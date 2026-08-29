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encerrado
Morumbis São Paulo, São Paulo
São Paulo São Paulo
2 × 1
RB Bragantino RB Bragantino

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 29/0820h

Minuto a Minuto: São Paulo X RB Bragantino - 29/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Depois de 10 rodadas, São Paulo volta a vencer no Brasileirão e bate o Red Bull Bragantino por 2x1 no Morumbi.

bola

52'

2ºTEMPO

Além dos sete, juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo. Total de oito.

bola

51'

2ºTEMPO

Fernando arranca no ataque, tromba com Arboleda e bola sobra com Rafael.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Calleri amarelado no banco.

bola

50'

2ºTEMPO

Preparador físico do São Paulo, Pedro Campos, é advertido com cartão amarelo por reclamação.

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Djhordney recebe na direita de ataque e parte para a finta. Juninho Capixaba chega forte, comete a falta e ganha o amarelinho.

bola

48'

2ºTEMPO

Se lança todo ao ataque o Red Bull Bragantino, acreditando pelo menos no gol de empate.

bola

47'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

gol

46'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!! FERNANDO! Após checagem, não é identificada a posição de impedimento no início da jogada e gol de Fernando é validado. Cruzamento de Mosquera da esquerda e finalização da pequena área. Bragantino diminui.

bola

46'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO RED BULL BRAGANTINO!!!

bola

45'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo traça as linhas e verifica a posição de impedimento no lance.

bola

44'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Mosquera recebe na esquerda de ataque e cruza rasteiro. Fernando completa pra rede na pequena área. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

43'

2ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o time do São Paulo, tentando gastar o tempo.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Henry Mosquera por falta forte em Pablo Maia no meio de campo.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra André Silva por reclamação.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Artur deixa o jogo e entra Ferreira.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no São Paulo. Sai Danielzinho e entra Djhordney.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Pedro Henrique por reclamação.

bola

39'

2ºTEMPO

Yuri Alves derruba Danielzinho no meio de campo. São paulino cai com a mão na bola e a infração é marcada. Os dois se desentendem, mas juizão contorna a situação na lábia.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo por cera.

bola

38'

2ºTEMPO

Juninho Capixaba chuta de fora da área. Rafael defende com facilidade.

bola

37'

2ºTEMPO

Fernando pega sobra dentro da área do São Paulo e chuta. Bola desvia na marcação e sai em escanteio para o Massa Bruta.

bola

36'

2ºTEMPO

Artur cobra escanteio da direita. André Silva aparece bem de cabeça, mas Tiago Volpi faz a defesa, bem posicionado.

bola

35'

2ºTEMPO

Lucas Ramon vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Gustavo Marques trava e joga pra escanteio.

bola

34'

2ºTEMPO

Torcida do São Paulo faz a festa nas arquibancadas.

bola

33'

2ºTEMPO

Artur arranca no contra ataque pela esquerda. Gustavo Marques antecipa bem e manda um bico pra linha lateral.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Red Bull Bragantino. Sai Isidro Pitta e entra Yuri Alves.

bola

31'

2ºTEMPO

Gustavo Neves erra passe pela direita de ataque, jogando direto pra linha de fundo.

bola

30'

2ºTEMPO

Lucas Ramon força demais no passe pra Marcos Antônio na direita de ataque. Posse é do Bragantino.

bola

29'

2ºTEMPO

Ritmo da partida é lento nesse momento. Braga precisa correr atrás, mas não consegue levar perigo real ao gol de Rafael. São Paulo ataca com cautela e se fecha bem na defesa.

bola

28'

2ºTEMPO

Cruzamento pela direita de ataque de Sant Anna. Pra ninguém. Bola passa por toda a área mandante.

bola

27'

2ºTEMPO

Mosquera tenta finta pela esquerda de ataque. Domingos Duarte rasga e faz o corte.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Luciano vai descansar e entra Pablo Maia no seu lugar.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no São Paulo. Sai Buta e entra Lucas Ramon.

bola

25'

2ºTEMPO

Artur cruza pela direita de ataque. André Silva tenta a cabeçada na pequena área, mas Pedro Henrique joga pra escanteio.

bola

24'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o São Paulo.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Herrera também sai e entra Gustavo Neves no seu lugar.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Red Bull Bragantino. Sai Lucas Barbosa e entra Henry Mosquera.

bola

22'

2ºTEMPO

Lucas Barbosa chuta de longe. Rafael encaixa no meio do gol.

bola

21'

2ºTEMPO

Artur recebe boa bola na área adversária pela direita. Ele finaliza fraquinho. Tiago Volpi pega mais uma.

