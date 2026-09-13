3ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 13/09•12h30
Minuto a Minuto: Elversberg X Bayern de Munique - 13/09/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Elversberg faz jogo muito bom e sai de cabeça erguida, mas não consegue vencer o poderoso Bayern de Munique, que ganha a segunda no campeonato alemão!
47'
•
2ºTEMPO
Kimmich bate escanteio fechado da esquerda e Kristof afasta o perigo com um soco para frente.
46'
•
2ºTEMPO
Olise tabela bola com Luis Diaz na entrada da área e bate por cima do gol.
45'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com três de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Bayern faz o para brisa na entrada da área adversária e não encontra espaços para finalizar.
43'
•
2ºTEMPO
Olise tem a bola dominada na ponta direita, corta para o meio e chuta travado pela zaga.
42'
•
2ºTEMPO
Urbig tenta inverter o jogo para a esquerda em Davies e manda a bola direto para a lateral. Saudades do Neuer...
41'
•
2ºTEMPO
Olise cobra escanteio da esquerda e o Bayern ronda a área do Elversberg e não deixa o time da casa respirar.
40'
•
2ºTEMPO
PRA FORAAA!!! Escanteio é cobrado no meio da área, a bola é rebatida para frente e Davies solta a bomba com desvio. É novo escanteio.
39'
•
2ºTEMPO
Kimmich solta a pancada da entrada da área, a zaga desvia e Kristof é obrigado a fazer grande defesa. Escanteio.
38'
•
2ºTEMPO
Elversberg x Bayern de Munique é o jogo que encerra a terceira rodada da Bundesliga. Todos os outos oito jogos já foram disputados.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Elversberg, sai Petkov e entra Schnellbacher.
36'
•
2ºTEMPO
Upamecano rebate a bola no ombro de Stanisic dentro da área, o estádio todo pede pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.
35'
•
2ºTEMPO
Futkeu tenta sair jogando pelo meio e sofre falta por trás de Kimmich.
34'
•
2ºTEMPO
Luis Diaz parte no contra ataque pela esquerda, Pinckert chega junto no lance e afasta para a lateral.
33'
•
2ºTEMPO
Bayern troca passesd dentro da área adversária, Kane chuta e Poreba se joga nela para evitar o gol!!!
32'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Em sua primeira aparição no jogo, a bola sobra para Futkeu dentro da área e ele escora tirando tinta da trave de Kristof!
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ntusu cede lugar a Futkeu.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Elversberg. Sai Keidel e entra Condé...
29'
•
2ºTEMPO
Harry Kane marca o quarto gol na temporada e o primeiro na Bundesliga!
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! HARRY KANE!!! Olise acha Pavlovic dentro da área, o meia serve Kane, que domina e fuzila no canto esquerdo, sem chances para Kristof que voa nela, mas não acha nada!!!
28'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
27'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO!!! Desta vez, Olise finaliza com extrema categoria de chapa e a bola beija o poste de Kristof!!!
26'
•
2ºTEMPO
TIRA EM CIMA DA LINHA! Bayern busca o segundo gol, Olise chuta cruzado, Kristof já está batido no lance e Rohr afasta em cima da linha com um chutão!
25'
•
2ºTEMPO
ASSIM NÃO!!! Olise acha ótimo passe para Luis Diaz dentro da área, o colombiano tenta dar de letra e Kristof defende com o pé direito!
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e por fim, Musiala entra no lugar de Karl.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Bischof cede lugar a Kimmich...
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... Luis Diaz entra na vaga de Saibari...
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Kompany promove quatro alterações. Davies entra no lugar de Brown...
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Informação importante: Onyeka, que já foi substituído no jogo, recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo lá no primeiro tempo.
19'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Keidel pega pesado pra cima de Kane e recebe o cartão amarelo.
18'
•
2ºTEMPO
É a lei do ex? Krattenmacher fez toda a categoria de base no poderoso da Baviera.
17'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ELVERSBERG!!! KRATTENMACHER!!! O time sai com velocidade pela direita, a bola é invertida em Darvich que serve o camisa 7, ele ajeita sem marcação na entrada da área e chuta colocado, de chapa no ângulo de Urbig para empatar! QUE GOLAÇO!
17'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ELVERSBERG!!!
16'
•
2ºTEMPO
VAR rapidamente tira a dúvida de todos. Gol devidamente anulado.
15'
•
2ºTEMPO
Harry Kane recebe bola de Olise nas costas da zaga, faz o giol, mas estava impedido no lance.
14'
•
2ºTEMPO
Saibari aciona Harry Kane na entrada da área e Kristof sai bem do gol para desarmar de carrinho.
13'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado da esquerda na área de Kristof e Kohr sobe no terceiro andar para afastar de cabeça.
12'
•
2ºTEMPO
Saibari tenta tabelar com Harry Kane dentro da área e a zaga do Elversberg corta para a lateral.
