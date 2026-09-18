4ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sexta-feira, 18/09•15h30
Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Union Berlin - 18/09/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Bayern atropela o Union Berlin e pula para liderança que pode ser provisória.
47'
•
2ºTEMPO
Impedimento confirmado.
46'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Musiala marca na pequena área após rebote de Ronnow, mas o bandeira pega impedimento de Saibari no começo do lance.
45'
•
2ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Festa completa do torcedor bávaro.
43'
•
2ºTEMPO
Bayern assumindo a liderança que pode ser provisória; Dortmund e Freiburg ainda jogam na rodada.
42'
•
2ºTEMPO
Bayern em ritmo de treino jogando em casa. Union Berlin segue sem vencer e se aproxima da zona de rebaixamento.
41'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.
40'
•
2ºTEMPO
Bayern vai fazendo sete e segue no ataque em busca de mais.
39'
•
2ºTEMPO
Contratado para esta temporada, Nathaniel Brown disputou a Copa do Mundo pela Alemanha.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Brown substitui Davies.
37'
•
2ºTEMPO
O técnico Mauro Lustrinelli tenta reforçar seu sistema defensivo com medo de levar mais.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Schafer para entrada dde Kohn.
35'
•
2ºTEMPO
Bischof bate falta da meia esquerda com a canhota e manda por cima da meta.
34'
•
2ºTEMPO
Musiala carrega da meia esquerda para dentro da área e sofre falta de Van den Bosch.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Burcu por falta no ataque.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Kane para entrada de Gnabry.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! HAT-TRICK! Olise tabela com Bischof na meia central, domina com espaço e chuta colocado no ângulo de Ronnow!
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
30'
•
2ºTEMPO
Bayern vai assumindo a liderança com dez pontos, mas Freiburg e Dortmund ainda jogam e podem ultrapassar.
29'
•
2ºTEMPO
Terceiro gol de Olise no campeonato.
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise recebe belo lançamento de Bischof nas costas da defesa, sai na cara do gol, tira de Ronnow e chuta com a destra com gol aberto. A bola bate na trave, no travessão e entra!
28'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
27'
•
2ºTEMPO
Passeio do Bayern jogando em casa.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Van den Bosch no lugar de Trimmel.
25'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Davies toca da meia esquerda para entrada da área, Saibari domina girando para cima de Trimmel, invade a área e finaliza de canhota na saída do goleiro!
25'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
24'
•
2ºTEMPO
Bayern vai repetindo o placar do jogo na temporada passada.
23'
•
2ºTEMPO
Olise bate escanteio da direita com força na segunda trave, Tah tenta ajeitar de cabeça e manda direto pela linha de fundo.
22'
•
2ºTEMPO
UUHH! Kimmich cobra escanteio da esquerda fechado, Ronnow não consegue socar, Saibari finaliza na segunda trave e o zagueiro salva.
21'
•
2ºTEMPO
Uduokhai acompanha bem a jogada pelo meio e corta cruzamento da esquerda na pequena área.
20'
•
2ºTEMPO
Kimmich bate escanteio da esquerda e Ronnow fica com ela no alto.
19'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Bischof, vai Pavlovic.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Bayern, sai Luis Díaz entra Saibari.
16'
•
2ºTEMPO
Kompany vai mexer.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Jeong, entra Burcu.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Haberer, entra Kemlein.
14'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Bayern de Munique faz a festa nas arquibancadas.
13'
•
2ºTEMPO
Díaz recebe de Musiala na frente da área, bate com a destra, ela pega na zaga sobe e fica com Ronnow.
12'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Union.
11'
•
2ºTEMPO
RONNOW! Díaz recebe passe na diagonal pelo meio da área, bate rasteiro e o goleiro cai no canto esquerdo para defender.
10'
•
2ºTEMPO
Terceiro gol de Kane no campeonato.
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise cava da meia direita para entrada da pequena área, Kane corta na diagonal e desvia de cabeça para o fundo do gol!
9'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
8'
•
2ºTEMPO
Union Berlin tenta sair mais para o jogo neste segundo tempo.