bola

20'

2ºTEMPO

Marcos Antônio arrisca de fora da área, de canhota. Tiago Volpi cai no canto direito e faz a defesa com tranquilidade.

bola

19'

2ºTEMPO

São Paulo domina as ações da partida nesse momento. Braga recua.

bola

18'

2ºTEMPO

Mais um desarme de Gustavo Marques, agora no carrinho pra cima de Marcos Antônio pela direita do ataque do Tricolor.

bola

17'

2ºTEMPO

Bola na linha de fundo pela direita de ataque para Buta. Gustavo Marques aperta a marcação e corta pra escanteio.

bola

16'

2ºTEMPO

Bola alçada por Herrera pela direita de ataque. Arboleda sobe e afasta de cabeça.

bola

15'

2ºTEMPO

Bola pra Isidro Pitta na direita de ataque. Sabino divide com ele e cede escanteio.

bola

14'

2ºTEMPO

Equipe médica do Bragantino atende Sant Anna em campo, ele se recupera e bola volta a rolar.

bola

13'

2ºTEMPO

Jogo parado. Sant Anna sente dores na lombar após dividida no ataque, pela direita, com Sabino.

bola

12'

2ºTEMPO

Danielzinho tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e erra passe. Sabino recupera na sequência da jogada.

bola

11'

2ºTEMPO

Na sua primeira participação no jogo, André Silva disputa no meio de campo e é desarmado por Herrera.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no São Paulo. Sai Gustavo Santana, sentindo lesão, e entra André Silva no seu lugar.

bola

9'

2ºTEMPO

TIAGO VOOOLPI! Marcos Antônio cruza pela direita de ataque. Iago aparece bem na área adversária e finaliza de cabeça. Tiago Volpi faz boa defesa.

bola

8'

2ºTEMPO

Bragantino corre atrás do prejuízo e se lança ao ataque. São Paulo encontra muitos espaços para contra atacar.

bola

7'

2ºTEMPO

Buta recebe na direita de ataque, tenta a finta e é desarmado por Fernando, que volta pra ajudar na marcação.

bola

6'

2ºTEMPO

Isidro Pitta vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Arboleda.

bola

5'

2ºTEMPO

Marcos Antônio chuta de fora da área e manda à direita do gol de Tiago Volpi.

bola

4'

2ºTEMPO

Mais uma bola pra Fernando na esquerda de ataque. Dessa vez Buta chega junto e desarma o lance.

bola

3'

2ºTEMPO

Escanteio cobrado da esquerda por Rodriguinho. Rafael sobe e afasta no soco.

bola

2'

2ºTEMPO

Rodriguinho dá bom passe pra Fernando pela esquerda de ataque. Ele tenta cruzar e ganha um escanteio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eric Ramires também deixa o jogo para a entrada de Fabinho.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Red Bull Bragantino volta com mexidas. Sai Vinicinho e entra Fernando.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

54'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

53'

1ºTEMPO

Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos oito já dados. Total de nove.

bola

52'

1ºTEMPO

Luciano vai até a linha de fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Defesa visitante manda um bico pra escanteio.

bola

51'

1ºTEMPO

Herrera tenta chute de fora da área. Zaga do Tricolor trava e afasta.

bola

50'

1ºTEMPO

Feliz da vida a torcida do São Paulo, acreditando que, após 10 rodadas no Brasileirão, essa sequência morrerá hoje.

gol

49'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! GUSTAVO SANTANA! Após cobrança de escanteio da esquerda de Iago, bola bate no defensor do Braga e sofra limpa com Gustavo Santana, que gira rápido e manda pra rede. Amplia o São Paulo.

bola

49'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

bola

48'

1ºTEMPO

Ataque rápido do São Paulo. Luciano recebe na área do Braga e chuta. Bola bate na zaga e sai em escanteio.

bola

47'

1ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa o Bragantino, pressionado pelos atacantes do São Paulo.

