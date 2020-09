Wassef vira réu em processo da Lava Jato por peculato

O advogado Frederick Wassef, ex-defensor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), virou réu nesta quarta-feira, dia 30, num processo que o investiga pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato (desvio de verbas públicas). Em denúncia feita pela equipe da Lava Jato do Rio – agora aceita pela Justiça -, ele é suspeito de ter recebido 2,685 milhões de reais do orçamento da Fecomércio-RJ.

No início de setembro, Wassef havia sido alvo de uma ordem de busca e apreensão como parte da Operação Esquema S, que investiga pagamentos milionários feitos pela Fecomércio-RJ durante a gestão de seu ex-presidente Orlando Diniz, que fez acordo de delação premiada.

Na denúncia, os procuradores escreveram que os pagamentos a Wassef foram disfarçados na forma de honorários advocatícios, mas nenhum serviço teria sido efetivamente prestado. Em colaboração premiada, Diniz afirmou que Wassef, na verdade, foi subcontratado pela advogada e ex-procuradora Luiza Nagib Eluf com a missão de cuidar de “inquéritos policiais” que jamais existiram. O dinheiro teria vindo do caixa da entidade do Sistema S.

Em entrevista a VEJA concedida no último dia 17, Wassef se declarou inocente e se defendeu das acusações, afirmando ser vítima de um complô. “Querem transformar o Fred no maior bandido do Brasil”, disse. Segundo ele, a trama foi armada para prejudicá-lo a fim de atingir a família Bolsonaro.

“Eu nunca fui contratado pela Fecomércio. Nunca negociei com pessoas da Fecomércio. (…) O meu escritório foi contratado por um escritório de advocacia renomado de São Paulo, cuja dona é uma famosa e conhecida procuradora do estado de São Paulo (Luiza Eluf) (…). O que existiu foi uma relação privada, entre duas instituições privadas, dois escritórios de advocacia, com dinheiro privado. Eu apenas fui contratado por um escritório para prestar serviços advocatícios”, declarou ele.

Além do advogado amigo da família presidencial, também viraram réus no processo da Lava Jato o delator e ex-presidente da Fecomércio Orlando Diniz, as advogadas Luiza Nagib Eluf e Marcia Zampiron e o empresário Marcelo Cazzo.

A denúncia foi acolhida pela juíza federal substituta da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro Caroline Vieira Figueiredo. O juiz Marcelo Bretas, o titular da seção, está de férias.