8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•14h30
Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Borussia Dortmund - 31/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
FIM DE JOGO! Bayern e Munique e Borussia Dortmund empatam na Allianz Arena e não mudam de posições na tabela em partida muito movimentada!
45'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! No último lance do jogo, Karl recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta com categoria no poste de Kobel!!!
45'
•
2ºTEMPO
Karl acina Laimer dentro da área e ele chuta em cima da zaga, na sequência, Davies manda na área e Kobel sai do gol para ficar com ela!
45'
•
2ºTEMPO
O torcedor do Borussia Dortmund faz a festa e cala a Allianz Arena!
45'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com quatro de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
Arbitragem aguarda a verificação do VAR e na sequência confirma o gol.
44'
•
2ºTEMPO
Fabio Silva ai ao delírio e é muito festejado por titulares e reservas do Borussia!
44'
•
2ºTEMPO
Gol do Borussia Dortmund! Fábio Silva marca. Assistência de Konstantinos Karetsas.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! FABIO SILVA!!! Bola é cruzada na área, o português aproveita a sobra, domina já girando e chuta cruzado no canto direito para empatar!!!
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai J. Gadou, entra Julian Ryerson.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Jobe Bellingham, entra Samuele Inácio.
41'
•
2ºTEMPO
Karetsas bate direto para o gol, a bola passa por todo mundo, menos por Upamecano, que desvia. Escanteio.
40'
•
2ºTEMPO
Ryerson ginga pra cima de Davies na ponta direita e recebe a falta.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Michael Olise, entra Lennart Karl.
38'
•
2ºTEMPO
Ryerson cruza da direita na primeira trave de Kim Min-Jae afasta de cabeça.
37'
•
2ºTEMPO
Kimmich cobra falta fechada, Upamecano desvia levemente e Kobel fica com ela nas mãos.
36'
•
2ºTEMPO
Gadou não deixa Davies passar pela marcação e faz falta na linha de fundo. Vem bola na área de Kobel.
35'
•
2ºTEMPO
Borussia Dortmund troca passes, Fabio Silva recebe dentro da área e chuta cruzado rasteiro nas mãos de Urbig.
34'
•
2ºTEMPO
Olise recebe na ponta direita, corta para o meio e chuta chapado nas mãos de Kobel.
33'
•
2ºTEMPO
Fabio Silva recebe na intermediária, gira e chuta torto a esquerda do gol.
32'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Olise serve Davies que toca em Brown dentro da área, o atacante escora e Harry Kane chuta de primeira a esquerda do gol!!!
31'
•
2ºTEMPO
E hoje não é o dia do melhor do mundo. Harry Kane já acertou por duas vezes a trave de Kobel!
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Felix Nmecha, entra Fábio Silva.
30'
•
2ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Brown recebe de Davies dentro da área e aos trancos e barrancos passa por dois tocando em Kane, o atacante domina e solta o p´d no poste esquerdo!!! Na sequência Brown chuta em cima da zaga e perde o gol!
29'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Konrad Laimer (Bayern de Munique).
28'
•
2ºTEMPO
Laimer faz falta dura em Schlotterbeck e recebe o amarelo.
27'
•
2ºTEMPO
Svensson recebe na ponta direita, se estiva todo, mas ela vem com muito efeito e ele não consegue evitar a saída.
26'
•
2ºTEMPO
E o Bayern volta ao modo Bayern... trocando passes e envolvendo seu adversário.
25'
•
2ºTEMPO
Bola e cruzada na área de Urbig, que faz o encaixe da bola a um passo da linha.
24'
•
2ºTEMPO
A torcida do Bayern agora volta a sorrir e faz grande festa na Allianz Arena!
23'
•
2ºTEMPO
É impressionante como o Bayern de Munique tem poder de pressionar o adversário e fazer o gol quando acelera o jogo.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! UPAMECANO!!! Kimmich faz linda virada de jogo no segundo pau, Kane escora de cabeça para dentro e o zagueirão sem nenhuma marcação só escora no segundo poste para marcar!!!