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Sant Anna por falta em Gustavo Santana no meio de campo. Ele estava pendurado e desfalcará a equipe na próxima rodada.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos oito minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Gustavo Marques chuta de fora da área, pega mal demais na bola e isola.

bola

43'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa tenta jogada pela direita de ataque e descola um escanteio para o Bragantino.

bola

42'

1ºTEMPO

Juninho Capixaba recebe na área do São Paulo pela esquerda. Ele rola para o meio e Domingos Duarte tira o perigo.

bola

41'

1ºTEMPO

Cresce no jogo o São Paulo, que encurrala o adversário nesse momento.

bola

40'

1ºTEMPO

Artur recebe de Marcos Antônio na área do Braga pela direita. Ele finaliza desequilibrado e manda na rede pelo lado de fora.

bola

39'

1ºTEMPO

Danielzinho cobra escanteio pela esquerda de ataque. Defesa visitante afasta.

bola

38'

1ºTEMPO

Lançamento pra Buta na ponta direita de ataque. Juninho Capixaba corta e joga pra escanteio.

bola

37'

1ºTEMPO

Torcedor do Tricolor aumenta o volume nas arquibancadas, empurrando sua equipe.

bola

36'

1ºTEMPO

Luciano dá bonito chapéu em Juninho Capixaba no meio de campo e é parado com falta.

bola

35'

1ºTEMPO

Marcos Antônio força demais o passe pra Iago na ponta esquerda de ataque. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

34'

1ºTEMPO

Depois de alguns minutos somente se defendendo, São Paulo volta a trabalhar a bola no campo ofensivo.

bola

33'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio da esquerda de Danielzinho. Defesa rebate pelo alto e afasta o perigo.

bola

32'

1ºTEMPO

Danielzinho levanta pela direita de ataque. Arboleda tenta passe de cabeça, bola toca em Gustavo Marques e sai em escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Buta carrega pela direita de ataque e toma um rapa de Vinicinho. Falta.

bola

30'

1ºTEMPO

Juninho Capixaba tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola raspa em Sabino no caminho e sai em escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

Inteiro no campo de defesa o time do São Paulo.

bola

28'

1ºTEMPO

Marcos Antônio divide com Eric Ramires no meio de campo e infração é apontada.

bola

27'

1ºTEMPO

Isidro Pitta empurra Arboleda no campo de ataque. Falta marcada.

bola

26'

1ºTEMPO

Time visitante com mais volume de jogo nesse momento. São Paulo recua e aposta somente nos contra ataques.

bola

25'

1ºTEMPO

QUE CANUDO! Lucas Barbosa ganha a jogada de Marcos Antônio na entrada da área do São Paulo e manda uma sapatada. Bola passa por cima do gol de Rafael.

bola

24'

1ºTEMPO

Herrera é acionado na direita de ataque. Sabino marca de perto e joga pra linha lateral.

bola

23'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa divide com Iago no meio de campo, leva a melhor e sai com a bola dominada.

bola

22'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Massa Bruta.

bola

21'

1ºTEMPO

Buta cruza pela direita de ataque. Tiago Volpi sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

20'

1ºTEMPO

Isidro Pitta tenta de fora da área. Bola acerta a defesa do Tricolor e fica limpa com Rafael.

bola

19'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa erra inversão no meio de campo, Buta faz o corte, mas Braga mantém a posse.

bola

18'

1ºTEMPO

BOA CHEGADA! Artur arruma de fora da área e bate. Bola carimba a marcação e fica viva. Gustavo Santana mete a cabeça nela e Tiago Volpi vai buscar no canto esquerdo.

bola

17'

1ºTEMPO

Cruzamento pela direita de ataque de Sant Anna. Sabino afasta de cabeça e bola sai pela linha lateral.

bola

16'

1ºTEMPO

Iago prende a bola pela esquerda de ataque e acaba desarmado por Sant Anna.

bola

15'

1ºTEMPO

Tenta responder rápido o Red Bull Bragantino, que se lança ao campo de ataque.

bola_goal

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!! LUCIANO! Batida no cantinho esquerdo de Tiago Volpi, que acerta o lado, mas não chega nela. Tricolor na frente.

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO PAULO!!!

amarelo

13'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pitta amarelado.

bola

13'

1ºTEMPO

Luciano com a bola nas mãos, se preparando para a cobrança. Tiago Volpi tenta pressionar o atacante do São Paulo.

bola

12'

1ºTEMPO

Jogadores do Braga reclamam muito, mas marcação está mantida.

bola

11'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! Após checagem no vídeo, juiz aponta a marca da cal. Falta de Pedro Henrique em cima de Luciano dentro da área do Bragantino.

bola

10'

1ºTEMPO

Segue analisando a jogada no monitor Anderson Daronco.

bola

9'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo chama o juiz para analisar a jogada no monitor. Provável penalidade máxima para o São Paulo.

bola

8'

1ºTEMPO

Muita reclamação pelo lado são paulino. Luciano cai fora da área, se levanta e tenta prosseguir, mas cai dentro da área em seguida. Nenhuma das duas supostas infrações é marcada pela arbitragem.

bola

7'

