‘Xandão nunca nega fogo’, teria dito ministro do STJ sobre evento de Vorcaro em Londres

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Mensagens revelam que ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes participaram de evento em Londres promovido pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Moraes teria atuado para convidar colegas, gerando discussões sobre omitir o nome do Banco Master. O caso, com sigilo quebrado por Mendonça, irá ao plenário do STF.

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O “evento super exclusivo” planejado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro em Londres contou com a presença de três ministros do Supremo Tribunal Federal — Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes —, em abril de 2025.

Entre as mensagens trocadas por Vorcaro, tornadas públicas nesta terça-feira, 1º, por decisão do ministro André Mendonça, uma revela que o próprio Alexandre de Moraes atuou para reforçar o convite aos colegas para o II Fórum Jurídico. Em uma das conversas, um interlocutor identificado como “Marcio Conjur” afirma que o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, garantiu presença e teria afirmado: “Xandão nunca nega fogo”.

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O mesmo interlocutor encaminhou a Vorcaro uma mensagem que Moraes teria enviado a Gilmar Mendes, que ainda avaliava se iria a Londres. Diante da articulação nos bastidores, o ex-banqueiro questionou se o ideal não seria omitir o nome do Banco Master do convite oficial do evento.

Responsável por retirar o sigilo do material, André Mendonça já sinalizou que o caso vai ao plenário da Suprema Corte.