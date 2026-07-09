Zema acusa ministro do STF por fracasso da seleção brasileira na Copa

Em nova rodada de disparos contra o Supremo Tribunal Federal, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), atribuiu à família do ministro Gilmar Mendes a responsabilidade pela má gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que levou à eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

“A CBF não vai prestar contas pra você da eliminação, e eu te conto quem é que está por trás disso. Ele não tem cargo na CBF, não tem mandato, mas manda. O nome dele é Francisco. Filho de quem? Do Gilmar Mendes”, diz Zema em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 9.

Francisco Mendes, filho de Gilmar e alvo de Zema na publicação, ocupa atualmente o cargo de vice-presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF) e não tem posição na diretoria da CBF. Apesar do título discreto, Francisco é apontado como um dos “cartolas” com mais influência dentro do futebol nacional.

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Além do posto na federação mato-grossense, Francisco é diretor-geral do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), instituição de ensino superior que pertence à família Mendes.

Em 2023, o IDP fechou contrato com a confederação nacional para gerir a CBF Academy, braço da entidade responsável por cursos para cartolas, treinadores, preparadores físicos e gestores em diversas áreas ligadas ao futebol. O contrato não tem valor fixo, mas garante ao IDP a fatia de 84% de toda a receita levantada pela CBF Academy — montante que passou de 9 milhões de reais em 2023, quando o acordo foi assinado.

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O atual presidente da CBF, Samir Xaud, próximo a Francisco Mendes, é egresso dos cursos de gestão executiva da CBF Academy. Em junho, uma denúncia veiculada pelo portal Leo Dias revelou que o dirigente teria utilizado verba da confederação para bancar amantes que o acompanhavam em viagens internacionais, em agenda oficial.

A influência de Mendes sobre a CBF não se resume aos cursos de cartolas. Em junho, o filho de Gilmar se gabou, em conversas privadas, por ter sido o principal responsável pela convocação de Neymar Júnior para a Copa do Mundo.

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Após eliminação do Brasil, Gilmar elogiou Ancelotti e Neymar sem citar influência da família

Na última terça-feira, 7, dois dias após a eliminação do Brasil para a Noruega durante as oitavas de final da Copa, o próprio Gilmar Mendes publicou elogios à seleção. Em postagem nas redes sociais, o magistrado disse que a permanência do técnico Carlo Ancelotti “dá solidez ao recomeço” e homenageou Neymar — que, segundo o ministro, “nos emocionou com seu talento, categoria e gols que marcaram época”.

Encerrada nossa participação na Copa de 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói ao longo de anos, com disciplina e a enorme responsabilidade de todos que vestem a camisa verde e amarela. Agora, rumo a 2030, começa um novo ciclo. A permanência de Carlo Ancelotti à… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) July 7, 2026

Na publicação, Gilmar Mendes não menciona os contratos de sua empresa com a CBF, tampouco a forte influência política que o filho Francisco exerce sobre o futebol brasileiro.

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