Zambelli armada nas ruas de SP pode ser pá de cal para Bolsonaro

Atualizado em 29 out 2022, 17h59 - Publicado em 29 out 2022, 17h56

Era tudo que Jair Bolsonaro não precisava na véspera da eleição, mas aconteceu. Carla Zambelli protagonizou cenas surreais nas ruas de São Paulo ao sacar uma arma e ameaçar pessoas em pleno Jardins. Antes de sacar a arma, a deputada foi provocada e agredida por apoiadores de Lula. Ela poderia ter chamado a polícia, mas preferiu exercer sua “liberdade” de sacar uma arma de fogo num lugar movimentado da capital.

Outro homem que estava com a deputada aparece nas imagens correndo com uma arma de fogo na mão atrás de um homem. Um som muito parecido com um disparo é ouvido. A política armamentista de Bolsonaro já tirou votos do presidente depois de o cacique do PTB Roberto Jefferson ter atirado e ferido policiais federais no fim de semana passado, ao resistir à prisão.

O novo festival de bizarrices já virou munição para a campanha de Lula nas redes. Pode ser a pá de cal para o presidente.