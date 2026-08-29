25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 29/08•20h
Minuto a Minuto: São Paulo X RB Bragantino - 29/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Depois de 10 rodadas, São Paulo volta a vencer no Brasileirão e bate o Red Bull Bragantino por 2x1 no Morumbi.
52'
•
2ºTEMPO
Além dos sete, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de oito.
51'
•
2ºTEMPO
Fernando arranca no ataque, tromba com Arboleda e bola sobra com Rafael.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Calleri amarelado no banco.
50'
•
2ºTEMPO
Preparador físico do São Paulo, Pedro Campos, é advertido com cartão amarelo por reclamação.
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Djhordney recebe na direita de ataque e parte para a finta. Juninho Capixaba chega forte, comete a falta e ganha o amarelinho.
48'
•
2ºTEMPO
Se lança todo ao ataque o Red Bull Bragantino, acreditando pelo menos no gol de empate.
47'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
46'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! FERNANDO! Após checagem, não é identificada a posição de impedimento no início da jogada e gol de Fernando é validado. Cruzamento de Mosquera da esquerda e finalização da pequena área. Bragantino diminui.
46'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!
45'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo traça as linhas e verifica a posição de impedimento no lance.
44'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Mosquera recebe na esquerda de ataque e cruza rasteiro. Fernando completa pra rede na pequena área. Bandeira aponta impedimento no lance.
43'
•
2ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o time do São Paulo, tentando gastar o tempo.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Henry Mosquera por falta forte em Pablo Maia no meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra André Silva por reclamação.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Artur deixa o jogo e entra Ferreira.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Danielzinho e entra Djhordney.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Pedro Henrique por reclamação.
39'
•
2ºTEMPO
Yuri Alves derruba Danielzinho no meio de campo. São paulino cai com a mão na bola e a infração é marcada. Os dois se desentendem, mas juizão contorna a situação na lábia.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo por cera.
38'
•
2ºTEMPO
Juninho Capixaba chuta de fora da área. Rafael defende com facilidade.
37'
•
2ºTEMPO
Fernando pega sobra dentro da área do São Paulo e chuta. Bola desvia na marcação e sai em escanteio para o Massa Bruta.
36'
•
2ºTEMPO
Artur cobra escanteio da direita. André Silva aparece bem de cabeça, mas Tiago Volpi faz a defesa, bem posicionado.
35'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Gustavo Marques trava e joga pra escanteio.
34'
•
2ºTEMPO
Torcida do São Paulo faz a festa nas arquibancadas.
33'
•
2ºTEMPO
Artur arranca no contra ataque pela esquerda. Gustavo Marques antecipa bem e manda um bico pra linha lateral.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Red Bull Bragantino. Sai Isidro Pitta e entra Yuri Alves.
31'
•
2ºTEMPO
Gustavo Neves erra passe pela direita de ataque, jogando direto pra linha de fundo.
30'
•
2ºTEMPO
Lucas Ramon força demais no passe pra Marcos Antônio na direita de ataque. Posse é do Bragantino.
29'
•
2ºTEMPO
Ritmo da partida é lento nesse momento. Braga precisa correr atrás, mas não consegue levar perigo real ao gol de Rafael. São Paulo ataca com cautela e se fecha bem na defesa.
28'
•
2ºTEMPO
Cruzamento pela direita de ataque de Sant Anna. Pra ninguém. Bola passa por toda a área mandante.
27'
•
2ºTEMPO
Mosquera tenta finta pela esquerda de ataque. Domingos Duarte rasga e faz o corte.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Luciano vai descansar e entra Pablo Maia no seu lugar.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no São Paulo. Sai Buta e entra Lucas Ramon.
25'
•
2ºTEMPO
Artur cruza pela direita de ataque. André Silva tenta a cabeçada na pequena área, mas Pedro Henrique joga pra escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o São Paulo.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Herrera também sai e entra Gustavo Neves no seu lugar.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Red Bull Bragantino. Sai Lucas Barbosa e entra Henry Mosquera.
