‘Xandão nunca nega fogo’, teria dito ministro do STJ sobre evento de Vorcaro em Londres
Mensagens tornadas públicas por André Mendonça mostram bastidores da articulação no STF para fórum no exterior e o receio de Vorcaro em expor o Banco Master
O “evento super exclusivo” planejado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro em Londres contou com a presença de três ministros do Supremo Tribunal Federal — Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes —, em abril de 2025.
Entre as mensagens trocadas por Vorcaro, tornadas públicas nesta terça-feira, 1º, por decisão do ministro André Mendonça, uma revela que o próprio Alexandre de Moraes atuou para reforçar o convite aos colegas para o II Fórum Jurídico. Em uma das conversas, um interlocutor identificado como “Marcio Conjur” afirma que o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, garantiu presença e teria afirmado: “Xandão nunca nega fogo”.
O mesmo interlocutor encaminhou a Vorcaro uma mensagem que Moraes teria enviado a Gilmar Mendes, que ainda avaliava se iria a Londres. Diante da articulação nos bastidores, o ex-banqueiro questionou se o ideal não seria omitir o nome do Banco Master do convite oficial do evento.
Responsável por retirar o sigilo do material, André Mendonça já sinalizou que o caso vai ao plenário da Suprema Corte.