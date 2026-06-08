WhatsApp pode virar o novo campo de batalha das eleições, diz especialista

Uma proposta em análise no Senado libera disparos em massa de mensagens durante campanhas eleitorais, o que fez acender um alerta entre especialistas em comunicação digital.

Para Guilherme Rocha, fundador da HelenaCRM, o excesso de mensagens pode gerar um efeito semelhante ao que ocorreu com ligações de telemarketing e e-mails promocionais: rejeição dos usuários e perda de eficiência do canal.

Além da discussão sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e consentimento, o setor teme que a corrida eleitoral acelere a saturação de aplicativos como WhatsApp e Telegram, hoje considerados ativos valiosos para o relacionamento direto com consumidores e eleitores.