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Zema dispara contra Jaques Wagner, alvo de ação da PF: ‘É a voz de Lula no Senado’

Ex-governador de Minas Gerais e presidenciável afirmou que o esquema do Banco Master teria começado dentro do PT da Bahia, que tem o senador como um dos líderes

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h51
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema: presidenciável explora politicamente suspeitas sobre um dos principais aliados do presidente (Mateus Bonomi/ AGIF/Folhapress/VEJA)
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O presidenciável e ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo-MG) publicou um vídeo nas redes sociais para comentar a nova operação da Polícia Federal no âmbito do caso Master, nesta quinta-feira, 18, que teve entre os principais alvos o senador e líder do governo Lula na Casa, Jaques Wagner (PT-BA).

Para ele, a investigação não é uma surpresa porque o escândalo teria começado no PT da Bahia, como argumentou. “Mais um integrante do governo Lula recebeu uma visita da Polícia Federal. Desta vez, o alvo foi o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, do PT da Bahia. Busca e apreensão, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tudo dentro do caso Master. Ele é aquele senhor que o próprio Lula escolheu para falar dele no Congresso. É a voz do presidente dentro do Senado. Um indivíduo que está sendo investigado por corrupção no maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. O escândalo do Banco Master não começou em Brasília, mas na Bahia. O PT da Bahia não é vítima, mas cúmplice”, declarou Zema.

Zema ainda chamou Wagner de “intocável”, classificando-o no mesmo grupo que ele vem criticando nas últimas semanas, junto de integrantes do Supremo Tribunal Federal e outros políticos governistas. “Mais um intocável enquadrado. Jaques Wagner (…) está envolvido até o pescoço com o Banco Master (…). E, dia após dia, a verdade fica ainda mais clara. Vamos seguir firmes contra todo tipo de intocável. Que a PF siga em frente”, completou o ex-governador.

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A PF investiga se Wagner recebeu vantagens de Augusto Lima, executivo do Banco Master, em troca de atuação em favor da instituição financeira. Entre as vantagens estariam um apartamento avaliado em 2,45 milhões de reais e um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa do enteado do senador. Também teria sido disponibilizado o uso gratuito de aeronaves, além da entrega de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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Após o senador Wagner se tornar alvo da PF, o Partido Liberal (PL), do presidenciável Flávio Bolsonaro, passou a utilizar a expressão ‘PTMaster’ em estratégia para tentar associar o PT ao escândalo de corrupção e rebater a pecha de “BolsoMaster” que vinha sendo utilizada por petistas.

Em um cartaz publicado nas redes sociais, o PL mostra as imagens de Wagner e Daniel Vorcaro, dono do Master, em tons de vermelho. “Eles dizem que não há ligação. Mas, a cada nova fase da operação, novos nomes ligados ao PT voltam ao centro das investigações. O caso ‘PTMaster’ é a prova de que, mesmo mudando os personagens, a corrupção sempre carrega um nome do partido”, diz um texto que acompanha o material.

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