7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 25/10•13h30
Minuto a Minuto: Freiburg X Bayern de Munique - 25/10/2026
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Lucas Höler, entra Igor Matanović.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Patrick Osterhage, entra Rihito Yamamoto.
11'
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2ºTEMPO
QUE CHANCE! A cobrança de falta de Olise, Kane entra livre e cabeceia sobre o gol!
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jan-Niklas Beste (Freiburg).
9'
•
2ºTEMPO
A falta forte de Beste em Brown e o meia será punido.
8'
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2ºTEMPO
E o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund.
7'
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2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Freiburg visita o Augsburg.
6'
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2ºTEMPO
Freiburg vai conhecendo sua terceira derrota consecutiva na temporada, também perdeu nesta semana para o Monaco na Conference League.
5'
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2ºTEMPO
Olise faz a cobrança fechada na segunda trave, o árbitro pega a falta de Kane na área.
4'
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2ºTEMPO
Escanteio para o Bayern de Munique.
3'
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2ºTEMPO
O passe de Karl na direita para Olise, Makengo desvia para a linha de fundo.
2'
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2ºTEMPO
Treu arranca pela direita, Gnabry recua e ajuda na marcação.
1'
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2ºTEMPO
Nenhuma mudança no intervalo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Estádio Europa-Park.
45'
•
1ºTEMPO
Eggestein devolve errado para Holer e a bola fica nas mãos de Urbig.
45'
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1ºTEMPO
DE LONGE! Laimer erra o passe no meio campo, Holer surpreende e tenta o gol de cobertura, a bola vai para fora!
45'
•
1ºTEMPO
O passe entre a zaga de Karl para Gnabry na área, Ginter vai bem na antecipação.
45'
•
1ºTEMPO
Karl no toque para Gnabry na direita e no caminho Eggestein tira.
44'
•
1ºTEMPO
Quatro minutos de acréscimo.
43'
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1ºTEMPO
A torcida de Munique faz a festa, 2x0.
42'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Brown recebe pela esquerda e devolve na medida para Gnabry dentro da área, o atacante toca entre as pernas do goleiro e amplia!
42'
•
1ºTEMPO
Gol do Bayern de Munique! Serge Gnabry marca. Assistência de Nathaniel Brown.
41'
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1ºTEMPO
Stanisic vai a linha de fundo pela direita e faz o cruzamento, de novo a zaga mandante faz o corte.
40'
•
1ºTEMPO
A cobrança do próprio Gnabry e Osterhage afasta de cabeça.
39'
•
1ºTEMPO
Gnabry ganha o escanteio pela esquerda.
38'
•
1ºTEMPO
A falta dura de Bischof em Eggestein e a torcida da casa pede o cartão.
37'
•
1ºTEMPO
Foi o primeiro gol de Upamecano na temporada.
36'
•
1ºTEMPO
Michael Olise fica sentindo após o lance.
35'
•
1ºTEMPO
Olise no drible com Makengo, que faz o desarme.
33'
•
1ºTEMPO
Backhaus faz o lançamento na frente para Holer, o centroavante disputa com Upamecano e o defensor recupera a posse de bola.
32'
•
1ºTEMPO
Bischof cobra falta na grande área e Treu corta pelo alto.
31'
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1ºTEMPO
Jogo encerrado pela Bundesliga: Hoffenheim 3x0 Bayer Leverkusen.
30'
•
1ºTEMPO
Suzuki arrisca o chute de longa distância e não leva perigo a meta de Urbig.
29'
•
1ºTEMPO
Scherhant carrega pela meia esquerda e acaba desarmado por Laimer.
28'
•
1ºTEMPO
Kane ajeita para Gnabry pelo meio, o atacante prepara e solta o chute para fora!
27'
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1ºTEMPO
A cobrança de Beste na área e o assistente pega impedimento de Suzuki.
26'
•
1ºTEMPO
Freiburg tem a falta pela meia esquerda e vai jogar a bola na área.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Höler (Freiburg).
24'
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1ºTEMPO
Holer chega atrasado no lance e comete a falta dura no jogo.
23'
•
1ºTEMPO
Um rápido contra-ataque visitante, mas Karl demora para chutar e é desarmado por Ginter.
