussia.

bola

35'

1ºTEMPO

VAR é acionado por uma por uma possível falta de Chukwuemeka em Urbig.

bola

34'

1ºTEMPO

Kimmich, capitão do Bayern, vai até o árbitro para reclamar de alguma irregularidade no gol.

bola

34'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (Borussia Dortmund).

bola

33'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! BELLINGHAM!!! Kim Min-Jae sai errado dentro da área e toca em Upamecano, que também erra o passe, Chukuemeka corta o passe e a bola sobra para o inglês dentro da pequena área só escorar para abrir o placar!!!

bola

32'

1ºTEMPO

Aaron Danks, técnico do Bayern, já queimou duas alterações em duas paradas. Stanisic fica na lateral enquanto Davies sobe para a ponta.

bola

31'

1ºTEMPO

Mais um alteração no Bayern. Sai Gnabry e entra Stanisic.

bola

31'

1ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Serge Gnabry, entra J. Stanisic.

bola

30'

1ºTEMPO

Depois de um minuto da saída de Saibari, Gnabry é outro que cai no gramado. O jogador está caído e Stanisic vai para o aquecimento.

bola

29'

1ºTEMPO

E realmente não deu para Saibari. Ele sai para a entrada de Brown.

bola

29'

1ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Ismael Saibari, entra Nathaniel Brown.

bola

28'

1ºTEMPO

Scholotterbeck inverte o jogo na ponta direita para Nmecha, o meia mata com o peito e na sequência acaba desarmado.

bola

27'

1ºTEMPO

Por enquanto, o Bayern de Munique fica com 10 em campo.

bola

26'

1ºTEMPO

O jogador do Bayern continua caído e recebe atendimento médico. Parece que não tem condições de jogo.

bola

25'

1ºTEMPO

E na sequência do lance Saibari torce o tornozelo e fica caído no gramado.

bola

24'

1ºTEMPO

KOBEL!!! Laimer bota Saibari na cara do gol, o marroquino toca na saída do goleiro, que faz grande defesa.

bola

23'

1ºTEMPO

Bayern troca passes na defesa e o Borussia sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.

bola

22'

1ºTEMPO

Borussia tem menos posse de bola, mas quando chega, chega com muito perigo.

bola

21'

1ºTEMPO

URBIG!!! Borussia Dortmund troca passes rápidos na entrada da área, Bellingham solta o pé no canto direito e o goleiro faz grandiosa defesa!

bola

20'

1ºTEMPO

Guirassy tenta fazer o giro pra cima de Kim Min-Jae e recebe a falta do coreano no círculo central.

bola

19'

1ºTEMPO

Kimmich tenta rasgar a a zaga adversária tocando para Saibari e Nmecha se estica todo para fazer o corte.

bola

18'

1ºTEMPO

Olise cruza da direita e Anton afasta todo estranho de cabeça no segundo pau.

bola

17'

1ºTEMPO

Olise abre em Laimer, o lateral cruza e Saibari não consegue finalizar na primeira trave!

bola

16'

1ºTEMPO

Olise tem a bola dominada na entrada da área, cai após chegada do marcador e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

15'

1ºTEMPO

Urbig lança para ninguém na frente e na sequência Kobel também faz o mesmo. Bola é do Bayern.

bola

14'

1ºTEMPO

Chukwuemeka faz bela jogada individual e tem duas vezes o chute travado na entrada da área.

bola

13'

1ºTEMPO

Números: Borussia Dortmund tem a melhor defesa da Bundesliga. Até aqui foram apenas quatro gols sofridos.

bola

12'

1ºTEMPO

Bayern sendo Bayern... o time troca passes e tem total controle do jogo.

bola

11'

1ºTEMPO

Gnabry faz jogada individual pela ponta direita e erra no passe para a entrada da área.

bola

10'

1ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Davies cruza rasteiro da esquerda, Olise chuta de primeira e a bola explode no poste de Kobel!!!

bola

9'

1ºTEMPO

Chukwuemeka puxa Kimmich no círculo central e por muito pouco não é amarelado.

bola

8'

1ºTEMPO

Última derrota do Bayern de Munique em se tratando de Bundesliga foi em Janeiro, diante do Augsburg.

bola

7'

1ºTEMPO

Torcida do Bayern não para de cantar a famosa Aquarela do Brasil!

bola

6'

1ºTEMPO

A um passo da grande área, Bellingham puxa Davies pelo quadril e leva o primeiro amarelo do jogo.

bola

6'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).

bola

5'

1ºTEMPO

Bellingham não domina como deveria no meio de campo e faz falta em Pavlovic na sequência.

bola

4'

1ºTEMPO

Upamenaco é pressionado por Beier na saída de bola e quase dá a posse da bola de presente ao time adversário.

bola

3'

1ºTEMPO

Borussia troca passes na entrada da área e o Bayern se fecha bem.

bola

2'

1ºTEMPO

Kimmich abre em Laimer na ponta direita e o lateral cruza no contrapé de Olise.

bola

1'

1ºTEMPO

Gbabry tabela com Davies, lança em Saibari na frente e Svensson faz boa cobertura para cortar.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bayern de Munique x Borussia Dortmund!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern de Munique vem a campo com camisas e calções vermelhos e meiões brancos. Borussia Dortmund veste camisas amarelas, calções pretos e meiões amarelos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Neste momento, o atacante é o último a entrar em campo, com o troféu de melhor do mundo nas mãos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern de Munique faz uma linda homenagem a Kene neste momento, prestigiando o melhor do mundo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Melhor do mundo estará em campo! Harry Kane se tornou o melhor jogador de futebol do planeta na última semana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fa frio em Munique. Os termômetros marcam seis graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern está na pelo saldo de gols. A equipe da Baviera tem 19 de saldo enquanto o Borussia tem oito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com os mesmos 17 pontos do líder, o Borussia Dortmund vem logo atrás. Na última rodada, o time recebeu o Eintracht Frankfurt e venceu por 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern de Munique é líder da Bundesliga com 17 pontos conquistados. Na rodada passada, o time visitou o Freiburg e venceu por 3 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 8ª rodada da Bundesliga! Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund na Allianz Arena!

Bayern de Munique BAY

  • V. Kompany

    TECNICO

Borussia Dortmund BDO

  • N. Kovač

    TECNICO

  • Tobias Stieler

    ÁRBITRO

Bayern de Munique BAY
Borussia Dortmund BDO

GOLS

Gol Konrad Laimer
Gol Dayot Upamecano
Serhou Guirassy Gol
Fábio Silva Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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