Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
encerrado
Ursapharm-Arena Spiesen-Elversberg, Alemanha
Elversberg Elversberg
1 × 2
Bayern de Munique Bayern de Munique

3ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Domingo, 13/0912h30

Minuto a Minuto: Elversberg X Bayern de Munique - 13/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Elversberg faz jogo muito bom e sai de cabeça erguida, mas não consegue vencer o poderoso Bayern de Munique, que ganha a segunda no campeonato alemão!

bola

47'

2ºTEMPO

Kimmich bate escanteio fechado da esquerda e Kristof afasta o perigo com um soco para frente.

bola

46'

2ºTEMPO

Olise tabela bola com Luis Diaz na entrada da área e bate por cima do gol.

bola

45'

2ºTEMPO

Sobe a placa com três de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Bayern faz o para brisa na entrada da área adversária e não encontra espaços para finalizar.

bola

43'

2ºTEMPO

Olise tem a bola dominada na ponta direita, corta para o meio e chuta travado pela zaga.

bola

42'

2ºTEMPO

Urbig tenta inverter o jogo para a esquerda em Davies e manda a bola direto para a lateral. Saudades do Neuer...

bola

41'

2ºTEMPO

Olise cobra escanteio da esquerda e o Bayern ronda a área do Elversberg e não deixa o time da casa respirar.

bola

40'

2ºTEMPO

PRA FORAAA!!! Escanteio é cobrado no meio da área, a bola é rebatida para frente e Davies solta a bomba com desvio. É novo escanteio.

bola

39'

2ºTEMPO

Kimmich solta a pancada da entrada da área, a zaga desvia e Kristof é obrigado a fazer grande defesa. Escanteio.

bola

38'

2ºTEMPO

Elversberg x Bayern de Munique é o jogo que encerra a terceira rodada da Bundesliga. Todos os outos oito jogos já foram disputados.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Elversberg, sai Petkov e entra Schnellbacher.

bola

36'

2ºTEMPO

Upamecano rebate a bola no ombro de Stanisic dentro da área, o estádio todo pede pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

35'

2ºTEMPO

Futkeu tenta sair jogando pelo meio e sofre falta por trás de Kimmich.

bola

34'

2ºTEMPO

Luis Diaz parte no contra ataque pela esquerda, Pinckert chega junto no lance e afasta para a lateral.

bola

33'

2ºTEMPO

Bayern troca passesd dentro da área adversária, Kane chuta e Poreba se joga nela para evitar o gol!!!

bola

32'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Em sua primeira aparição no jogo, a bola sobra para Futkeu dentro da área e ele escora tirando tinta da trave de Kristof!

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ntusu cede lugar a Futkeu.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Elversberg. Sai Keidel e entra Condé...

bola

29'

2ºTEMPO

Harry Kane marca o quarto gol na temporada e o primeiro na Bundesliga!

gol

28'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! HARRY KANE!!! Olise acha Pavlovic dentro da área, o meia serve Kane, que domina e fuzila no canto esquerdo, sem chances para Kristof que voa nela, mas não acha nada!!!

bola

28'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

27'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO!!! Desta vez, Olise finaliza com extrema categoria de chapa e a bola beija o poste de Kristof!!!

bola

26'

2ºTEMPO

TIRA EM CIMA DA LINHA! Bayern busca o segundo gol, Olise chuta cruzado, Kristof já está batido no lance e Rohr afasta em cima da linha com um chutão!

bola

25'

2ºTEMPO

ASSIM NÃO!!! Olise acha ótimo passe para Luis Diaz dentro da área, o colombiano tenta dar de letra e Kristof defende com o pé direito!

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e por fim, Musiala entra no lugar de Karl.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Bischof cede lugar a Kimmich...

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... Luis Diaz entra na vaga de Saibari...

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Kompany promove quatro alterações. Davies entra no lugar de Brown...

