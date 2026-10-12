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Zico é o novo embaixador da marca Lubrax na volta de parceria histórica com o Flamengo

A conexão do eterno craque do Flamengo com a marca carrega forte valor afetivo e momentos marcantes de sua carreira

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 14h01
Zico, homem de cabelos grisalhos e camisa polo bege, sorri segurando uma camisa de futebol preta e vermelha com seu nome e o número 10. Ao fundo, uma estante com troféus dourados e prateados
Zico gravou um vídeo convocando os torcedores, em especial os que foram batizados com o seu nome em sua homenagem, a enviarem suas histórias via mensagem direta nas redes sociais de Lubrax, conectando gerações de apaixonados pelo clube (./Divulgação)
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Maior ídolo da história do Flamengo, Zico é o novo embaixador oficial da marca Lubrax. A novidade celebra a retomada de uma das parcerias mais emblemáticas e longevas do futebol brasileiro, cuja estreia oficial no uniforme rubro-negro aconteceu no clássico contra o Fluminense, neste domingo, no Maracanã.

A conexão do eterno craque do Flamengo com a marca carrega forte valor afetivo e momentos marcantes de sua carreira.

Liderando o time em uma histórica jornada de superação após graves lesões no joelho, Zico conquistou seu último título pelo Flamengo (Campeonato Brasileiro de 1987) ostentando o patrocínio de Lubrax no peito.

A marca também esteve presente em sua despedida oficial dos gramados nacionais, na goleada por 5 X 0 sobre o Fluminense, em Juiz de Fora, pelo Brasileirão de 1989, e no amistoso festivo contra um combinado de estrelas mundiais realizado em seu “quintal”, o Maracanã, em fevereiro de 1990.

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Como primeira grande ação, criada pela Africa Creative, dessa nova era, Zico gravou um vídeo convocando os torcedores, em especial os que foram batizados com o seu nome em sua homenagem, a enviarem suas histórias via mensagem direta nas redes sociais de Lubrax, conectando gerações de apaixonados pelo clube.

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