7'
•
2ºTEMPO
Falta de ataque de Stanisic ao tentar girar para cima de Schafer.
6'
•
2ºTEMPO
MAIS UMA DE NEUER! Escanteio cobrado da esquerda no meio da área, Rothe cabeceia no alto e o goleiro desvia sobre o travessão.
5'
•
2ºTEMPO
NEEEUER!!! Skarke é acionado na esquerda da área e cruza rasteiro na marca penal. Haberer entra de frente batendo por baixo e o goleiro salva com o pé.
4'
•
2ºTEMPO
Após esta rodada a Bundesliga para até o dia 08 de outubro por causa das datas FIFA.
3'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, após datas FIFA, o Bayern visita o Augsburg, já o Union recebe o Elversberg.
2'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Union, entra Skarke sai Latte Lath.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Kompany volta com Kim Min-Jae no lugar de Upamecano.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão para Upamecano por falta em Latte.
46'
•
1ºTEMPO
Union chega a 15 gols sofridos em cinco jogos na temporada.
45'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Olise chega a seis gols na temporada.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! GOLAÇO! Musiala ajeita de costas para o gol para entrada da área pela direita, Olise bate colocado de canhota e acerta o canto esquerdo de Ronnow!
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
42'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Agora sobe amarelo para Khedira por falta por trás em Musiala.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Uduokhai por reclamação.
40'
•
1ºTEMPO
Kane chega a 100 gols com a camisa do Bayern em Bundesliga.
39'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane bate firme de pé direito no canto esquerdo e amplia!
39'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
38'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BAYERN DE MUNIQUE! Olise leva da ponta direita para área, cisca com a canhota e recebe um pisão no pé de Rothe.
37'
•
1ºTEMPO
Olise recebe de Kimmich na falta curta, alça na área e Uduokhai tira de cabeça.
36'
•
1ºTEMPO
Olise carrega na vertical, passa entre dois e sofre falta de Aebischer.
35'
•
1ºTEMPO
Jeong patina na lateral direita do ataque e não consegue dominar a bola no passe de Trimmel.
34'
•
1ºTEMPO
Olise bate escanteio da direita fechado e Ronnow tira de soco.
33'
•
1ºTEMPO
Musiala marcou seu segundo gol no campeonato.
32'
•
1ºTEMPO
Querfeld fecha bem na frente de Díaz e consegue desarme na bola pela direita da defesa.
31'
•
1ºTEMPO
QUE MALUQUICE! Neuer sai da sua área para se jogar de carrinho na altura do meio campo e desarma Jeong. Tah estava na bola, se safa o goleiro.
30'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Luis Díaz marca de cavadinha após enfiada de Olise, mas o bandeira aponta impedimento.
29'
•
1ºTEMPO
Latte Lath é lançado na ponta direita, domina errado e Tah ganha arremesso.
28'
•
1ºTEMPO
Olise lança Díaz na transição pelo meio, o colombiano tenta passar entre dois na área e perde para Querfeld.
27'
•
1ºTEMPO
Union segue sem conseguir passar do meio campo.
26'
•
1ºTEMPO
RONNOW! Bola longa pelo alto para a direita da área, Stanisic domina pressionado e finaliza fraco para defesa do goleiro com o pé.
25'
•
1ºTEMPO
Davies gira na linha de fundo pela esquerda cruzando rasteiro e Uduokhai rebate.
24'
•
1ºTEMPO
Olise recebe de Stanisic perto do bico da área pela direita, afunila e chuta com a canhota sem força. Defesa firme de Ronnow.
23'
•
1ºTEMPO
Aos poucos o Bayern vai encontrando brechas na defesa do Union.
22'
•
1ºTEMPO
ROOONNOW!!! Kimmich cruza da ponta direita para segunda trave, Tah mergulha de peixinho e o goleiro espalma no reflexo no canto direito.
21'
•
1ºTEMPO
Festa bávara em Munique.
20'
•
1ºTEMPO
Kimmich lança forte do meio campo para direita e Olise não chega. Tiro de meta.
