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encerrado
Veltins Arena Gelsenkirchen, Alemanha
Schalke 04 Schalke 04
0 × 0
Bayern de Munique Bayern de Munique

2ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 05/0913h30

Minuto a Minuto: Schalke 04 X Bayern de Munique - 05/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo!!!! O Schalke 04 segura a pressão do adversário e empata sem gols pela segunda rodada da Bundesliga.

bola

47'

2ºTEMPO

Olise tenta o lance pessoal na direita e é desarmado.

bola

46'

2ºTEMPO

Luis Díaz cruza na área, a bola passa por todo mundo e se perde pela linha de fundo.

bola

45'

2ºTEMPO

O árbitro aponta três minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

A torcida local vibra a casa desarme feito pelo Schalke 04. Empate até agora com gosto de vitória.

bola

43'

2ºTEMPO

Luis Díaz tenta a tabela dentro da grande área e erra o passe.

bola

41'

2ºTEMPO

ESPETACULAR!!!!! Arremate fantástico de Kane, Karius se estica todo e faz a defesa do jogo para evitar o gol.

bola

40'

2ºTEMPO

A equipe do Bayern começa a perder a paciência e comete erros no ataque.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No time da casa entra Kenan Karaman e sai Adil Aouchiche.

bola

37'

2ºTEMPO

Olise ganha escanteio na direita. Na cobrança curta a bola é alçada na área e Karius segura.

bola

35'

2ºTEMPO

Mesmo com essa posse de bola, os bávaros seguem sofrendo com a defesa do time da casa.

bola

32'

2ºTEMPO

Atualizando a posse de bola, Schalke 18% x 82% Bayern de Munique.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Wober entra no lugar de Kurucay.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mais trocas no time da casa, Dejan Ljubicic deixa o jogo para a entada de Vozar.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Anti-jogo de Nikola Katic na cobrança do lateral e amarelo para ele.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Aleksandar Pavlovic para o ataque com falta dura e recebe amarelo.

bola

24'

2ºTEMPO

Olise bate escanteio da direita e Karius segura mais uma no alto.

bola

23'

2ºTEMPO

Atualizando as finalizações, Schalke 4 x 11 Bayern de Munique.

bola

22'

2ºTEMPO

Mesmo com o sufoco que o time está sofrendo, a torcida segue na festa.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Na outra mexida entra Becker e sai Gosens.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no time da casa, sak Edimbe e entra Ayhan.

bola

18'

2ºTEMPO

INCRÍVEL!!!!! Konrad Laimer recebe livre, solto, na grande área pela direita e chuta na rede pelo lado de fora.......

bola

17'

2ºTEMPO

Kane recebe na marca do pènalti, faz o giro e é travado no arremate.

bola

15'

2ºTEMPO

Olise pega sobra na grande área e deixa a bola escapar pela linha de fundo.

bola

15'

2ºTEMPO

Olise pega sobra na grande área e deixa a bola escapar pela linha de fundo.

bola

14'

2ºTEMPO

Pressão total do Bayern, e Luiz Diaz perde mais uma chance com falha na finaliação.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lennart Karl deixa a partida e Musiala entra.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Olise vem para o jogo no lugar de Saibari.

bola

9'

2ºTEMPO

Kompany, técnico do Bayern prepara mais duas trocas.

bola

7'

2ºTEMPO

Diaz recebe na área em bom lance, tenta a cavadinha e Hasan Kurucay faz o corte providencial.

bola

6'

2ºTEMPO

Ismael Saibari tenta o arremate e é travado na entrada da área.

bola

5'

2ºTEMPO

Primeiros minutos do segundo tempo seguem na mesma balada, pressão dos bávaros e boa defesa do time da casa.

bola

3'

2ºTEMPO

Luis Díaz faz a jogada pessoal na grande área e perde a bola para o marcador.

bola

2'

2ºTEMPO

Harry Kane tenta a primeira jogada na entrada da área e sofre o desarme.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Brown não volta pelo Bayern e Kane vem para o jogo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa a etapa complementar!!!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo de um Bayern de Munique dominante, mas sem efetividade nos arremates.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de compensação.

bola

43'

1ºTEMPO

Luis Díaz faz jogada de linha de fundo pela esquerda e cruza, Loris Karius faz a defesa.

bola

42'

1ºTEMPO

Joshua Kimmich cobra pelo alto e a zaga corta sem problemas.

bola

41'

1ºTEMPO

Falta perigosa para o Bayern na entrada da área pela esquerda.

bola

40'

1ºTEMPO

Diaz recebe de Brown na grande área e finaliza para fora!!!

bola

38'

