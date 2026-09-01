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‘Xandão nunca nega fogo’, teria dito ministro do STJ sobre evento de Vorcaro em Londres

Mensagens tornadas públicas por André Mendonça mostram bastidores da articulação no STF para fórum no exterior e o receio de Vorcaro em expor o Banco Master

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h15 | Atualizado em 1 set 2026, 16h07
O ministro do STF Alexandre de Moraes durante sessão da Corte
O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Ton Molina/Fotoarena/.)
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‘Xandão nunca nega fogo’, teria dito ministro do STJ sobre evento de Vorcaro em Londres Priorizar nos meus resultados Google

O “evento super exclusivo” planejado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro em Londres contou com a presença de três ministros do Supremo Tribunal Federal — Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes —, em abril de 2025.

Entre as mensagens trocadas por Vorcaro, tornadas públicas nesta terça-feira, 1º, por decisão do ministro André Mendonça, uma revela que o próprio Alexandre de Moraes atuou para reforçar o convite aos colegas para o II Fórum Jurídico. Em uma das conversas, um interlocutor identificado como “Marcio Conjur” afirma que o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, garantiu presença e teria afirmado: “Xandão nunca nega fogo”.

Captura de tela de um chat do WhatsApp entre Marcio Conjur e DV, com mensagens sobre um convite do Ministro Alexandre e a possibilidade de levar o filho, mencionando os ministros Gilmar e Luís Felipe Salomão
Print de conversa entre Daniel Vorcaro e Marcio Conjur (.//Reprodução)
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O mesmo interlocutor encaminhou a Vorcaro uma mensagem que Moraes teria enviado a Gilmar Mendes, que ainda avaliava se iria a Londres. Diante da articulação nos bastidores, o ex-banqueiro questionou se o ideal não seria omitir o nome do Banco Master do convite oficial do evento.

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Captura de tela de mensagens de texto em um aplicativo de bate-papo, mostrando uma conversa sobre um evento jurídico-político em Londres. A primeira mensagem, de Marcio Conjur, convida para o evento, mencionando homenagens a Michel Temer e Rodrigo Pacheco, e a organização por CONJUR, Correio Brasiliense e Banco Master. A segunda mensagem de Marcio Conjur adiciona que talvez seja necessário trocar algum nome. A terceira mensagem, de DV, sugere que o Banco não apareça como realizador do evento nos convites
Print de conversa entre Daniel Vorcaro e Marcio Conjur (.//Reprodução)

Responsável por retirar o sigilo do material, André Mendonça já sinalizou que o caso vai ao plenário da Suprema Corte.

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