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Maximilian Beier, entra Konstantinos Karetsas.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Carney Chukwuemeka, entra Marcel Sabitzer.
21'
•
2ºTEMPO
Stanisic abre em Laimer na ponta direita e o lateral chuta com desvio na zaga e ganha o escanteio.
21'
•
2ºTEMPO
Gol do Bayern de Munique! Dayot Upamecano marca. Assistência de Harry Kane.
20'
•
2ºTEMPO
Depois do gol sofrido, o Bayern parte pra cima em busca do segundo gol.
19'
•
2ºTEMPO
Davies passa pela marcação de Anton e cruza para a zaga do Borussia afastar no primeiro pau.
18'
•
2ºTEMPO
Brown recebe bola dentro da área, tenta fazer a enfiada e fica com o escanteio.
17'
•
2ºTEMPO
Olise cobra escanteio fechado e depois do bate rebate, Guirassy ajudando a zaga afasta com um chutão.
16'
•
2ºTEMPO
Depois de cinco jogos na, Guirassy faz seu oitavo gol na temporada!
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! GUIRASSY!!! Schlotterbeck rouba a bola no meio de campo e toca em Chukwuemeka, que serve o camisa nove dentro da área e ele de primeira solta o pé no canto direito!!!
15'
•
2ºTEMPO
Gol do Borussia Dortmund! Serhou Guirassy marca. Assistência de Carney Chukwuemeka.
14'
•
2ºTEMPO
Nmecha arrisca da entrada da área e Urbig faz tranquila defesa.
13'
•
2ºTEMPO
Dortmund vai ao ataque e não encontra espaços para penetrar na área de Urbig.
12'
•
2ºTEMPO
Logo depois de banhar a Bola de Ouro, o atacante Harry Kane erra o pênalti e cala a Allianz Arena!
11'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO!!! Kane bate o pênalti e a bola explode no poste!!!
11'
•
2ºTEMPO
Harry Kane (Bayern de Munique) desperdiça o pênalti!
10'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI! Escanteio é cobrado na área do Borussia Dortmund, Kane bate e a bola explode na mão de Nmecha!
9'
•
2ºTEMPO
Laimer rouba a bola de Gadou, cruza em direção a Davies e a zaga corta. Escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Stanisic (Bayern de Munique).
7'
•
2ºTEMPO
Stanisic parra Schlotterbeck na velocidade e leva o amarelo para casa.
6'
•
2ºTEMPO
Davies faz jogada individual pela esquerda, cruza rasteiro direto para fora e pede desculpas aos seus companheiros.
5'
•
2ºTEMPO
Borussia tenta impedir o ímpeto do adversário e troca passes em seu campo de defesa.
4'
•
2ºTEMPO
Bayern começa o segundo tempo pressionando e buscando o segundo gol.
3'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Davies faz bela jogada individual pela esquerda, cruza e Olise finaliza muito rápido a esquerda do gol.
2'
•
2ºTEMPO
Olise é acionado na entrada da área e de primeira manda chapado a direita do gol.
1'
•
2ºTEMPO
KOBEL!!! Olise dá o passe na medida para Laimer, que chuta chapado no canto direito para grande defesa do goleirão!
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de papo no 1 º tempo! Jogo é disputado e o Bayern vai vencendo parcialmente.
45'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes no meio de campo e espera o tempo passar.
45'
•
1ºTEMPO
Mesmo perdendo o jogo, o Borussia Dortmund joga de igual para igual e leva perigo ao gol adversário.
45'
•
1ºTEMPO
STANISIC!!! Bola é cruzada da esquerda na área do Bayern, Guirassy disputa bola com Urbig e Beier chuta, mas em cima da hora Stanisic faz a trava!
45'
•
1ºTEMPO
Beier recebe bola esticada na ponta direita e domina já no campo pelado lado de fora.