1ºTEMPO

Robin Gosens recebe na área, tenta dominar, é marcado por Upamecano e perde a bola.

bola

37'

1ºTEMPO

Esta foi a primeira finalização do Schalke na partida.

bola

36'

1ºTEMPO

Adil Aouchiche cobra direto e Neuer faz defesa!!!!

bola

35'

1ºTEMPO

A infração é na entrada na área, boa chance de conclusão para o time da casa.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Upamecano por falta em Moussa Sylla.

bola

33'

1ºTEMPO

Aleksandar Pavlovic sente após ser atingido em disputa de bola.

bola

32'

1ºTEMPO

O Bayern tem 77% de posse de bola até este momento do jogo.

amarelo

31'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Dina Edimbe faz falta dura e recebe amarelo.

bola

29'

1ºTEMPO

Ismael Saibari arrisca da entrada da área e a bola com muito perigo!!

bola

27'

1ºTEMPO

Ismael Saibari cruza da esquerda e a zaga corta o perigo.

bola

25'

1ºTEMPO

Escanteio para o Bayern, mas muita confusão na área e o árbitro faz a advertência.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogaores do Schalke reclamam toque de mão de Dayot Upamecano na grande área. O juiz manda seguir.

bola

21'

1ºTEMPO

Chutes no gol, 0 x 2......o time da casa ainda não exigiu de Neuer.

bola

20'

1ºTEMPO

Detalhe para a festa impressionante que a torcida do Schalke faz nas arquibancadas.

bola

19'

1ºTEMPO

Hasan Kurucay cobra na área e a zaga bávara tira o perigo.

bola

18'

1ºTEMPO

Mais uma falta, agora foi a vez de Konrad Laimer cometer a infração. Chance na bola parada.

bola

17'

1ºTEMPO

Ismael Saibari faz falta no meio de campo e é advertido verbalmente.

bola

15'

1ºTEMPO

Joshua Kimmich bate escanteio e Karius segura firme no alto.

bola

13'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento de Katic.

bola

12'

1ºTEMPO

KARIUS!!!! Brown recebe ótima bola na área e finaliza a queima roupa. Goleiro do Schalke faz grande defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Primeiro dez minutos de completo domínio do time visitante.

bola

8'

1ºTEMPO

Alphonso Davies avança pela esquerda e finaliza com perigo para Karius.

bola

6'

1ºTEMPO

Dejan Ljubicic tenta o passe em profundidade e a zaga do Bayern recupera.

bola

5'

1ºTEMPO

Luis Díaz tenta a jogada pessoal na linha de fundo pela esquerda e sai com bola e tudo.

bola

4'

1ºTEMPO

Bayern de Munique começa com mais posse de bola neste primeiro tempo.

bola

1'

1ºTEMPO

Karl arrisca e Karius faz a defesa.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo em Gelsenkirchen.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para a partida!!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes vem para o gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Casa cheia na Veltins Arena em Gelsenkirchen.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde torcedor. Em instantes, Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam pela Bundesliga.

Schalke 04 SCH

  • Miron Muslic

    TECNICO

  • Loris Karius

    Goleiro

  • Timo Becker

    Defesa

  • Nikola KaticAmarelo

    Defesa

  • Hasan KurucaySaiu

    Defesa

  • Maximilian WoberEntrou

    Defesa

  • Dina EdimbeSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Mertcan AyhanEntrou

    Defesa

  • Soufiane El-Faouzi

    Meio-Campo

  • Satoshi Tanaka

    Meio-Campo

  • Robin GosensSaiu

    Defesa

  • Vitalie BeckerEntrou

    Defesa

  • Dejan LjubicicSaiu

    Meio-Campo

  • Luca VozarEntrou

    Meio-Campo

  • Adil AouchicheSaiu

    Atacante

  • Junior AdamuEntrou

    Atacante

  • Moussa Sylla

    Atacante

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

  • Manuel Neuer

    Goleiro

  • Konrad Laimer

    Meio-Campo

  • Dayot UpamecanoAmarelo

    Defesa

  • Jonathan Tah

    Defesa

  • Alphonso Davies

    Meio-Campo

  • Joshua Kimmich

    Meio-Campo

  • Aleksandar PavlovicAmarelo

    Meio-Campo

  • Lennart KarlSaiu

    Meio-Campo

  • Jamal MusialaEntrou

    Atacante

  • Nathaniel BrownSaiu

    Defesa

  • Harry KaneEntrou

    Atacante

  • Luis Díaz

    Atacante

  • Ismael SaibariSaiu

    Atacante

  • Michael OliseEntrou

    Atacante

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