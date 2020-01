Witzel deu entrada no hospital para realizar exames de rotina

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel deu entrada na tarde deste sábado, 25 no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) para realizar exames de rotina, em caráter programado, segundo a nota divulgada pela assessoria de imprensa do político.

“O governador Wilson Witzel realizou hoje, no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), exames de rotina, em caráter eletivo (programado), e solicitados pelos médicos que o acompanham normalmente. Em seguida, foi liberado e está em casa com a família. Os resultados foram normais. O governador não tinha agenda de compromissos oficiais hoje”, diz o comunicado.

A nota foi publicada após o surgimento de boatos nas redes sociais de que Witzel teria sofrido um infarto. “O governador foi conduzido as pressas ao hospital”, dizia um usuário. “O governador do Rio sofreu um infarto”, informava erroneamente outro.