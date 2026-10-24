7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 24/10•13h30
Minuto a Minuto: Borussia Dortmund X Eintracht Frankfurt - 24/10/2026
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Ritsu Doan, entra Ayoube Amaimouni-Echghouyab.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Noel Aseko, entra Mario Götze.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Farès Chaïbi, entra Love Arrhov.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Borussia Dortmund! Maximilian Beier marca. Assistência de Jobe Bellingham.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Felix Nmecha, entra Jobe Bellingham.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Jonathan Burkardt, entra Ansgar Knauff.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Younes Ebnoutalib, entra Can Yilmaz Uzun.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Marcel Sabitzer, entra Carney Chukwuemeka.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Fábio Silva, entra Ethan Nwaneri.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Borussia Dortmund: sai Daniel Svensson, entra Maximilian Beier.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt!
N. Kovač
TECNICO
A. Hütter
TECNICO
Sven Jablonski
ÁRBITRO