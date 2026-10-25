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Europa-Park Freiburg, Alemanha
Freiburg Freiburg
0 × 2
Bayern de Munique Bayern de Munique

7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Domingo, 25/1013h30

Minuto a Minuto: Freiburg X Bayern de Munique - 25/10/2026

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Lucas Höler, entra Igor Matanović.

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13'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Patrick Osterhage, entra Rihito Yamamoto.

bola

11'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! A cobrança de falta de Olise, Kane entra livre e cabeceia sobre o gol!

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jan-Niklas Beste (Freiburg).

bola

9'

2ºTEMPO

A falta forte de Beste em Brown e o meia será punido.

bola

8'

2ºTEMPO

E o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Freiburg visita o Augsburg.

bola

6'

2ºTEMPO

Freiburg vai conhecendo sua terceira derrota consecutiva na temporada, também perdeu nesta semana para o Monaco na Conference League.

bola

5'

2ºTEMPO

Olise faz a cobrança fechada na segunda trave, o árbitro pega a falta de Kane na área.

bola

4'

2ºTEMPO

Escanteio para o Bayern de Munique.

bola

3'

2ºTEMPO

O passe de Karl na direita para Olise, Makengo desvia para a linha de fundo.

bola

2'

2ºTEMPO

Treu arranca pela direita, Gnabry recua e ajuda na marcação.

bola

1'

2ºTEMPO

Nenhuma mudança no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa no Estádio Europa-Park.

bola

45'

1ºTEMPO

Eggestein devolve errado para Holer e a bola fica nas mãos de Urbig.

bola

45'

1ºTEMPO

DE LONGE! Laimer erra o passe no meio campo, Holer surpreende e tenta o gol de cobertura, a bola vai para fora!

bola

45'

1ºTEMPO

O passe entre a zaga de Karl para Gnabry na área, Ginter vai bem na antecipação.

bola

45'

1ºTEMPO

Karl no toque para Gnabry na direita e no caminho Eggestein tira.

bola

44'

1ºTEMPO

Quatro minutos de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

A torcida de Munique faz a festa, 2x0.

bola

42'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Brown recebe pela esquerda e devolve na medida para Gnabry dentro da área, o atacante toca entre as pernas do goleiro e amplia!

inicio

42'

1ºTEMPO

Gol do Bayern de Munique! Serge Gnabry marca. Assistência de Nathaniel Brown.

bola

41'

1ºTEMPO

Stanisic vai a linha de fundo pela direita e faz o cruzamento, de novo a zaga mandante faz o corte.

bola

40'

1ºTEMPO

A cobrança do próprio Gnabry e Osterhage afasta de cabeça.

bola

39'

1ºTEMPO

Gnabry ganha o escanteio pela esquerda.

bola

38'

1ºTEMPO

A falta dura de Bischof em Eggestein e a torcida da casa pede o cartão.

bola

37'

1ºTEMPO

Foi o primeiro gol de Upamecano na temporada.

bola

36'

1ºTEMPO

Michael Olise fica sentindo após o lance.

bola

35'

1ºTEMPO

Olise no drible com Makengo, que faz o desarme.

bola

33'

1ºTEMPO

Backhaus faz o lançamento na frente para Holer, o centroavante disputa com Upamecano e o defensor recupera a posse de bola.

bola

32'

1ºTEMPO

Bischof cobra falta na grande área e Treu corta pelo alto.

bola

31'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela Bundesliga: Hoffenheim 3x0 Bayer Leverkusen.

bola

30'

1ºTEMPO

Suzuki arrisca o chute de longa distância e não leva perigo a meta de Urbig.

bola

29'

1ºTEMPO

Scherhant carrega pela meia esquerda e acaba desarmado por Laimer.

bola

28'

1ºTEMPO

Kane ajeita para Gnabry pelo meio, o atacante prepara e solta o chute para fora!

bola

27'

1ºTEMPO

A cobrança de Beste na área e o assistente pega impedimento de Suzuki.

bola

26'

1ºTEMPO

Freiburg tem a falta pela meia esquerda e vai jogar a bola na área.

bola

25'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucas Höler (Freiburg).

bola

24'

1ºTEMPO

Holer chega atrasado no lance e comete a falta dura no jogo.

bola

23'