11'
•
2ºTEMPO
Poreba recebe bola aberta pela ponta direita, cruza rasteiro fechado e a bola para nas mãos de Urbig.
10'
•
2ºTEMPO
Olise está caído no gramado e o árbitro da partida paralisa.
9'
•
2ºTEMPO
Gunther recua a bola totalmente errado para Kristof e quase faz o gol contra para o Bayern.
8'
•
2ºTEMPO
Neste segundo tempo, a bola fica mais com o time da casa, que não consegue chegar perto do gol de Urbig.
7'
•
2ºTEMPO
Krattenmacher parte pra cima de Upamecano na quina da área pela esquerda e é desarmado pelo zagueirão.
6'
•
2ºTEMPO
Darvichj recebe bola de Krattenmacher dentro da área e Kim aparece com muita saúde para desarmar.
5'
•
2ºTEMPO
Elversberg troca passes no campo de defesa e o Bayern cerca de longe.
4'
•
2ºTEMPO
Harry Kane recebe bola da esquerda no meio da área e chuta colocado a esquerda do gol de Kristof.
3'
•
2ºTEMPO
Olise recebe no meio, com um toque tenta avançar para frente na velocidade, mas estica demais.
2'
•
2ºTEMPO
Broen desce veloz pela esquerda, cruza em direção a Kane e Kristof bem posicionado, encaixa.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Elversberg. Sai Campbell e entra Krattenmacher.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar na Alemanha!!!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa!
49'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes na defesa e espera o tempo passar.
48'
•
1ºTEMPO
Kim inverte o jogo muito forte para Karl na ponta direita e o atacante nem vai nela. É lateral para o time da casa.
47'
•
1ºTEMPO
Vamos até os 50 minutos neste primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Confirmado o gol anulado! E Urbig já bate a bola para frente.
45'
•
1ºTEMPO
árbitro chama os dois capitães, Kane e Pinckert para conversar longe dos outros jogadores.
44'
•
1ºTEMPO
Muita demora para a validação ou não do Elversberg. Momentos de tensão.
43'
•
1ºTEMPO
Jogo ainda não recomeça e o árbitro aguarda o veredito do VAR.
42'
•
1ºTEMPO
Campbell faz o gol para o Elversberg, mas é marcado o impedimento na origem da jogada.
41'
•
1ºTEMPO
Elversberg tem a bola no campo de ataque e o Bayern não deixa espaços para penetração.
40'
•
1ºTEMPO
Kane tenta dar de calcanhar na passagem de Olise e Pinckert faz o corte bem posicionado.
39'
•
1ºTEMPO
Neste momento, a bola só fica nos pés dos jogadores de vermelho...
38'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes no meio de campo e vai controlando o jogo até aqui.
37'
•
1ºTEMPO
Kristof dá chutão para frente, ninguém vai nela e a bola fica de graça com a zaga do Bayern.
36'
•
1ºTEMPO
Saibari recebe na ponta esquerda, corta para o meio e chuta cruzado a esquerda do gol.
35'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área do Bayern e o árbitro do jogo marca falta de ataque.
34'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Campbell recebe bola na ponta esquerda, corta para o meio e chuta com desvio na zaga. É escanteio.
33'
•
1ºTEMPO
Não tem jeito! Agora, toda vez que Karl pega na bola, é vaiado pelos torcedores da casa.
32'
•
1ºTEMPO
Elversberg é valente, briga pela bola no meio de campo e Campbell consegue fazer o desarme.
31'
•
1ºTEMPO
Harry Kane passa pela marcação na ponta esquerda, cruza e Kristof sai do gol para encaixar no alto.
30'
•
1ºTEMPO
Darvich recebe na ala esquerda, tenta acionar Ntusu e Kim aparece para fazer o corte.
29'
•
1ºTEMPO
Elversberg troca passes na saída de bola e os atacantes do Bayern apertam a saída de bola.
28'
•
1ºTEMPO
Campbell recebe falta de Upamecano na saída de bola do Elvesberg.
27'
•
1ºTEMPO
Karl faz seu primeiro gol na temporada 26/27.
26'
•
1ºTEMPO
E o atacante sai comemorando mandando a torcida do Elvesberg calar a boca!
25'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! KARL!!! Saibari cisca pra cima da marcação pela esquerda e cruza rasteiro, Kane fura sem querer e a bola sobra para Karl só escorar no segundo pau para abrir o placar!!!
25'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
24'
•
1ºTEMPO
E a torcida local não para de cantar no acanhado estádio.
23'
•
1ºTEMPO
Petkov dá a bola de presente a Kane na entrada da área, o atacante chuta com desvio na zaga e ganha escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Bayern de Munique troca passes e roda o jogo em seu campo de ataque.
21'
•
1ºTEMPO
Elvesberg mais uma vez aperta a saída de bola, Saibari aciona Olise com um chutão e o atacante não consegue dominar.
20'
•
1ºTEMPO
Karl arrisca da entrada da área e Kristof faz a defesa tranquila em dois tempos.