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Informação importante: Onyeka, que já foi substituído no jogo, recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo lá no primeiro tempo.

amarelo

19'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Keidel pega pesado pra cima de Kane e recebe o cartão amarelo.

bola

18'

2ºTEMPO

É a lei do ex? Krattenmacher fez toda a categoria de base no poderoso da Baviera.

gol

17'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ELVERSBERG!!! KRATTENMACHER!!! O time sai com velocidade pela direita, a bola é invertida em Darvich que serve o camisa 7, ele ajeita sem marcação na entrada da área e chuta colocado, de chapa no ângulo de Urbig para empatar! QUE GOLAÇO!

bola

17'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ELVERSBERG!!!

bola

16'

2ºTEMPO

VAR rapidamente tira a dúvida de todos. Gol devidamente anulado.

bola

15'

2ºTEMPO

Harry Kane recebe bola de Olise nas costas da zaga, faz o giol, mas estava impedido no lance.

bola

14'

2ºTEMPO

Saibari aciona Harry Kane na entrada da área e Kristof sai bem do gol para desarmar de carrinho.

bola

13'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado da esquerda na área de Kristof e Kohr sobe no terceiro andar para afastar de cabeça.

bola

12'

2ºTEMPO

Saibari tenta tabelar com Harry Kane dentro da área e a zaga do Elversberg corta para a lateral.

bola

11'

2ºTEMPO

Poreba recebe bola aberta pela ponta direita, cruza rasteiro fechado e a bola para nas mãos de Urbig.

bola

10'

2ºTEMPO

Olise está caído no gramado e o árbitro da partida paralisa.

bola

9'

2ºTEMPO

Gunther recua a bola totalmente errado para Kristof e quase faz o gol contra para o Bayern.

bola

8'

2ºTEMPO

Neste segundo tempo, a bola fica mais com o time da casa, que não consegue chegar perto do gol de Urbig.

bola

7'

2ºTEMPO

Krattenmacher parte pra cima de Upamecano na quina da área pela esquerda e é desarmado pelo zagueirão.

bola

6'

2ºTEMPO

Darvichj recebe bola de Krattenmacher dentro da área e Kim aparece com muita saúde para desarmar.

bola

5'

2ºTEMPO

Elversberg troca passes no campo de defesa e o Bayern cerca de longe.

bola

4'

2ºTEMPO

Harry Kane recebe bola da esquerda no meio da área e chuta colocado a esquerda do gol de Kristof.

bola

3'

2ºTEMPO

Olise recebe no meio, com um toque tenta avançar para frente na velocidade, mas estica demais.

bola

2'

2ºTEMPO

Broen desce veloz pela esquerda, cruza em direção a Kane e Kristof bem posicionado, encaixa.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Elversberg. Sai Campbell e entra Krattenmacher.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar na Alemanha!!!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa!

bola

49'

1ºTEMPO

Bayern troca passes na defesa e espera o tempo passar.

bola

48'

1ºTEMPO

Kim inverte o jogo muito forte para Karl na ponta direita e o atacante nem vai nela. É lateral para o time da casa.

bola

47'

1ºTEMPO

Vamos até os 50 minutos neste primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Confirmado o gol anulado! E Urbig já bate a bola para frente.

bola

45'

1ºTEMPO

árbitro chama os dois capitães, Kane e Pinckert para conversar longe dos outros jogadores.

bola

44'

1ºTEMPO

Muita demora para a validação ou não do Elversberg. Momentos de tensão.

bola

43'

1ºTEMPO

Jogo ainda não recomeça e o árbitro aguarda o veredito do VAR.

bola

42'

1ºTEMPO

Campbell faz o gol para o Elversberg, mas é marcado o impedimento na origem da jogada.

bola

41'

1ºTEMPO

Elversberg tem a bola no campo de ataque e o Bayern não deixa espaços para penetração.

bola

40'

