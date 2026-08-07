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Brasil

Zanin vota para negar liberdade de ex-servidor do STJ investigado por venda de decisões

Primeira Turma do STF analisa recurso de suspeito de monitorar investigadores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 14h28
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Max Rocha/STJ/Divulgação)
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Zanin vota para negar liberdade de ex-servidor do STJ investigado por venda de decisões Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Cristiano Zanin, do STF, votou para rejeitar um pedido de liberdade do ex-servidor do STJ Márcio José Toledo Pinto, investigado no esquema de venda de decisões.

Zanin já havia mantido a prisão preventiva de Toledo Pinto, mas a defesa recorreu. A Primeira Turma do STF começou a analisar nesta sexta-feira essa contestação.

Um dos motivos para a prisão foi a suspeita de que o ex-assessor monitorou investigadores. Ele alega, no entanto, que estava apenas averiguando se houve um uso irregular de um veículo seu apreendido pela PF.

A justificativa não convenceu Zanin, que questionou por que Toledo Pinto “não comunicou o suposto uso irregular do veículo às autoridades constituídas”.

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O ministro destacou que a defesa não justificou outras ações dele, “como o afirmado ingresso em garagens de condomínios privados, por meio de expedientes artificiosos, acrescidos de registros fotográficos de agentes e familiares”.

“Essas circunstâncias, como assinalei, não eram necessárias para a fiscalização do uso do veículo apreendido, evidenciando um padrão que, em princípio, extrapola os limites de qualquer controle legítimo”, declarou Zanin.

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O julgamento ocorre no plenário virtual e está previsto para durar até o dia 18 de agosto.

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