19'
•
1ºTEMPO
O caçula da Bundesliga dá trabalho para o todo poderoso alemão e joga de igual para igual até aqui.
18'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Elvesberg pressiona a saída de bola com Gunther, ele rouba de Upamecano e cruza da esquerda, Darvich aparece livre na área, dá um carrinho, mas não alcança!
17'
•
1ºTEMPO
Petkkov cruza forte pela direita, a bola bate em Kim e quase sai o gol contra para Elvesberg!
16'
•
1ºTEMPO
Gunther desce veloz pela esquerda, cruza rasteiro e Ntusu fura bisonhamente!
15'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes no meio de campo e o Elvesberg cerca direitinho.
14'
•
1ºTEMPO
Petkov sai da forte marcação na saída de bola e inverte para ninguém lá na ponta esquerda do ataque do Elvesberg.
13'
•
1ºTEMPO
Ntusu recebe bola dentro da área, Kim chega junto e o atacante desaba pedindo pênalti. Árbitro manda o jogo seguir.
12'
•
1ºTEMPO
Olise estica a bola para ninguém e ela fica limpa nos pés de Kristof.
11'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E não deu para Onyeka. Ele sai para a entrada de Darvich.
10'
•
1ºTEMPO
Blitz na entrada da área do Elvesberg e Pavlovic chuta colocado por cima do gol.
9'
•
1ºTEMPO
Karl recebe de Olise dento da área, ajeita para a canhota e chuta travado pela zaga.
8'
•
1ºTEMPO
Stanisic recebe de Karl na ponta direita, cruza e a zaga afasta de cabeça.
7'
•
1ºTEMPO
Os dois atletas recebem atendimento médico. Onyeka bate a cabeça feio na queda e parece estar zonzo.
6'
•
1ºTEMPO
Onyeka divide bola com Saibari e os dois jogadores ficam estirados no campo.
5'
•
1ºTEMPO
Petkov recebe lindo lançamento dento da área, dribla Kim, ajeita o corpo e na sequência tem o chute travado pelo próprio coreano.
4'
•
1ºTEMPO
Maios u,ma saída de bola e o lateral cedido de graça. Agora a vez é de Brown.
3'
•
1ºTEMPO
Upamecano erra passe, cede lateral e a torcida local aplaude.
2'
•
1ºTEMPO
Bayern de Munique troca passes, roda o jogo e o Elvesberg se fecha.
1'
•
1ºTEMPO
Bischof abre em Saibari na ponta esquerda e o marroquino levanta forte demais.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando!!!
PRÉ-JOGO
Elvesbeg vem a campo com camisas em preto e branco, calções e meiões brancos. Bayern aparece com o seu tradicional uniforme todo vermelho.
PRÉ-JOGO
O estádio que tem capacidade para cerca de 14.200 está completamente lotado.
PRÉ-JOGO
Bayern modifica o time com relação aos 11 que entraram em campo no jogo do meio de semana da Champions. Kimmich, Gnabry e Musiala estarão no banco de reservas.
PRÉ-JOGO
Elvesberg faz sua estreia na Bundesliga na temporada 26/27 e começa com o pé direito na elite do futebol alemão.
PRÉ-JOGO
Elvesberg tem 100% de aproveitamento até aqui e está em quarto lugar. Bayern venceu um e empatou outro jogo, com quatro pontos somados.
PRÉ-JOGO
O tempo está nublado na cidade de Spiesen-Elversberg. Os termômetros marcam 18 graus.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar na 3ª rodada da Bundesliga! Elvesberg recebe o Bayern de Munique na Ursapharm-Arena!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Vincent Wagner
TECNICO
Nicolas Kristof
Goleiro
Jan Gyamerah
Defesa
Lukas Pinckert
Defesa
Maximilian Rohr
Defesa
Lasse Gunther
Defesa
Felix Keidel
Defesa
Amara Condé
Meio-Campo
Lukasz Poreba
Meio-Campo
Francis Onyeka
Meio-Campo
Noah Darvich
Meio-Campo
Lukas Petkov
Atacante
Luca Schnellbacher
Atacante
Cole Campbell
Atacante
Maurice Krattenmacher
Atacante
Mokwa Ntusu
Atacante
Noel Futkeu
Atacante
Vincent Kompany
TECNICO
Jonas Urbig
Goleiro
Josip Stanisic
Defesa
Dayot Upamecano
Defesa
Kim Min-Jae
Defesa
Nathaniel Brown
Defesa
Alphonso Davies
Meio-Campo
Tom Bischof
Meio-Campo
Joshua Kimmich
Meio-Campo
Aleksandar Pavlovic
Meio-Campo
Lennart Karl
Meio-Campo
Jamal Musiala
Atacante
Ismael Saibari
Atacante
Luis Díaz
Atacante
Michael Olise
Atacante
Harry Kane
Atacante
Sascha Stegemann
ÁRBITRO