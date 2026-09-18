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encerrado
Allianz Arena Munique, Alemanha
Bayern de Munique Bayern de Munique
7 × 0
Union Berlin Union Berlin

4ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sexta-feira, 18/0915h30

Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Union Berlin - 18/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Bayern atropela o Union Berlin e pula para liderança que pode ser provisória.

bola

47'

2ºTEMPO

Impedimento confirmado.

bola

46'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Musiala marca na pequena área após rebote de Ronnow, mas o bandeira pega impedimento de Saibari no começo do lance.

bola

45'

2ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Festa completa do torcedor bávaro.

bola

43'

2ºTEMPO

Bayern assumindo a liderança que pode ser provisória; Dortmund e Freiburg ainda jogam na rodada.

bola

42'

2ºTEMPO

Bayern em ritmo de treino jogando em casa. Union Berlin segue sem vencer e se aproxima da zona de rebaixamento.

bola

41'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.

bola

40'

2ºTEMPO

Bayern vai fazendo sete e segue no ataque em busca de mais.

bola

39'

2ºTEMPO

Contratado para esta temporada, Nathaniel Brown disputou a Copa do Mundo pela Alemanha.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Brown substitui Davies.

bola

37'

2ºTEMPO

O técnico Mauro Lustrinelli tenta reforçar seu sistema defensivo com medo de levar mais.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Schafer para entrada dde Kohn.

bola

35'

2ºTEMPO

Bischof bate falta da meia esquerda com a canhota e manda por cima da meta.

bola

34'

2ºTEMPO

Musiala carrega da meia esquerda para dentro da área e sofre falta de Van den Bosch.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Burcu por falta no ataque.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Kane para entrada de Gnabry.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! HAT-TRICK! Olise tabela com Bischof na meia central, domina com espaço e chuta colocado no ângulo de Ronnow!

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

30'

2ºTEMPO

Bayern vai assumindo a liderança com dez pontos, mas Freiburg e Dortmund ainda jogam e podem ultrapassar.

bola

29'

2ºTEMPO

Terceiro gol de Olise no campeonato.

gol

28'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise recebe belo lançamento de Bischof nas costas da defesa, sai na cara do gol, tira de Ronnow e chuta com a destra com gol aberto. A bola bate na trave, no travessão e entra!

bola

28'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

27'

2ºTEMPO

Passeio do Bayern jogando em casa.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Van den Bosch no lugar de Trimmel.

gol

25'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Davies toca da meia esquerda para entrada da área, Saibari domina girando para cima de Trimmel, invade a área e finaliza de canhota na saída do goleiro!

bola

25'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

24'

2ºTEMPO

Bayern vai repetindo o placar do jogo na temporada passada.

bola

23'

2ºTEMPO

Olise bate escanteio da direita com força na segunda trave, Tah tenta ajeitar de cabeça e manda direto pela linha de fundo.

bola

22'

2ºTEMPO

UUHH! Kimmich cobra escanteio da esquerda fechado, Ronnow não consegue socar, Saibari finaliza na segunda trave e o zagueiro salva.

bola

21'

2ºTEMPO

Uduokhai acompanha bem a jogada pelo meio e corta cruzamento da esquerda na pequena área.

bola

20'

2ºTEMPO

Kimmich bate escanteio da esquerda e Ronnow fica com ela no alto.

bola

19'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Bischof, vai Pavlovic.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Bayern, sai Luis Díaz entra Saibari.

bola

16'

2ºTEMPO

Kompany vai mexer.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Jeong, entra Burcu.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Haberer, entra Kemlein.

bola

14'

2ºTEMPO

Torcedor do Bayern de Munique faz a festa nas arquibancadas.

bola

13'

2ºTEMPO

Díaz recebe de Musiala na frente da área, bate com a destra, ela pega na zaga sobe e fica com Ronnow.

bola

12'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Union.

bola

11'

2ºTEMPO

RONNOW! Díaz recebe passe na diagonal pelo meio da área, bate rasteiro e o goleiro cai no canto esquerdo para defender.

bola

10'

2ºTEMPO

Terceiro gol de Kane no campeonato.

gol

9'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise cava da meia direita para entrada da pequena área, Kane corta na diagonal e desvia de cabeça para o fundo do gol!

bola

9'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

8'

2ºTEMPO

Union Berlin tenta sair mais para o jogo neste segundo tempo.

