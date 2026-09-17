Zema bate no STF por barrar investigação contra Alexandre de Moraes: ‘Todos são bandidos lá’

Candidato a presidente da República pelo Novo, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema acusou o STF de “proteger bandido” ao barrar a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, na sessão de terça-feira, que deveria ter analisado o relatório da Polícia Federal sobre mensagens de Daniel Vorcaro.

“Se eu descobrisse que um amigo meu é bandido, que é ladrão, que é assassino ou coisa do tipo, eu acho que eu não iria escondê-lo na minha casa, não. Que eu seria cúmplice de um bandido. Ia ficar frustrado, indignado, mas não protegeria esse meu amigo. E o que nós vimos ontem lá no Supremo, gente, é exatamente o contrário disso. E olha que é juiz quem deveria dar o exemplo. Tá protegendo o bandido. O que me parece até confirma que todos são bandidos lá”, disse Zema num vídeo postado nas redes.

O presidenciável, na sequência, dirige suas críticas ao ministro Gilmar Mendes. “Eu sou o único candidato a presidente que já respondeu, né, um inquérito, uma ação do Gilmar Mendes. Tá aqui, ó. E fica claro, eu tenho até orgulho porque se ele tá indo numa direção, eu quero ir na outra direção. O que o Gilmar faz, eu quero fazer o contrário”, disse Zema.

Na terça-feira, os ministros do STF realizaram uma tumultuada sessão para analisar um relatório da Polícia Federal sobre relações de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes.

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Diante de diferentes manobras de ministros aliados de Moraes, a sessão terminou sem ter cumprido seu objetivo, diante de um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Mendes foi um dos ministros mais críticos da sessão.