1ºTEMPO

Luciano recebe no ataque, pela esquerda e, depois de disputa com o marcador, desaba pedindo falta. Juizão manda o jogo seguir.

bola

6'

1ºTEMPO

Com o apoio da torcida, Tricolor tenta se ajustar em campo e troca passes no meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Artur é lançado no comando de ataque e, no quique da bola, ele perde a passada e comete falta em Gustavo Marques.

bola

4'

1ºTEMPO

Marca alto o Massa Bruta, dificultando a saída de jogo do São Paulo.

bola

3'

1ºTEMPO

Herrera tenta jogada no ataque, pela direita. Danielzinho chega junto e corta, mandando pra linha lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Lucas Barbosa cruza com veneno pela direita de ataque. Domingos Duarte faz corte providencial e joga pra escanteio.

bola

1'

1ºTEMPO

O São Paulo joga todo de branco. O Red Bull Bragantino vem a campo todo de preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Morumbi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Red Bull Bragantino definido por Vagner Mancini: Tiago Volpi; Sant Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Vinicinho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

São Paulo escalado por Dorival Júnior: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Buta, Marcos Antônio, Danielzinho, Luciano e Iago; Artur e Gustavo Santana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bobadilla, Lucas, Lucca e Victor Sá, lesionados. Os visitantes não contarão com Davi Gomes e Vanderlan, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado dos bragantinos, o foco total é emendar a segunda vitória consecutiva e encostar ainda mais nos primeiros colocados da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time da capital conta com o apoio dos seus torcedores pra voltar a vencer. A equipe não sabe o que é vencer no Brasileirão há 10 rodadas. O último triunfo ocorreu no dia 25/04, quando bateu o Mirassol por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Tricolor visitou a Chapecoense e perdeu por 1x0. O Massa Bruta jogou em casa contra o Grêmio e levou a melhor, vencendo por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O São Paulo ocupa a 13ª colocação na tabela, com 27 pontos conquistados, enquanto o Red Bull Bragantino está na 7ª posição, com 35 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 60 partidas entre as equipes. O São Paulo venceu 29, o Red Bull Bragantino levou a melhor em 15 oportunidades, além de 16 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de São Paulo e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 25ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

São Paulo SPA

  • Dorival Júnior

    TECNICO

  • Rafael

    Goleiro

  • Domingos Duarte

    Defesa

  • Robert Arboleda

    Defesa

  • Sabino

    Defesa

  • Aurélio ButaSaiu

    Defesa

  • Lucas RamonEntrou

    Defesa

  • Marcos Antônio

    Meio-Campo

  • DanielzinhoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • DjhordneyEntrou

    Meio-Campo

  • LucianoSaiuGol

    Atacante

  • Pablo MaiaEntrou

    Meio-Campo

  • Iago

    Defesa

  • ArturSaiu

    Atacante

  • FerreiraEntrou

    Atacante

  • Gustavo SantanaSaiuGol

    Atacante

  • André SilvaEntrouAmarelo

    Atacante

RB Bragantino RBB

  • Vagner Mancini

    TECNICO

  • Tiago Volpi

    Goleiro

  • Agustín Sant AnnaAmarelo

    Defesa

  • Pedro HenriqueAmarelo

    Defesa

  • Gustavo Marques

    Defesa

  • Juninho CapixabaAmarelo

    Defesa

  • Eric RamiresSaiu

    Meio-Campo

  • FabinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Rodriguinho

    Meio-Campo

  • Lucas BarbosaSaiu

    Atacante

  • Henry MosqueraEntrouAmarelo

    Atacante

  • José HerreraSaiu

    Atacante

  • Gustavo NevesEntrou

    Meio-Campo

  • Isidro PittaSaiuAmarelo

    Atacante

  • Yuri AlvesEntrou

    Meio-Campo

  • VinicinhoSaiu

    Atacante

  • Fernando SantosEntrouGol

    Atacante

  • Anderson Daronco (RS)

    ÁRBITRO

  • Daniel Paulo Ziolli (SP)

    ASSISTENTE

  • Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

    ASSISTENTE

  • Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

    QUARTO ÁRBITRO

São Paulo SPA
RB Bragantino RBB

GOLS

Gol Luciano
Gol Gustavo Santana
Fernando Santos Gol
POSSE DE BOLA
40% 60%
15FINALIZAÇÕES7
8FINALIZAÇÕES CERTAS3
12FALTAS COMETIDAS15
8CRUZAMENTOS8
23PASSES ERRADOS40
8DESARMES10
9ESCANTEIOS7
1IMPEDIMENTOS2
3CARTÕES AMARELOS5
0CARTÕES VERMELHOS0
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