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Brasil

Zoológico de São Paulo ganha infraestrutura inédita de sinal móvel da TIM

Em parceria com a V.tal, operadora usa tecnologia discreta para reforçar conectividade de 125 mil visitantes por mês sem afetar a paisagem natural

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h30
Elefante recebe os cuidados da equipe do Zoo de São Paulo
Elefante recebe os cuidados da equipe do Zoo de São Paulo (Heitor Feitosa/VEJA)
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Zoológico de São Paulo ganha infraestrutura inédita de sinal móvel da TIM Priorize VEJA no Google

A operadora TIM tornou-se pioneira na implementação de uma infraestrutura de sinal móvel exclusiva para o Zoológico de São Paulo — a rede é capaz de atender aos milhares de frequentadores de um dos principais espaços de lazer da capital paulista.

Por meio da tecnologia Street Level Solution, pequenas antenas discretas foram instaladas em postes e outras estruturas do mobiliário urbano para assegurar a presença de sinal com qualidade, sem que a paisagem natural fosse prejudicada.

O projeto inovador contou com a parceria da V.tal, responsável pela concessão e operação da infraestrutura compartilhada, cumprindo o propósito de atender à intensa circulação de pessoas no local, que recebe em torno de 125 mil visitantes por mês. Mas o sinal também se estende à Avenida Miguel Estefno, principal via de acesso ao parque. A iniciativa integra um plano ainda maior da TIM, que pretende expandir sua presença em espaços públicos de grande movimentação.

Desde a instalação, o expressivo tráfego de dados registrado na área do Zoológico comprova a alta demanda por internet móvel na região e o sucesso do projeto.

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