19'
•
1ºTEMPO
Khedira chega empurrando Musiala por trás e comete falta perto do meio campo.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Perde pressiona funciona pela esquerda do ataque, Davies corta na ponta e serve Musiala na frente da área. O camisa 10 bate forte no canto direito e abre o placar!
18'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
17'
•
1ºTEMPO
Bayern ronda a área em busca de espaços.
16'
•
1ºTEMPO
Olise recebe na meia central acompanhado de perto, abre para canhota e chuta por cima do gol.
15'
•
1ºTEMPO
Union baixa suas linhas e tenta tirar os espaços entre elas.
14'
•
1ºTEMPO
Stanisic recebe de Olise no fundo da área pela direita, bate cruzado sem ângulo e Ronnow espalma.
13'
•
1ºTEMPO
Bayern aperta marcação no ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Olise na entrada da área, o francês não domina direito e ela escapa para Ronnow.
11'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Bayern faz barulho nas arquibancadas.
10'
•
1ºTEMPO
Trimmel bate falta da ala esquerda para o meio da área e Tah corta de cabeça.
9'
•
1ºTEMPO
Díaz chega atrasado na dividida com Haberer e comete falta perto do meio campo.
8'
•
1ºTEMPO
Este é o pior início de temporada da história do Union Berlin.
7'
•
1ºTEMPO
Union todo da intermediária defensiva para trás.
6'
•
1ºTEMPO
Querfeld intercepta passe de Kane na área e recua com Ronnow.
5'
•
1ºTEMPO
Bayern trabalha a bola no campo de ataque.
4'
•
1ºTEMPO
Kimmich alça da meia esquerda e a defesa visitante corta de cabeça.
3'
•
1ºTEMPO
Davies tenta passe por dentro no campo de ataque, mas perde para Haberer.
2'
•
1ºTEMPO
Allianz Arena lotada como de costume.
1'
•
1ºTEMPO
Bayern todo de preto com detalhes coloridos em homenagem a Oktoberfest, Union Berlin inteiro de vermelho.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Allianz Arena!
PRÉ-JOGO
Temos 21°C em Munique.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Times confirmados.
PRÉ-JOGO
OLHO NELE! Harry Kane soma seis jogos nesta temporada com quatro gols e duas assistências.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Benjamin Brand.
PRÉ-JOGO
TABU! As equipes já se enfrentaram 15 vezes contando jogos oficiais e o Union nunca venceu o time da Baviera.
PRÉ-JOGO
Na temporada passada o Bayern goleou o Union Berlin por 4x0 na Allianz Arena.
PRÉ-JOGO
O Union é apenas o 16º com um ponto ainda sem vencer na competição.
PRÉ-JOGO
O Bayern é o quarto colocado na tabela com sete pontos e está invicto no campeonato.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Abertura da quarta rodada da Bundesliga com o Bayern de Munique recebendo o Union Berlin. Acompanhe!
Vincent Kompany
TECNICO
Manuel Neuer
Goleiro
Josip Stanisic
Defesa
Dayot Upamecano
Defesa
Kim Min-Jae
Defesa
Jonathan Tah
Defesa
Alphonso Davies
Meio-Campo
Nathaniel Brown
Defesa
Aleksandar Pavlovic
Meio-Campo
Tom Bischof
Meio-Campo
Joshua Kimmich
Meio-Campo
Jamal Musiala
Atacante
Luis Díaz
Atacante
Ismael Saibari
Atacante
Michael Olise
Atacante
Harry Kane
Atacante
Serge Gnabry
Atacante
Mauro Lustrinelli
TECNICO
Frederik Ronnow
Goleiro
Christopher Trimmel
Defesa
Van den Bosch
Defesa
Leopold Querfeld
Defesa
Felix Uduokhai
Defesa
Tom Rothe
Defesa
Michel Aebischer
Meio-Campo
Rani Khedira
Meio-Campo
Andras Schafer
Meio-Campo
Derrick Kohn
Defesa
Jeong Woo-Yeong
Meio-Campo
Livan Burcu
Atacante
Janik Haberer
Meio-Campo
Aljoscha Kemlein
Meio-Campo
Latte Lath
Atacante
Tim Skarke
Atacante
Benjamin Brand
ÁRBITRO