bola

7'

2ºTEMPO

Falta de ataque de Stanisic ao tentar girar para cima de Schafer.

bola

6'

2ºTEMPO

MAIS UMA DE NEUER! Escanteio cobrado da esquerda no meio da área, Rothe cabeceia no alto e o goleiro desvia sobre o travessão.

bola

5'

2ºTEMPO

NEEEUER!!! Skarke é acionado na esquerda da área e cruza rasteiro na marca penal. Haberer entra de frente batendo por baixo e o goleiro salva com o pé.

bola

4'

2ºTEMPO

Após esta rodada a Bundesliga para até o dia 08 de outubro por causa das datas FIFA.

bola

3'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.

substituicao

2'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Union, entra Skarke sai Latte Lath.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Kompany volta com Kim Min-Jae no lugar de Upamecano.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão para Upamecano por falta em Latte.

bola

46'

1ºTEMPO

Union chega a 15 gols sofridos em cinco jogos na temporada.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Olise chega a seis gols na temporada.

gol

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! GOLAÇO! Musiala ajeita de costas para o gol para entrada da área pela direita, Olise bate colocado de canhota e acerta o canto esquerdo de Ronnow!

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

amarelo

42'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Agora sobe amarelo para Khedira por falta por trás em Musiala.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Uduokhai por reclamação.

bola

40'

1ºTEMPO

Kane chega a 100 gols com a camisa do Bayern em Bundesliga.

bola_goal

39'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane bate firme de pé direito no canto esquerdo e amplia!

bola

39'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

38'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BAYERN DE MUNIQUE! Olise leva da ponta direita para área, cisca com a canhota e recebe um pisão no pé de Rothe.

bola

37'

1ºTEMPO

Olise recebe de Kimmich na falta curta, alça na área e Uduokhai tira de cabeça.

bola

36'

1ºTEMPO

Olise carrega na vertical, passa entre dois e sofre falta de Aebischer.

bola

35'

1ºTEMPO

Jeong patina na lateral direita do ataque e não consegue dominar a bola no passe de Trimmel.

bola

34'

1ºTEMPO

Olise bate escanteio da direita fechado e Ronnow tira de soco.

bola

33'

1ºTEMPO

Musiala marcou seu segundo gol no campeonato.

bola

32'

1ºTEMPO

Querfeld fecha bem na frente de Díaz e consegue desarme na bola pela direita da defesa.

bola

31'

1ºTEMPO

QUE MALUQUICE! Neuer sai da sua área para se jogar de carrinho na altura do meio campo e desarma Jeong. Tah estava na bola, se safa o goleiro.

bola

30'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Luis Díaz marca de cavadinha após enfiada de Olise, mas o bandeira aponta impedimento.

bola

29'

1ºTEMPO

Latte Lath é lançado na ponta direita, domina errado e Tah ganha arremesso.

bola

28'

1ºTEMPO

Olise lança Díaz na transição pelo meio, o colombiano tenta passar entre dois na área e perde para Querfeld.

bola

27'

1ºTEMPO

Union segue sem conseguir passar do meio campo.

bola

26'

1ºTEMPO

RONNOW! Bola longa pelo alto para a direita da área, Stanisic domina pressionado e finaliza fraco para defesa do goleiro com o pé.

bola

25'

1ºTEMPO

Davies gira na linha de fundo pela esquerda cruzando rasteiro e Uduokhai rebate.

bola

24'

1ºTEMPO

Olise recebe de Stanisic perto do bico da área pela direita, afunila e chuta com a canhota sem força. Defesa firme de Ronnow.

bola

23'

1ºTEMPO

Aos poucos o Bayern vai encontrando brechas na defesa do Union.

bola

22'

1ºTEMPO

ROOONNOW!!! Kimmich cruza da ponta direita para segunda trave, Tah mergulha de peixinho e o goleiro espalma no reflexo no canto direito.

bola

21'

1ºTEMPO

Festa bávara em Munique.

bola

20'

1ºTEMPO

Kimmich lança forte do meio campo para direita e Olise não chega. Tiro de meta.

bola

19'

1ºTEMPO

Khedira chega empurrando Musiala por trás e comete falta perto do meio campo.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Perde pressiona funciona pela esquerda do ataque, Davies corta na ponta e serve Musiala na frente da área. O camisa 10 bate forte no canto direito e abre o placar!

