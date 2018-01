Zoo de Guarulhos é fechado após morte de sagui com febre amarela

A Prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, anunciou hoje o fechamento preventivo do zoológico da cidade. A medida foi adotada após a morte de um sagui.

Apesar de o animal estar infectado pelo vírus da febre amarela, ele foi morto após uma briga com outros animais com quem dividia o recinto no zoológico.

Segundo a Prefeitura de Guarulhos, o sagui é um macaco resistente ao vírus da febre amarela e pode conviver com a doença por muito tempo sem que ela se manifeste ou seja transmitida em regiões de mata. “Em Guarulhos, ele convivia com diversos macacos bugios e nenhum outro foi infectado, o que sugere não haver a transmissão da doença dentro do Zoológico.”

A Secretaria de Saúde de Guarulhos informa que adotará outras medidas preventivas, como busca de criadouros no entorno do zoológico, orientação à população e vacinação dos moradores da região.

A Prefeitura pedirá ao governo de São Paulo mais 25 mil doses de vacina para imunizar os moradores do entorno do zoológico.