22'
•
2ºTEMPO
Lucas Barbosa chuta de longe. Rafael encaixa no meio do gol.
21'
•
2ºTEMPO
Artur recebe boa bola na área adversária pela direita. Ele finaliza fraquinho. Tiago Volpi pega mais uma.
20'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio arrisca de fora da área, de canhota. Tiago Volpi cai no canto direito e faz a defesa com tranquilidade.
19'
•
2ºTEMPO
São Paulo domina as ações da partida nesse momento. Braga recua.
18'
•
2ºTEMPO
Mais um desarme de Gustavo Marques, agora no carrinho pra cima de Marcos Antônio pela direita do ataque do Tricolor.
17'
•
2ºTEMPO
Bola na linha de fundo pela direita de ataque para Buta. Gustavo Marques aperta a marcação e corta pra escanteio.
16'
•
2ºTEMPO
Bola alçada por Herrera pela direita de ataque. Arboleda sobe e afasta de cabeça.
15'
•
2ºTEMPO
Bola pra Isidro Pitta na direita de ataque. Sabino divide com ele e cede escanteio.
14'
•
2ºTEMPO
Equipe médica do Bragantino atende Sant Anna em campo, ele se recupera e bola volta a rolar.
13'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Sant Anna sente dores na lombar após dividida no ataque, pela direita, com Sabino.
12'
•
2ºTEMPO
Danielzinho tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e erra passe. Sabino recupera na sequência da jogada.
11'
•
2ºTEMPO
Na sua primeira participação no jogo, André Silva disputa no meio de campo e é desarmado por Herrera.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no São Paulo. Sai Gustavo Santana, sentindo lesão, e entra André Silva no seu lugar.
9'
•
2ºTEMPO
TIAGO VOOOLPI! Marcos Antônio cruza pela direita de ataque. Iago aparece bem na área adversária e finaliza de cabeça. Tiago Volpi faz boa defesa.
8'
•
2ºTEMPO
Bragantino corre atrás do prejuízo e se lança ao ataque. São Paulo encontra muitos espaços para contra atacar.
7'
•
2ºTEMPO
Buta recebe na direita de ataque, tenta a finta e é desarmado por Fernando, que volta pra ajudar na marcação.
6'
•
2ºTEMPO
Isidro Pitta vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Arboleda.
5'
•
2ºTEMPO
Marcos Antônio chuta de fora da área e manda à direita do gol de Tiago Volpi.
4'
•
2ºTEMPO
Mais uma bola pra Fernando na esquerda de ataque. Dessa vez Buta chega junto e desarma o lance.
3'
•
2ºTEMPO
Escanteio cobrado da esquerda por Rodriguinho. Rafael sobe e afasta no soco.
2'
•
2ºTEMPO
Rodriguinho dá bom passe pra Fernando pela esquerda de ataque. Ele tenta cruzar e ganha um escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eric Ramires também deixa o jogo para a entrada de Fabinho.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Red Bull Bragantino volta com mexidas. Sai Vinicinho e entra Fernando.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
54'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
53'
•
1ºTEMPO
Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos oito já dados. Total de nove.
52'
•
1ºTEMPO
Luciano vai até a linha de fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Defesa visitante manda um bico pra escanteio.
51'
•
1ºTEMPO
Herrera tenta chute de fora da área. Zaga do Tricolor trava e afasta.
50'
•
1ºTEMPO
Feliz da vida a torcida do São Paulo, acreditando que, após 10 rodadas no Brasileirão, essa sequência morrerá hoje.
49'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! GUSTAVO SANTANA! Após cobrança de escanteio da esquerda de Iago, bola bate no defensor do Braga e sofra limpa com Gustavo Santana, que gira rápido e manda pra rede. Amplia o São Paulo.
49'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
48'
•
1ºTEMPO
Ataque rápido do São Paulo. Luciano recebe na área do Braga e chuta. Bola bate na zaga e sai em escanteio.
47'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa o Bragantino, pressionado pelos atacantes do São Paulo.
