2ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 05/09•13h30
Minuto a Minuto: Schalke 04 X Bayern de Munique - 05/09/2026
48'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo!!!! O Schalke 04 segura a pressão do adversário e empata sem gols pela segunda rodada da Bundesliga.
47'
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2ºTEMPO
Olise tenta o lance pessoal na direita e é desarmado.
46'
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2ºTEMPO
Luis Díaz cruza na área, a bola passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo.
45'
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2ºTEMPO
O árbitro aponta três minutos de acréscimo.
44'
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2ºTEMPO
A torcida local vibra a casa desarme feito pelo Schalke 04. Empate até agora com gosto de vitória.
43'
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2ºTEMPO
Luis Díaz tenta a tabela dentro da grande área e erra o passe.
41'
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2ºTEMPO
ESPETACULAR!!!!! Arremate fantástico de Kane, Karius se estica todo e faz a defesa do jogo para evitar o gol.
40'
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2ºTEMPO
A equipe do Bayern começa a perder a paciência e comete erros no ataque.
39'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No time da casa entra Kenan Karaman e sai Adil Aouchiche.
37'
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2ºTEMPO
Olise ganha escanteio na direita. Na cobrança curta a bola é alçada na área e Karius segura.
35'
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2ºTEMPO
Mesmo com essa posse de bola, os bávaros seguem sofrendo com a defesa do time da casa.
32'
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2ºTEMPO
Atualizando a posse de bola, Schalke 18% x 82% Bayern de Munique.
29'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Wober entra no lugar de Kurucay.
28'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mais trocas no time da casa, Dejan Ljubicic deixa o jogo para a entada de Vozar.
27'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Anti-jogo de Nikola Katic na cobrança do lateral e amarelo para ele.
26'
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2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Aleksandar Pavlovic para o ataque com falta dura e recebe amarelo.
24'
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2ºTEMPO
Olise bate escanteio da direita e Karius segura mais uma no alto.
23'
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2ºTEMPO
Atualizando as finalizações, Schalke 4 x 11 Bayern de Munique.
22'
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2ºTEMPO
Mesmo com o sufoco que o time está sofrendo, a torcida segue na festa.
20'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Na outra mexida entra Becker e sai Gosens.
19'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no time da casa, sak Edimbe e entra Ayhan.
18'
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2ºTEMPO
INCRÍVEL!!!!! Konrad Laimer recebe livre, solto, na grande área pela direita e chuta na rede pelo lado de fora.......
17'
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2ºTEMPO
Kane recebe na marca do pènalti, faz o giro e é travado no arremate.
15'
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2ºTEMPO
Olise pega sobra na grande área e deixa a bola escapar pela linha de fundo.
15'
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2ºTEMPO
Olise pega sobra na grande área e deixa a bola escapar pela linha de fundo.
14'
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2ºTEMPO
Pressão total do Bayern, e Luiz Diaz perde mais uma chance com falha na finaliação.
11'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lennart Karl deixa a partida e Musiala entra.
10'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Olise vem para o jogo no lugar de Saibari.
9'
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2ºTEMPO
Kompany, técnico do Bayern prepara mais duas trocas.
7'
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2ºTEMPO
Diaz recebe na área em bom lance, tenta a cavadinha e Hasan Kurucay faz o corte providencial.
6'
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2ºTEMPO
Ismael Saibari tenta o arremate e é travado na entrada da área.
5'
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2ºTEMPO
Primeiros minutos do segundo tempo seguem na mesma balada, pressão dos bávaros e boa defesa do time da casa.
3'
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2ºTEMPO
Luis Díaz faz a jogada pessoal na grande área e perde a bola para o marcador.
2'
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2ºTEMPO
Harry Kane tenta a primeira jogada na entrada da área e sofre o desarme.
1'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Brown não volta pelo Bayern e Kane vem para o jogo.
0'
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2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa a etapa complementar!!!
47'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo de um Bayern de Munique dominante, mas sem efetividade nos arremates.
45'
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1ºTEMPO
Teremos dois minutos de compensação.
43'
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1ºTEMPO
Luis Díaz faz jogada de linha de fundo pela esquerda e cruza, Loris Karius faz a defesa.
42'
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1ºTEMPO
Joshua Kimmich cobra pelo alto e a zaga corta sem problemas.
41'
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1ºTEMPO
Falta perigosa para o Bayern na entrada da área pela esquerda.
