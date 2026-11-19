35ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Quinta-feira, 19/11•19h30
Minuto a Minuto: Vasco X Internacional - 19/11/2026
26'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO VASCO!!!
26'
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1ºTEMPO
Gol do Vasco! Thiago Mendes marca.
24'
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1ºTEMPO
O Internacional troca passes na intermediária em busca de brechas na defesa.
23'
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1ºTEMPO
O Vasco tira o pé do acelerador, e o Internacional consegue controlar a posse durante um período.
22'
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1ºTEMPO
Puma faz a proteção, mas Vitinho aparece, puxa e acaba fazendo a falta.
21'
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1ºTEMPO
Colidio leva a melhor na disputa pela direita e cruza na direção da primeira trave, mas Juninho rebate.
20'
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1ºTEMPO
PERDEEEUUU! Bruno Duarte é lançado por Andrés Gómez, fica sozinho frente a frente com o goleiro, consegue o drible, mas acaba travado por Villagra e por muito pouco não abre o placar.
19'
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1ºTEMPO
Alan Patrick cobra o tiro de canto do lado direito, mas a bola é afastada e o Internacional ganha mais um escanteio.
18'
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1ºTEMPO
UUUUHH! Aguirre recebe de Alerrandro após o roubo de bola, domina, parte em velocidade e arrisca o chute, mas a bola toca em Saldivia e sai.
17'
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1ºTEMPO
Sequência de bolas na área do Internacional. Na última, Andrés Gómez levanta, mas Bruno Gomes corta o perigo.
16'
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1ºTEMPO
O Vasco exerce uma pressão enorme diante de sua torcida.
15'
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1ºTEMPO
UUUUHH! Colidio encontra Bruno Duarte livre na cara do gol, mas o atacante não consegue dominar, facilitando a saída de Kauan.
14'
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1ºTEMPO
Colidio domina o passe de Thiago Mendes dentro da área e tenta escapar da marcação com um giro, mas Juninho aparece para roubar a bola.
13'
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1ºTEMPO
A tentativa de inversão de Alan Patrick é interceptada por Bruno Gomes e o lance se perde.
12'
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1ºTEMPO
A equipe vascaína cadencia a partida, mantém o controle da bola e segue no setor ofensivo.
11'
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1ºTEMPO
Andrés Gómez busca o cruzamento, mas a defesa de Kauan Jesus impede a sequência da jogada.
10'
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1ºTEMPO
Na cobrança de canto, Kauan Jesus solta a bola e Colidio aproveita para cabecear, mas Victor Gabriel recolhe a sobra.
9'
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1ºTEMPO
O Vasco sufoca o adversário no campo de ataque, e o Internacional não consegue sair do próprio campo.
8'
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1ºTEMPO
Colidio aparece para aproveitar a sobra pelo lado esquerdo da área, mas coloca muita força no cruzamento e manda para fora.
7'
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1ºTEMPO
Andrés Gómez recebe em boas condições dentro da área após a troca de passes vascaína, mas Mercado se antecipa e afasta para tiro de canto.
6'
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1ºTEMPO
Mercado é pressionado após receber o recuo, e Kauan dá um chutão para aliviar a defesa.
5'
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1ºTEMPO
Alan Patrick recebe em posição irregular, à frente da linha defensiva, e o jogo é paralisado.
4'
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1ºTEMPO
Puma é acionado no corredor direito, mas não consegue dominar e deixa a bola sair pela lateral.
3'
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1ºTEMPO
Colidio coloca a bola na área pela direita, mas a defesa leva a melhor e tira o perigo.
2'
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1ºTEMPO
Puma é acionado por Bruno Duarte na direita da área e coloca a bola no meio, mas Juninho afasta para escanteio.
1'
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1ºTEMPO
Alerrandro dá um belo drible da caneta para cima de Colidio. O Inter tenta avançar.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Vasco x Internacional!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais, comanda a arbitragem da partida.
PRÉ-JOGO
O Inter busca a primeira vitória fora de casa com Eduardo Baptista. Após um empate e duas derrotas como visitante, o Colorado tenta somar pontos importantes contra o rebaixamento.
PRÉ-JOGO
O Vasco entra em campo motivado pelos resultados recentes: venceu Athletico-PR e Chapecoense, ambos fora de casa, e soma dois triunfos consecutivos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em 79 jogos disputados entre Vasco e Internacional, o Inter leva vantagem no retrospecto geral, com 34 vitórias, contra 28 vitórias do Vasco e 17 empates.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Paulo Cesar Zanovelli da Silva
ÁRBITRO