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Sant Anna por falta em Gustavo Santana no meio de campo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos oito minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Gustavo Marques chuta de fora da área, pega mal demais na bola e isola.
43'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa tenta jogada pela direita de ataque e descola um escanteio para o Bragantino.
42'
•
1ºTEMPO
Juninho Capixaba recebe na área do São Paulo pela esquerda. Ele rola para o meio e Domingos Duarte tira o perigo.
41'
•
1ºTEMPO
Cresce no jogo o São Paulo, que encurrala o adversário nesse momento.
40'
•
1ºTEMPO
Artur recebe de Marcos Antônio na área do Braga pela direita. Ele finaliza desequilibrado e manda na rede pelo lado de fora.
39'
•
1ºTEMPO
Danielzinho cobra escanteio pela esquerda de ataque. Defesa visitante afasta.
38'
•
1ºTEMPO
Lançamento pra Buta na ponta direita de ataque. Juninho Capixaba corta e joga pra escanteio.
37'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Tricolor aumenta o volume nas arquibancadas, empurrando sua equipe.
36'
•
1ºTEMPO
Luciano dá bonito chapéu em Juninho Capixaba no meio de campo e é parado com falta.
35'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio força demais o passe pra Iago na ponta esquerda de ataque. Bola se perde pela linha de fundo.
34'
•
1ºTEMPO
Depois de alguns minutos somente se defendendo, São Paulo volta a trabalhar a bola no campo ofensivo.
33'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio da esquerda de Danielzinho. Defesa rebate pelo alto e afasta o perigo.
32'
•
1ºTEMPO
Danielzinho levanta pela direita de ataque. Arboleda tenta passe de cabeça, bola toca em Gustavo Marques e sai em escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Buta carrega pela direita de ataque e toma um rapa de Vinicinho. Falta.
30'
•
1ºTEMPO
Juninho Capixaba tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola raspa em Sabino no caminho e sai em escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
Inteiro no campo de defesa o time do São Paulo.
28'
•
1ºTEMPO
Marcos Antônio divide com Eric Ramires no meio de campo e infração é apontada.
27'
•
1ºTEMPO
Isidro Pitta empurra Arboleda no campo de ataque. Falta marcada.
26'
•
1ºTEMPO
Time visitante com mais volume de jogo nesse momento. São Paulo recua e aposta somente nos contra ataques.
25'
•
1ºTEMPO
QUE CANUDO! Lucas Barbosa ganha a jogada de Marcos Antônio na entrada da área do São Paulo e manda uma sapatada. Bola passa por cima do gol de Rafael.
24'
•
1ºTEMPO
Herrera é acionado na direita de ataque. Sabino marca de perto e joga pra linha lateral.
23'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa divide com Iago no meio de campo, leva a melhor e sai com a bola dominada.
22'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Massa Bruta.
21'
•
1ºTEMPO
Buta cruza pela direita de ataque. Tiago Volpi sobe no terceiro andar e fica com ela.
20'
•
1ºTEMPO
Isidro Pitta tenta de fora da área. Bola acerta a defesa do Tricolor e fica limpa com Rafael.
19'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa erra inversão no meio de campo, Buta faz o corte, mas Braga mantém a posse.
18'
•
1ºTEMPO
BOA CHEGADA! Artur arruma de fora da área e bate. Bola carimba a marcação e fica viva. Gustavo Santana mete a cabeça nela e Tiago Volpi vai buscar no canto esquerdo.
17'
•
1ºTEMPO
Cruzamento pela direita de ataque de Sant Anna. Sabino afasta de cabeça e bola sai pela linha lateral.
16'
•
1ºTEMPO
Iago prende a bola pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Sant Anna.
15'
•
1ºTEMPO
Tenta responder rápido o Red Bull Bragantino, que se lança ao campo de ataque.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Batida no cantinho esquerdo de Tiago Volpi, que acerta o lado, mas não chega nela. Tricolor na frente.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!
13'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pitta amarelado.
13'
•
1ºTEMPO
Luciano com a bola nas mãos, se preparando para a cobrança. Tiago Volpi tenta pressionar o atacante do São Paulo.
