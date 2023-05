Zé Gotinha em avião presidencial vira campanha

No final desta quarta-feira, 3, em que foi deflagrada a Operação Vanire, que fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Secom do governo federal reafirmou a campanha pela vacinação, com o famoso personagem Zé Gotinha, desta vez em cima de um avião presidencial, com os dizeres: “Vai viajar para o exterior? Regularize suas vacinas”. Em outra postagem, uma imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o comprovante da vacinas contra Covid-19, pede: “Vá para o postinho!”, estimulando quem ja tomou ao menos duas doses da vacina contra o coronavírus a se vacinar com a ambivalente.

A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Bolsonaro sabia da falsificação de seu certificado de vacinação. As informações sobre a suposta aplicação de duas doses da Pfizer foram incluídas no banco de dados do Ministério da Saúde pouco antes de o ex-presidente, derrotado nas urnas, embarcar para os Estados Unidos, onde ficou até o mês passado.