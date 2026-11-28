11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 28/11•11h30
Minuto a Minuto: Hamburgo X Bayern de Munique - 28/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
OPA! Luis Díaz encara a marcação pelo meio, entra na área e cai pedindo pênalti. Árbitro marca falta de ataque do colombiano.
45'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado da direita, Vuskovic sobe mais que a marcação e cabeceia nas mãos de Urbig.
45'
•
2ºTEMPO
Stange controla na intermediária e é derrubado com falta por trás.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS TRÊS! Vamos até os 93 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Fábio Vieira levanta da esquerda na segunda trave, Stange encara a marcação dentro da área, mas acaba desarmado.
43'
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2ºTEMPO
OPA! Stange invade a área, divide com Kim e cai pedindo pênalti. Árbitro aponta apenas tiro de meta.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Konrad Laimer, entra Nathaniel Brown.
41'
•
2ºTEMPO
Stange faz falta pro trás em Bischof na intermediária.
40'
•
2ºTEMPO
Jogos da 11ª rodada do Alemão em andamento: Mainz 0x1 Union Berlin, Colônia 5x0 Elversberg e Paderborn e 6x1 Schalke 04.
39'
•
2ºTEMPO
Luis Díaz lança na direita buscando Stanisic, Vuskovic antecipa e faz o corte.
38'
•
2ºTEMPO
Bayern volta a controla a posse de bola no campo de ataque.
36'
•
2ºTEMPO
Boey cruza forte da direita e Codjo Évora não alcança.
35'
•
2ºTEMPO
Adeline acerta Pavlovic com falta no campo de ataque.
34'
•
2ºTEMPO
QUASE! Adeline recebe com liberdade dentro da área, faz o giro e chuta pertinho da trave esquerda de Urbig!
33'
•
2ºTEMPO
Bischof cobra falta da esquerda e zaga mandante tira em dois tempos.
32'
•
2ºTEMPO
Jatta é advertido com amarelo por falta em Luis Díaz no lado esquerdo.
32'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bakery Jatta (Hamburgo).
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Patson Daka, entra Terem Moffi.
30'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Hamburgo 33% x 67% Bayern.
29'
•
2ºTEMPO
Bornauw aproveita sobra na entrada da área e finaliza de canhota para fora, sem perigo para Urbig.
28'
•
2ºTEMPO
Daka é lançado na esquerda e Kim faz o corte.
27'
•
2ºTEMPO
Stange encara a marcação pela esquerda e derruba Boey com falta de ataque.
26'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado da esquerda e Urbig afasta de soco.
25'
•
2ºTEMPO
Jatta recebe na direita, levanta na segunda trave e Boey manda para linha de fundo.
23'
•
2ºTEMPO
Laimer levanta da direita na área e Bornauw tira de cabeça.
22'
•
2ºTEMPO
Codjo Évora é lançado na frente e faz falta de ataque.
21'
•
2ºTEMPO
Gronbaek cruza baixo da direita e Daka finaliza longe do gol.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Alexander Rossing Lelesiit, entra Otto Emerson Stange.
19'
•
2ºTEMPO
Muita reclamação das duas equipes com a arbitragem.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Louis Pepe Lemke, entra Fábio Vieira.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Zakaria El Ouahdi, entra Bakery Jatta.
18'
•
2ºTEMPO
Stanisic acerta tornozelo de El Ouahdi com falta dura perto do banco de reservas.
16'
•
2ºTEMPO
Bayern fica com a redonda no campo de ataque.
15'
•
2ºTEMPO
Pavlovic desce pela esquerda, adianta demais e bola sai pela lateral.
14'
•
2ºTEMPO
Kim invade a área pela direita, toca no meio, Codjo Évora ajeita e Laimer é bloqueado.
13'
•
2ºTEMPO
Boey carrega pela direita, cruza rasteiro e Bornauw faz o corte.
12'
•
2ºTEMPO
Laimer é acionado na direita, Moller Wolfe chega na proteção e fica com a lateral.