12'
•
1ºTEMPO
Jogadores do Braga reclamam muito, mas marcação está mantida.
11'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Após checagem no vídeo, juiz aponta a marca da cal. Falta de Pedro Henrique em cima de Luciano dentro da área do Bragantino.
10'
•
1ºTEMPO
Segue analisando a jogada no monitor Anderson Daronco.
9'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo chama o juiz para analisar a jogada no monitor. Provável penalidade máxima para o São Paulo.
8'
•
1ºTEMPO
Muita reclamação pelo lado são paulino. Luciano cai fora da área, se levanta e tenta prosseguir, mas cai dentro da área em seguida. Nenhuma das duas supostas infrações é marcada pela arbitragem.
7'
•
1ºTEMPO
Luciano recebe no ataque, pela esquerda e, depois de disputa com o marcador, desaba pedindo falta. Juizão manda o jogo seguir.
6'
•
1ºTEMPO
Com o apoio da torcida, Tricolor tenta se ajustar em campo e troca passes no meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Artur é lançado no comando de ataque e, no quique da bola, ele perde a passada e comete falta em Gustavo Marques.
4'
•
1ºTEMPO
Marca alto o Massa Bruta, dificultando a saída de jogo do São Paulo.
3'
•
1ºTEMPO
Herrera tenta jogada no ataque, pela direita. Danielzinho chega junto e corta, mandando pra linha lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Lucas Barbosa cruza com veneno pela direita de ataque. Domingos Duarte faz corte providencial e joga pra escanteio.
1'
•
1ºTEMPO
O São Paulo joga todo de branco. O Red Bull Bragantino vem a campo todo de preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).
PRÉ-JOGO
Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Tiago Volpi; Sant Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Vinicinho.
PRÉ-JOGO
São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Buta, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano e Iago; Artur e Gustavo Santana.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Lucas, Lucca e Victor Sá, lesionados. Os visitantes não contarão com Davi Gomes e Vanderlan, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado dos bragantinos, o foco total é emendar a segunda vitória consecutiva e encostar ainda mais nos primeiros colocados da competição.
PRÉ-JOGO
O time da capital conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer. A equipe não sabe o que é vencer no Brasileirão há 10 rodadas. O último triunfo ocorreu no dia 25/04, quando bateu o Mirassol por 1x0.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou a Chapecoense e perdeu por 1x0. O Massa Bruta jogou em casa contra o Grêmio e levou a melhor, vencendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O São Paulo ocupa a 13ª colocação na tabela, com 27 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 7ª posição, com 35 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 60 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 29, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 15 oportunidades, além de 16 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 25ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
Dorival Júnior
TECNICO
Rafael
Goleiro
Domingos Duarte
Defesa
Robert Arboleda
Defesa
Sabino
Defesa
Aurélio Buta
Defesa
Lucas Ramon
Defesa
Marcos Antônio
Meio-Campo
Danielzinho
Meio-Campo
Djhordney
Meio-Campo
Luciano
Atacante
Pablo Maia
Meio-Campo
Iago
Defesa
Artur
Atacante
Ferreira
Atacante
Gustavo Santana
Atacante
André Silva
Atacante
Vagner Mancini
TECNICO
Tiago Volpi
Goleiro
Agustín Sant Anna
Defesa
Pedro Henrique
Defesa
Gustavo Marques
Defesa
Juninho Capixaba
Defesa
Eric Ramires
Meio-Campo
Fabinho
Meio-Campo
Rodriguinho
Meio-Campo
Lucas Barbosa
Atacante
Henry Mosquera
Atacante
José Herrera
Atacante
Gustavo Neves
Meio-Campo
Isidro Pitta
Atacante
Yuri Alves
Meio-Campo
Vinicinho
Atacante
Fernando Santos
Atacante
Anderson Daronco (RS)
ÁRBITRO
Daniel Paulo Ziolli (SP)
ASSISTENTE
Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
ASSISTENTE
Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
QUARTO ÁRBITRO