1ºTEMPO

Kane tenta dar de calcanhar na passagem de Olise e Pinckert faz o corte bem posicionado.

bola

39'

1ºTEMPO

Neste momento, a bola só fica nos pés dos jogadores de vermelho...

bola

38'

1ºTEMPO

Bayern troca passes no meio de campo e vai controlando o jogo até aqui.

bola

37'

1ºTEMPO

Kristof dá chutão para frente, ninguém vai nela e a bola fica de graça com a zaga do Bayern.

bola

36'

1ºTEMPO

Saibari recebe na ponta esquerda, corta para o meio e chuta cruzado a esquerda do gol.

bola

35'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área do Bayern e o árbitro do jogo marca falta de ataque.

bola

34'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Campbell recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta com desvio na zaga. É escanteio.

bola

33'

1ºTEMPO

Não tem jeito! Agora, toda vez que Karl pega na bola, é vaiado pelos torcedores da casa.

bola

32'

1ºTEMPO

Elversberg é valente, briga pela bola no meio de campo e Campbell consegue fazer o desarme.

bola

31'

1ºTEMPO

Harry Kane passa pela marcação na ponta esquerda, cruza e Kristof sai do gol para encaixar no alto.

bola

30'

1ºTEMPO

Darvich recebe na ala esquerda, tenta acionar Ntusu e Kim aparece para fazer o corte.

bola

29'

1ºTEMPO

Elversberg troca passes na saída de bola e os atacantes do Bayern apertam a saída de bola.

bola

28'

1ºTEMPO

Campbell recebe falta de Upamecano na saída de bola do Elvesberg.

bola

27'

1ºTEMPO

Karl faz seu primeiro gol na temporada 26/27.

bola

26'

1ºTEMPO

E o atacante sai comemorando mandando a torcida do Elvesberg calar a boca!

gol

25'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! KARL!!! Saibari cisca pra cima da marcação pela esquerda e cruza rasteiro, Kane fura sem querer e a bola sobra para Karl só escorar no segundo pau para abrir o placar!!!

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

24'

1ºTEMPO

E a torcida local não para de cantar no acanhado estádio.

bola

23'

1ºTEMPO

Petkov dá a bola de presente a Kane na entrada da área, o atacante chuta com desvio na zaga e ganha escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Bayern de Munique troca passes e roda o jogo em seu campo de ataque.

bola

21'

1ºTEMPO

Elvesberg mais uma vez aperta a saída de bola, Saibari aciona Olise com um chutão e o atacante não consegue dominar.

bola

20'

1ºTEMPO

Karl arrisca da entrada da área e Kristof faz a defesa tranquila em dois tempos.

bola

19'

1ºTEMPO

O caçula da Bundesliga dá trabalho para o todo poderoso alemão e joga de igual para igual até aqui.

bola

18'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Elvesberg pressiona a saída de bola com Gunther, ele rouba de Upamecano e cruza da esquerda, Darvich aparece livre na área, dá um carrinho, mas não alcança!

bola

17'

1ºTEMPO

Petkkov cruza forte pela direita, a bola bate em Kim e quase sai o gol contra para Elvesberg!

bola

16'

1ºTEMPO

Gunther desce veloz pela esquerda, cruza rasteiro e Ntusu fura bisonhamente!

bola

15'

1ºTEMPO

Bayern troca passes no meio de campo e o Elvesberg cerca direitinho.

bola

14'

1ºTEMPO

Petkov sai da forte marcação na saída de bola e inverte para ninguém lá na ponta esquerda do ataque do Elvesberg.

bola

13'

1ºTEMPO

Ntusu recebe bola dentro da área, Kim chega junto e o atacante desaba pedindo pênalti. Árbitro manda o jogo seguir.

bola

12'

1ºTEMPO

Olise estica a bola para ninguém e ela fica limpa nos pés de Kristof.

substituicao

11'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E não deu para Onyeka. Ele sai para a entrada de Darvich.