45'
•
1ºTEMPO
Mais uma troca de passes do Borussia, Chukwuemeka chuta rasteiro de dentro da área e a bola é desviada na zaga. Escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos seis minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes no ataque e o Borussia se fecha na entrada da área.
43'
•
1ºTEMPO
Olise tenta acionar Harry Kane na entrada da área e Scholotterbeck bem posicionado faz o corte.
42'
•
1ºTEMPO
Urbig é pressionado na saída de bola e é obrigado a rifar a bola para a lateral.
41'
•
1ºTEMPO
A torcida do Bayern canta alta e faz uma bonita festa na Allianz Arena!
40'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Bellingham recebe bola na entrada da área e chuta com muito perigo por cima do gol de Urbig.
39'
•
1ºTEMPO
Esse gol é como uma ducha de água fria para o Dortmund. Gol anulado e na jogada seguinte, toma o tento.
38'
•
1ºTEMPO
Laimer faz seu primeiro gol na atual temporada!
38'
•
1ºTEMPO
Gol do Bayern de Munique! Konrad Laimer marca.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! LAIMER!!! Olise rouba a bola no meio de campo, vê a passagem do lateral e faz a enfiada, Laimer invade a área e chuta, Kobel faz a defesa com o pé e dá rebote nos pés do próprio lateral que só escora com o gol vazio!!!
36'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Depois de analisar o lance na cabine do VAR, o árbitro dá falta do atacante do Borussia.
35'
•
1ºTEMPO
VAR é acionado por uma por uma possível falta de Chukwuemeka em Urbig.
34'
•
1ºTEMPO
Kimmich, capitão do Bayern, vai até o árbitro para reclamar de alguma irregularidade no gol.
34'
•
1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Borussia Dortmund).
33'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BORUSSIA DORTMUND!!! BELLINGHAM!!! Kim Min-Jae sai errado dentro da área e toca em Upamecano, que também erra o passe, Chukuemeka corta o passe e a bola sobra para o inglês dentro da pequena área só escorar para abrir o placar!!!
32'
•
1ºTEMPO
Aaron Danks, técnico do Bayern, já queimou duas alterações em duas paradas. Stanisic fica na lateral enquanto Davies sobe para a ponta.
31'
•
1ºTEMPO
Mais um alteração no Bayern. Sai Gnabry e entra Stanisic.
31'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Serge Gnabry, entra J. Stanisic.
30'
•
1ºTEMPO
Depois de um minuto da saída de Saibari, Gnabry é outro que cai no gramado. O jogador está caído e Stanisic vai para o aquecimento.
29'
•
1ºTEMPO
E realmente não deu para Saibari. Ele sai para a entrada de Brown.
29'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Ismael Saibari, entra Nathaniel Brown.
28'
•
1ºTEMPO
Scholotterbeck inverte o jogo na ponta direita para Nmecha, o meia mata com o peito e na sequência acaba desarmado.
27'
•
1ºTEMPO
Por enquanto, o Bayern de Munique fica com 10 em campo.
26'
•
1ºTEMPO
O jogador do Bayern continua caído e recebe atendimento médico. Parece que não tem condições de jogo.
25'
•
1ºTEMPO
E na sequência do lance Saibari torce o tornozelo e fica caído no gramado.
24'
•
1ºTEMPO
KOBEL!!! Laimer bota Saibari na cara do gol, o marroquino toca na saída do goleiro, que faz grande defesa.
23'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes na defesa e o Borussia sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.
22'
•
1ºTEMPO
Borussia tem menos posse de bola, mas quando chega, chega com muito perigo.
21'
•
1ºTEMPO
URBIG!!! Borussia Dortmund troca passes rápidos na entrada da área, Bellingham solta o pé no canto direito e o goleiro faz grandiosa defesa!
20'
•
1ºTEMPO
Guirassy tenta fazer o giro pra cima de Kim Min-Jae e recebe a falta do coreano no círculo central.