1ºTEMPO

Um rápido contra-ataque visitante, mas Karl demora para chutar e é desarmado por Ginter.

bola

22'

1ºTEMPO

TRAVA! O cruzamento de Makengo para dentro da área, a bola fica viva e no chute de Best a pelota vai em cima de Tah!

bola

21'

1ºTEMPO

A vitória parcial faz o Bayern retomar a liderança do Campeonato Alemão.

bola

20'

1ºTEMPO

Eggestein faz a finta em Brown e sofre a falta na meia central.

bola

19'

1ºTEMPO

Suzuki no passe para a entrada da área e no caminho Upamecano faz a interceptação.

bola

18'

1ºTEMPO

Makengo descola o levantamento na área e Tah tira a bola.

bola

17'

1ºTEMPO

Que jogada de Dayot Upamecano, que teve a assistência do compatriota Olise.

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Upamecano impede o chute de Beste e liga o contra-ataque. Olise encontra ao zagueiro na passagem, livre pela direita, Upamecano avança até a grande área e toca na saída do goleiro para abrir o placar!

inicio

16'

1ºTEMPO

Gol do Bayern de Munique! Dayot Upamecano marca. Assistência de Michael Olise.

bola

15'

1ºTEMPO

Kane inverte para Olise na direita, o francês segura a bola e toma a chegada de Makengo.

bola

14'

1ºTEMPO

Beste cobra o escanteio na segunda trave e Upamecano afasta de cabeça.

bola

13'

1ºTEMPO

Osterhage desce pela direita, explora a marcação de Laimer e ganha o escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

Gnabry acelera pela esquerda, adianta demais e cede o tiro de meta para Backhaus.

bola

10'

1ºTEMPO

Freiburg sobe a marcação e pressiona a zaga do Bayern.

bola

9'

1ºTEMPO

Beste avança pelo meio, faz o toque em profundidade e praticamente recua para o goleiro Urbig.

bola

8'

1ºTEMPO

Karl no passe entre a zaga para Olise, atento Ginter alivia com o chutão.

bola

7'

1ºTEMPO

Gnabry na inversão para dentro da área, a zaga mandante afasta o perigo.

bola

6'

1ºTEMPO

Kane volta para buscar o jogo na defesa, fica pressionado e recomeça com o goleiro Urbig.

bola

5'

1ºTEMPO

Bayern tem o controle da posse de bola neste começo.

bola

4'

1ºTEMPO

Olise tenta o drible pela direita, Lienhart fecha o espaço e toma a bola.

bola

3'

1ºTEMPO

A partida é reiniciada.

bola

2'

1ºTEMPO

Uma fumaça vermelha e branca das arquibancadas atrapalha o goleiro Backhaus e o jogo fica parado.

bola

1'

1ºTEMPO

O alemão Felix Zwayer é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Freiburg x Bayern de Munique!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial da Bundesliga, vai começar o jogo na Alemanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As equipes entram no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados da Bundesliga: Borussia Dortmund 1x0 Eintracht Frankfurt, RB Leipzig 4x0 Elversberg e Sttutgart 2x3 Borussia Monchengladbach

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os desfalques do Bayern são: o goleiro Neuer, Kimmich, Pavlovic, Kim Min-jae, Musiala e Luis Díaz, além do técnico Vicent Kompany que não fica no banco hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na Champions League, o Bayern ficou no empate contra o Arsenal nesta semana, 2x2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Bayern goleou o RB Leipzig por 6x1 e disputa a ponta tabela ponto a ponto com o Borussia Dortmund. No momento, o Dortmund tem 17 pontos, três a mais que o time da Baviera.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Freiburg é o quarto colocado com 13 pontos. A equipe teve um bom início de campanha no torneio, mas na última rodada perdeu sua invencibilidade para o Bayer Leverkusen, na derrota poe 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedores! A partir das 13h30, siga tudo de Freiburg x Bayern de Munique pela 7ª rodada do Campeonato Alemão 2026/2027.

Freiburg FRG

  • J. Schuster

    TECNICO

Bayern de Munique BAY

  • V. Kompany

    TECNICO

  • Felix Zwayer

    ÁRBITRO

Freiburg FRG
Bayern de Munique BAY

GOLS

Dayot Upamecano Gol
Serge Gnabry Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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