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Bayern ronda a área em busca de espaços.

bola

16'

1ºTEMPO

Olise recebe na meia central acompanhado de perto, abre para canhota e chuta por cima do gol.

bola

15'

1ºTEMPO

Union baixa suas linhas e tenta tirar os espaços entre elas.

bola

14'

1ºTEMPO

Stanisic recebe de Olise no fundo da área pela direita, bate cruzado sem ângulo e Ronnow espalma.

bola

13'

1ºTEMPO

Bayern aperta marcação no ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Bola longa para Olise na entrada da área, o francês não domina direito e ela escapa para Ronnow.

bola

11'

1ºTEMPO

Torcedor do Bayern faz barulho nas arquibancadas.

bola

10'

1ºTEMPO

Trimmel bate falta da ala esquerda para o meio da área e Tah corta de cabeça.

bola

9'

1ºTEMPO

Díaz chega atrasado na dividida com Haberer e comete falta perto do meio campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Este é o pior início de temporada da história do Union Berlin.

bola

7'

1ºTEMPO

Union todo da intermediária defensiva para trás.

bola

6'

1ºTEMPO

Querfeld intercepta passe de Kane na área e recua com Ronnow.

bola

5'

1ºTEMPO

Bayern trabalha a bola no campo de ataque.

bola

4'

1ºTEMPO

Kimmich alça da meia esquerda e a defesa visitante corta de cabeça.

bola

3'

1ºTEMPO

Davies tenta passe por dentro no campo de ataque, mas perde para Haberer.

bola

2'

1ºTEMPO

Allianz Arena lotada como de costume.

bola

1'

1ºTEMPO

Bayern todo de preto com detalhes coloridos em homenagem a Oktoberfest, Union Berlin inteiro de vermelho.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Allianz Arena!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 21°C em Munique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times confirmados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

OLHO NELE! Harry Kane soma seis jogos nesta temporada com quatro gols e duas assistências.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Benjamin Brand.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

TABU! As equipes já se enfrentaram 15 vezes contando jogos oficiais e o Union nunca venceu o time da Baviera.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na temporada passada o Bayern goleou o Union Berlin por 4x0 na Allianz Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Union é apenas o 16º com um ponto ainda sem vencer na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bayern é o quarto colocado na tabela com sete pontos e está invicto no campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Abertura da quarta rodada da Bundesliga com o Bayern de Munique recebendo o Union Berlin. Acompanhe!

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

  • Manuel Neuer

    Goleiro

  • Josip Stanisic

    Defesa

  • Dayot UpamecanoSaiuAmarelo

    Defesa

  • Kim Min-JaeEntrou

    Defesa

  • Jonathan Tah

    Defesa

  • Alphonso DaviesSaiu

    Meio-Campo

  • Nathaniel BrownEntrou

    Defesa

  • Aleksandar PavlovicSaiu

    Meio-Campo

  • Tom BischofEntrou

    Meio-Campo

  • Joshua Kimmich

    Meio-Campo

  • Jamal MusialaGol

    Atacante

  • Luis DíazSaiu

    Atacante

  • Ismael SaibariEntrouGol

    Atacante

  • Michael OliseGolGolGol

    Atacante

  • Harry KaneSaiuGolGol

    Atacante

  • Serge GnabryEntrou

    Atacante

Union Berlin UNI

  • Mauro Lustrinelli

    TECNICO

  • Frederik Ronnow

    Goleiro

  • Christopher TrimmelSaiu

    Defesa

  • Van den BoschEntrou

    Defesa

  • Leopold Querfeld

    Defesa

  • Felix UduokhaiAmarelo

    Defesa

  • Tom Rothe

    Defesa

  • Michel Aebischer

    Meio-Campo

  • Rani KhediraAmarelo

    Meio-Campo

  • Andras SchaferSaiu

    Meio-Campo

  • Derrick KohnEntrou

    Defesa

  • Jeong Woo-YeongSaiu

    Meio-Campo

  • Livan BurcuEntrouAmarelo

    Atacante

  • Janik HabererSaiu

    Meio-Campo

  • Aljoscha KemleinEntrou

    Meio-Campo

  • Latte LathSaiu

    Atacante

  • Tim SkarkeEntrou

    Atacante

  • Benjamin Brand

    ÁRBITRO

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