11'
•
2ºTEMPO
Gronbaek puxa contra-ataque pela direita, serve no meio e Daka é pego em posição irregular.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Zakaria El Ouahdi (Hamburgo).
9'
•
2ºTEMPO
Rossing-Lelesiit carrega na intermediária e finaliza longe do gol.
8'
•
2ºTEMPO
El Ouahdi avança pela direita, leva no meio e toca na área. Pavlovic antecipa Gronbaek e sai jogando.
7'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Lennart Karl, entra Konrad Laimer.
5'
•
2ºTEMPO
Com um a mais e jogando em casa, Hamburgo vai para cima no início dessa etapa final.
4'
•
2ºTEMPO
Gronbaek bate escanteio baixo da esquerda, Rossing-Lelesiit desvia e Urbig faz boa defesa!
3'
•
2ºTEMPO
QUE LANCE! Cruzamento da esquerda na área, Stanisic desvia para trás e Urbig cabeceia para a linha de fundo!
2'
•
2ºTEMPO
Karl levanta na área e defesa tira mais uma.
1'
•
2ºTEMPO
Hamburgo está com a mesma formação da etapa inicial.
1'
•
2ºTEMPO
Bayern volta com uma mudança: Sapoko Ndiaye fica no vestiário e entra Luis Díaz.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
QUASE! Gronbaek cobra falta direta e Urbig espalma!
45'
•
1ºTEMPO
Moller Wolfe leva amarelo por reclamação.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Bara Sapoko Ndiaye, entra Luis Díaz.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Møller Wolfe (Hamburgo).
44'
•
1ºTEMPO
KIMMICH É EXPULSO! Capitão do Bayern puxa o cabelo de Rossing-Lelesiit por trás e leva o vermelho direto por agressão!
44'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! Joshua Kimmich (Bayern de Munique) é expulso.
42'
•
1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda na área, El Ouahdi não chega e Ndiaye recua para Urbig.
41'
•
1ºTEMPO
Karl avança pela direita, toca no meio e Bornauw da um bico para longe.
40'
•
1ºTEMPO
Jogos da 11ª rodada do Alemão em andamento: Mainz 0x1 Union Berlin, Colônia 3x0 Elversberg e Paderborn e 2x0 Schalke 04.
39'
•
1ºTEMPO
Gronbaek tabela com Daka na entrada da área e erra passe na frente para Rossing-Lelesiit.
38'
•
1ºTEMPO
Atacante reclama bastante com o árbitro por conta do lance anterior.
37'
•
1ºTEMPO
Daka pressiona e faz falta dura em Urbig que dominava a bola com os pés.
36'
•
1ºTEMPO
Boey é acionado na direita em impedimento.
35'
•
1ºTEMPO
Bayern continua sua pressão no ataque. Defesa do time da casa se posiciona muito bem.
34'
•
1ºTEMPO
Falta cobrada na área, Tah mata no peito e Ndiaye toca na entrada da área. Kimmich finaliza em cima da marcação.
33'
•
1ºTEMPO
Bischof carrega pela direita e é derrubado com falta perto da área.
31'
•
1ºTEMPO
Pela primeira vez, Hamburgo troca passes no campo de ataque, mas sofre para passar pela defesa adversária.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo da 11ª rodada do Alemão encerrado: Werder Bremen 3x3 Borussia Monchengladbach.
28'
•
1ºTEMPO
Lemke carrega pela esquerda, entra na área e serve no meio. Kim afasta.
27'
•
1ºTEMPO
Ndiaye tenta lance pela esquerda, se enrola com a marcação e cede lateral.
26'
•
1ºTEMPO
Rossing-Lelesiit dispara pela esquerda, adianta demais e perde a redonda.
25'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Hamburgo 27% x 73% Bayern.
24'
•
1ºTEMPO
Pavlovic arrisca de fora da área e manda à esquerda do gol de Heuer Fernandes.
23'
•
1ºTEMPO
Karl ganha da marcação pela direita, invade a área e rola no meio. Bornauw da um bico para o lado antes da chegada de Codjo Évora.