40'
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1ºTEMPO
Diaz recebe de Brown na grande área e finaliza para fora!!!
38'
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1ºTEMPO
Robin Gosens recebe na área, tenta dominar, é marcado por Upamecano e perde a bola.
37'
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1ºTEMPO
Esta foi a primeira finalização do Schalke na partida.
36'
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1ºTEMPO
Adil Aouchiche cobra direto e Neuer faz defesa!!!!
35'
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1ºTEMPO
A infração é na entrada na área, boa chance de conclusão para o time da casa.
34'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Upamecano por falta em Moussa Sylla.
33'
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1ºTEMPO
Aleksandar Pavlovic sente após ser atingido em disputa de bola.
32'
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1ºTEMPO
O Bayern tem 77% de posse de bola até este momento do jogo.
31'
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1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Dina Edimbe faz falta dura e recebe amarelo.
29'
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1ºTEMPO
Ismael Saibari arrisca da entrada da área e a bola com muito perigo!!
27'
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1ºTEMPO
Ismael Saibari cruza da esquerda e a zaga corta o perigo.
25'
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1ºTEMPO
Escanteio para o Bayern, mas muita confusão na área e o árbitro faz a advertência.
23'
•
1ºTEMPO
Jogaores do Schalke reclamam toque de mão de Dayot Upamecano na grande área. O juiz manda seguir.
21'
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1ºTEMPO
Chutes no gol, 0 x 2......o time da casa ainda não exigiu de Neuer.
20'
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1ºTEMPO
Detalhe para a festa impressionante que a torcida do Schalke faz nas arquibancadas.
19'
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1ºTEMPO
Hasan Kurucay cobra na área e a zaga bávara tira o perigo.
18'
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1ºTEMPO
Mais uma falta, agora foi a vez de Konrad Laimer cometer a infração. Chance na bola parada.
17'
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1ºTEMPO
Ismael Saibari faz falta no meio de campo e é advertido verbalmente.
15'
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1ºTEMPO
Joshua Kimmich bate escanteio e Karius segura firme no alto.
13'
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1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento de Katic.
12'
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1ºTEMPO
KARIUS!!!! Brown recebe ótima bola na área e finaliza a queima roupa. Goleiro do Schalke faz grande defesa.
10'
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1ºTEMPO
Primeiro dez minutos de completo domínio do time visitante.
8'
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1ºTEMPO
Alphonso Davies avança pela esquerda e finaliza com perigo para Karius.
6'
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1ºTEMPO
Dejan Ljubicic tenta o passe em profundidade e a zaga do Bayern recupera.
5'
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1ºTEMPO
Luis Díaz tenta a jogada pessoal na linha de fundo pela esquerda e sai com bola e tudo.
4'
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1ºTEMPO
Bayern de Munique começa com mais posse de bola neste primeiro tempo.
1'
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1ºTEMPO
Karl arrisca e Karius faz a defesa.
0'
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1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo em Gelsenkirchen.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para a partida!!
PRÉ-JOGO
Equipes vem para o gramado.
PRÉ-JOGO
Casa cheia na Veltins Arena em Gelsenkirchen.
PRÉ-JOGO
Boa tarde torcedor. Em instantes, Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam pela Bundesliga.
Miron Muslic
TECNICO
Loris Karius
Goleiro
Timo Becker
Defesa
Nikola Katic
Defesa
Hasan Kurucay
Defesa
Maximilian Wober
Defesa
Dina Edimbe
Meio-Campo
Mertcan Ayhan
Defesa
Soufiane El-Faouzi
Meio-Campo
Satoshi Tanaka
Meio-Campo
Robin Gosens
Defesa
Vitalie Becker
Defesa
Dejan Ljubicic
Meio-Campo
Luca Vozar
Meio-Campo
Adil Aouchiche
Atacante
Junior Adamu
Atacante
Moussa Sylla
Atacante
Vincent Kompany
TECNICO
Manuel Neuer
Goleiro
Konrad Laimer
Meio-Campo
Dayot Upamecano
Defesa
Jonathan Tah
Defesa
Alphonso Davies
Meio-Campo
Joshua Kimmich
Meio-Campo
Aleksandar Pavlovic
Meio-Campo
Lennart Karl
Meio-Campo
Jamal Musiala
Atacante
Nathaniel Brown
Defesa
Harry Kane
Atacante
Luis Díaz
Atacante
Ismael Saibari
Atacante
Michael Olise
Atacante