bola

10'

1ºTEMPO

Blitz na entrada da área do Elvesberg e Pavlovic chuta colocado por cima do gol.

bola

9'

1ºTEMPO

Karl recebe de Olise dento da área, ajeita para a canhota e chuta travado pela zaga.

bola

8'

1ºTEMPO

Stanisic recebe de Karl na ponta direita, cruza e a zaga afasta de cabeça.

bola

7'

1ºTEMPO

Os dois atletas recebem atendimento médico. Onyeka bate a cabeça feio na queda e parece estar zonzo.

bola

6'

1ºTEMPO

Onyeka divide bola com Saibari e os dois jogadores ficam estirados no campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Petkov recebe lindo lançamento dento da área, dribla Kim, ajeita o corpo e na sequência tem o chute travado pelo próprio coreano.

bola

4'

1ºTEMPO

Maios u,ma saída de bola e o lateral cedido de graça. Agora a vez é de Brown.

bola

3'

1ºTEMPO

Upamecano erra passe, cede lateral e a torcida local aplaude.

bola

2'

1ºTEMPO

Bayern de Munique troca passes, roda o jogo e o Elvesberg se fecha.

bola

1'

1ºTEMPO

Bischof abre em Saibari na ponta esquerda e o marroquino levanta forte demais.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando!!!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Elvesbeg vem a campo com camisas em preto e branco, calções e meiões brancos. Bayern aparece com o seu tradicional uniforme todo vermelho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O estádio que tem capacidade para cerca de 14.200 está completamente lotado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern modifica o time com relação aos 11 que entraram em campo no jogo do meio de semana da Champions. Kimmich, Gnabry e Musiala estarão no banco de reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Elvesberg faz sua estreia na Bundesliga na temporada 26/27 e começa com o pé direito na elite do futebol alemão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Elvesberg tem 100% de aproveitamento até aqui e está em quarto lugar. Bayern venceu um e empatou outro jogo, com quatro pontos somados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O tempo está nublado na cidade de Spiesen-Elversberg. Os termômetros marcam 18 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 3ª rodada da Bundesliga! Elvesberg recebe o Bayern de Munique na Ursapharm-Arena!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Elversberg ELV

  • Vincent Wagner

    TECNICO

  • Nicolas Kristof

    Goleiro

  • Jan Gyamerah

    Defesa

  • Lukas Pinckert

    Defesa

  • Maximilian Rohr

    Defesa

  • Lasse Gunther

    Defesa

  • Felix KeidelSaiuAmarelo

    Defesa

  • Amara CondéEntrou

    Meio-Campo

  • Lukasz Poreba

    Meio-Campo

  • Francis OnyekaSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Noah DarvichEntrou

    Meio-Campo

  • Lukas PetkovSaiu

    Atacante

  • Luca SchnellbacherEntrou

    Atacante

  • Cole CampbellSaiu

    Atacante

  • Maurice KrattenmacherEntrouGol

    Atacante

  • Mokwa NtusuSaiu

    Atacante

  • Noel FutkeuEntrou

    Atacante

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

  • Jonas Urbig

    Goleiro

  • Josip Stanisic

    Defesa

  • Dayot Upamecano

    Defesa

  • Kim Min-Jae

    Defesa

  • Nathaniel BrownSaiu

    Defesa

  • Alphonso DaviesEntrou

    Meio-Campo

  • Tom BischofSaiu

    Meio-Campo

  • Joshua KimmichEntrou

    Meio-Campo

  • Aleksandar Pavlovic

    Meio-Campo

  • Lennart KarlSaiuGol

    Meio-Campo

  • Jamal MusialaEntrou

    Atacante

  • Ismael SaibariSaiu

    Atacante

  • Luis DíazEntrou

    Atacante

  • Michael Olise

    Atacante

  • Harry KaneGol

    Atacante

  • Sascha Stegemann

    ÁRBITRO

Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).