19'
•
1ºTEMPO
Kimmich tenta rasgar a a zaga adversária tocando para Saibari e Nmecha se estica todo para fazer o corte.
18'
•
1ºTEMPO
Olise cruza da direita e Anton afasta todo estranho de cabeça no segundo pau.
17'
•
1ºTEMPO
Olise abre em Laimer, o lateral cruza e Saibari não consegue finalizar na primeira trave!
16'
•
1ºTEMPO
Olise tem a bola dominada na entrada da área, cai após chegada do marcador e o árbitro manda o jogo seguir.
15'
•
1ºTEMPO
Urbig lança para ninguém na frente e na sequência Kobel também faz o mesmo. Bola é do Bayern.
14'
•
1ºTEMPO
Chukwuemeka faz bela jogada individual e tem duas vezes o chute travado na entrada da área.
13'
•
1ºTEMPO
Números: Borussia Dortmund tem a melhor defesa da Bundesliga. Até aqui foram apenas quatro gols sofridos.
12'
•
1ºTEMPO
Bayern sendo Bayern... o time troca passes e tem total controle do jogo.
11'
•
1ºTEMPO
Gnabry faz jogada individual pela ponta direita e erra no passe para a entrada da área.
10'
•
1ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Davies cruza rasteiro da esquerda, Olise chuta de primeira e a bola explode no poste de Kobel!!!
9'
•
1ºTEMPO
Chukwuemeka puxa Kimmich no círculo central e por muito pouco não é amarelado.
8'
•
1ºTEMPO
Última derrota do Bayern de Munique em se tratando de Bundesliga foi em Janeiro, diante do Augsburg.
7'
•
1ºTEMPO
Torcida do Bayern não para de cantar a famosa Aquarela do Brasil!
6'
•
1ºTEMPO
A um passo da grande área, Bellingham puxa Davies pelo quadril e leva o primeiro amarelo do jogo.
6'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
5'
•
1ºTEMPO
Bellingham não domina como deveria no meio de campo e faz falta em Pavlovic na sequência.
4'
•
1ºTEMPO
Upamenaco é pressionado por Beier na saída de bola e quase dá a posse da bola de presente ao time adversário.
3'
•
1ºTEMPO
Borussia troca passes na entrada da área e o Bayern se fecha bem.
2'
•
1ºTEMPO
Kimmich abre em Laimer na ponta direita e o lateral cruza no contrapé de Olise.
1'
•
1ºTEMPO
Gbabry tabela com Davies, lança em Saibari na frente e Svensson faz boa cobertura para cortar.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bayern de Munique x Borussia Dortmund!
PRÉ-JOGO
Bayern de Munique vem a campo com camisas e calções vermelhos e meiões brancos. Borussia Dortmund veste camisas amarelas, calções pretos e meiões amarelos.
PRÉ-JOGO
Neste momento, o atacante é o último a entrar em campo, com o troféu de melhor do mundo nas mãos.
PRÉ-JOGO
Bayern de Munique faz uma linda homenagem a Kene neste momento, prestigiando o melhor do mundo!
PRÉ-JOGO
Melhor do mundo estará em campo! Harry Kane se tornou o melhor jogador de futebol do planeta na última semana.
PRÉ-JOGO
Fa frio em Munique. Os termômetros marcam seis graus.
PRÉ-JOGO
Bayern está na pelo saldo de gols. A equipe da Baviera tem 19 de saldo enquanto o Borussia tem oito.
PRÉ-JOGO
Com os mesmos 17 pontos do líder, o Borussia Dortmund vem logo atrás. Na última rodada, o time recebeu o Eintracht Frankfurt e venceu por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Bayern de Munique é líder da Bundesliga com 17 pontos conquistados. Na rodada passada, o time visitou o Freiburg e venceu por 3 a 1.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 8ª rodada da Bundesliga! Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund na Allianz Arena!
V. Kompany
TECNICO
N. Kovač
TECNICO
Tobias Stieler
ÁRBITRO