22'
•
1ºTEMPO
Daka encara a marcação pelo meio e perde no corpo para Kim.
21'
•
1ºTEMPO
Sapoko Ndiaye sobe pela esquerda, fica cercado e perde para Rossing-Lelesiit.
20'
•
1ºTEMPO
Bischof bate escanteio da direita na primeira trave e defesa corta mais uma.
19'
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1ºTEMPO
QUE CHANCE! Kim faz lindo lançamento na grande área, Sapoko Ndiaye mata no peito e finaliza com desvio de Bornauw para fora!
18'
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1ºTEMPO
Boey desce pela direita e não passa pela marcação de Omari.
16'
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1ºTEMPO
Gronbaek puxa contra-ataque pelo meio e erra toque na frente para Daka. Tah sai jogando.
15'
•
1ºTEMPO
Kimmich bate escanteio da esquerda e zaga afasta pelo alto.
14'
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1ºTEMPO
Bischof busca passe na esquerda e ganha tiro de canto.
13'
•
1ºTEMPO
Em cobrança ensaiada, Kimmich abre na direita, Karl devolve no meio e Bischof é bloqueado.
12'
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1ºTEMPO
Pavlovic é parado com falta dura de Vuskovic na intermediária.
11'
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1ºTEMPO
Kimmich tabela na esquerda pelo meio, adianta demais e perde a bola.
10'
•
1ºTEMPO
El Ouahdi levanta da direita no meio da área e Kim tira de cabeça.
9'
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1ºTEMPO
Daka tenta novo lance pela esquerda, mas é desarmado.
8'
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1ºTEMPO
Codjo-Evora sobe com liberdade pela direita, invade a área e chuta na rede pelo lado de fora!
7'
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1ºTEMPO
Daka dispara pela direita, adianta demais e perde para Tah.
5'
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1ºTEMPO
Bayern pressiona no campo de ataque neste começo de partida.
4'
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1ºTEMPO
Boey arrisca de fora da área com desvio e Heuer Fernandes pega fácil.
3'
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1ºTEMPO
UUUUUHHHH!!! Kimmich cobra escanteio fechado da esquerda, Heuer Fernandes se estica todo e evita o gol olímpico!
2'
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1ºTEMPO
Karl aproveita passe na entrada da área e finaliza por cima.
1'
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1ºTEMPO
Time da casa joga com seu tradicional uniforme branco, shorts vermelhos e meias azuis. Já equipe visitante usa vestimenta toda roxa com detalhes laranjas.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Hamburgo x Bayern de Munique!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Volksparkstadion.
PRÉ-JOGO
Tangvik, Bissi-Mouelle, Nandja, FábioVieira, Pherai, Diczelski, Stange, Jatta e Moffi são os reservas.
PRÉ-JOGO
Hamburgo vai a campo com Heuer Fernandes; Vuskovic, Bornauw e Omari; El Ouahdi, Adeline, Gronbaek, Moller Wolfe, Rossing-Lelesiit e Lemke; Daka.
PRÉ-JOGO
No banco estão Ulreich, Upamecano, Brown, Ito, Laimer, Maycon Cardoso, Luis Díaz, Assomo e Binder.
PRÉ-JOGO
Bayern está escalado com Urbig; Boey, Tah, Kim e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Karl, Bischof e Sapoko Ndiaye; Codjo Évora.
PRÉ-JOGO
Neuer, Davies, Saibari, Gnabry, Musiala, Olise e Kane são desfalques na equipe de Munique.
PRÉ-JOGO
Os Bávaros estão na 2ª colocação com 22 pontos, duas atrás do líder Borussia Dortmund. Já os shorts vermelhos ocupam a 12ª posição com 12 pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Volksparkstadion em Hamburgo. Faz frio no norte da Alemanha, os termômetros marcam cerca de 1°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Hamburgo e Bayern de Munique em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Alemão.
M. Polzin
TECNICO
V. Kompany
TECNICO
Bastian Dankert
ÁRBITRO