22'
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1ºTEMPO
TRAVA! O cruzamento de Makengo para dentro da área, a bola fica viva e no chute de Best a pelota vai em cima de Tah!
21'
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1ºTEMPO
A vitória parcial faz o Bayern retomar a liderança do Campeonato Alemão.
20'
•
1ºTEMPO
Eggestein faz a finta em Brown e sofre a falta na meia central.
19'
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1ºTEMPO
Suzuki no passe para a entrada da área e no caminho Upamecano faz a interceptação.
18'
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1ºTEMPO
Makengo descola o levantamento na área e Tah tira a bola.
17'
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1ºTEMPO
Que jogada de Dayot Upamecano, que teve a assistência do compatriota Olise.
16'
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1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Upamecano impede o chute de Beste e liga o contra-ataque. Olise encontra ao zagueiro na passagem, livre pela direita, Upamecano avança até a grande área e toca na saída do goleiro para abrir o placar!
16'
•
1ºTEMPO
Gol do Bayern de Munique! Dayot Upamecano marca. Assistência de Michael Olise.
15'
•
1ºTEMPO
Kane inverte para Olise na direita, o francês segura a bola e toma a chegada de Makengo.
14'
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1ºTEMPO
Beste cobra o escanteio na segunda trave e Upamecano afasta de cabeça.
13'
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1ºTEMPO
Osterhage desce pela direita, explora a marcação de Laimer e ganha o escanteio.
11'
•
1ºTEMPO
Gnabry acelera pela esquerda, adianta demais e cede o tiro de meta para Backhaus.
10'
•
1ºTEMPO
Freiburg sobe a marcação e pressiona a zaga do Bayern.
9'
•
1ºTEMPO
Beste avança pelo meio, faz o toque em profundidade e praticamente recua para o goleiro Urbig.
8'
•
1ºTEMPO
Karl no passe entre a zaga para Olise, atento Ginter alivia com o chutão.
7'
•
1ºTEMPO
Gnabry na inversão para dentro da área, a zaga mandante afasta o perigo.
6'
•
1ºTEMPO
Kane volta para buscar o jogo na defesa, fica pressionado e recomeça com o goleiro Urbig.
5'
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1ºTEMPO
Bayern tem o controle da posse de bola neste começo.
4'
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1ºTEMPO
Olise tenta o drible pela direita, Lienhart fecha o espaço e toma a bola.
3'
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1ºTEMPO
A partida é reiniciada.
2'
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1ºTEMPO
Uma fumaça vermelha e branca das arquibancadas atrapalha o goleiro Backhaus e o jogo fica parado.
1'
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1ºTEMPO
O alemão Felix Zwayer é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Freiburg x Bayern de Munique!
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial da Bundesliga, vai começar o jogo na Alemanha.
PRÉ-JOGO
As equipes entram no gramado.
PRÉ-JOGO
Resultados da Bundesliga: Borussia Dortmund 1x0 Eintracht Frankfurt, RB Leipzig 4x0 Elversberg e Sttutgart 2x3 Borussia Monchengladbach
PRÉ-JOGO
Os desfalques do Bayern são: o goleiro Neuer, Kimmich, Pavlovic, Kim Min-jae, Musiala e Luis Díaz, além do técnico Vicent Kompany que não fica no banco hoje.
PRÉ-JOGO
Na Champions League, o Bayern ficou no empate contra o Arsenal nesta semana, 2x2.
PRÉ-JOGO
Já o Bayern goleou o RB Leipzig por 6x1 e disputa a ponta tabela ponto a ponto com o Borussia Dortmund. No momento, o Dortmund tem 17 pontos, três a mais que o time da Baviera.
PRÉ-JOGO
O Freiburg é o quarto colocado com 13 pontos. A equipe teve um bom início de campanha no torneio, mas na última rodada perdeu sua invencibilidade para o Bayer Leverkusen, na derrota poe 2x1.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedores! A partir das 13h30, siga tudo de Freiburg x Bayern de Munique pela 7ª rodada do Campeonato Alemão 2026/2027.
J. Schuster
TECNICO
V. Kompany
TECNICO
Felix Zwayer
ÁRBITRO