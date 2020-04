Witzel estuda flexibilizar quarentena em alguns municípios do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), estuda flexibilizar o isolamento social em alguns municípios do estado provocado pelo coronavírus. Ele está reunido na noite desta segunda-feira, 6, no Palácio Guanabara, com o secretário de Saúde, Edmar Santos, e com a equipe técnica da pasta para decidir quais as cidades poderão voltar a abrir o comércio, por exemplo. Neste momento, por enquanto, tal medida está descartada na capital, onde estão concentrados 1.110 casos confirmados do Covid-19 de um total de 1.461.

No encontro, Witzel também prepara outras medidas de combate à doença que serão divulgadas nesta terça-feira, 7, durante entrevista coletiva à imprensa. O governador está avaliando critérios que podem ou não pôr fim à quarentena. Dos 92 municípios do estado, 41 já têm casos confirmados de coronavírus.

As restrições previstas em decreto do governo, no entanto, estão mantidas. O prazo final é até o próximo dia 13. Mas muitas pessoas foram às ruas no último fim de semana, não obedecendo a determinação para ficarem em casa.

A Secretaria estadual de Saúde informou que são 71 mortes até agora, sete a mais em relação ao boletim divulgado no último domingo. Desses, cinco foram na capital (sendo três homens e duas mulheres, entre 28 e 87 anos), um homem, de 41 anos, em Belford Roxo, e um outro homem, de 40 anos, em Itaboraí. Há ainda 75 óbitos em investigação em todo o estado.

Continua após a publicidade

As mortes confirmadas estão divididas assim: Rio de Janeiro (47), Belford Roxo (3), Duque de Caxias (3), Itaboraí (2), Niterói (2), Nova Iguaçu (2), Rio Bonito (2), Volta Redonda (2), Arraial do Cabo (1), Maricá (1), Mesquita (1), Miguel Pereira (1), Petrópolis (1), Rio das Ostras (1), São Gonçalo (1) e São João de Meriti (1).